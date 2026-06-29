Экскурсия на высоте четырех метров: как двухэтажный "Red Bus" открывает Шымкент заново

Прокатиться с ветерком на двухэтажном автобусе? Легко! Как оказалось, для этого не нужно покупать билеты в Лондон и стоять в длинных туристических очередях. В Шымкенте уже давно колесит такой транспорт, и маршрут не менее интересный. Корреспондент Zakon.kz тоже купил билет на рейс.

Значимые и красивые места города с 2200-летней историей, который за последние годы превратился в мощный туристический хаб, можно увидеть с высоты второго этажа. Комфортный красный автобус начал курсировать с мая в 2026 года, прокатиться на нем успели сотни горожан и туристов из разных точек мира.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Экскурсионный маршрут, по словам туроператора по внутреннему и въездному туризму Мамуры Умаровой, удивляет даже бывалых путешественников. За каждым новым поворотом – практически новая страница истории региона.

"Я профессионально оцениваю логистику и могу сказать: этот маршрут – настоящая находка для Шымкента. Это масштабное экскурсионное кольцо, которое охватывает практически весь город и связывает несколько эпох нашего мегаполиса. Жители и гости за одну поездку буквально проживают всю историю и современность Шымкента. Автобус стартует на проспекте Республики напротив отеля и сразу направляется на один из главных городских проспектов – Тауке хана. Первая яркая достопримечательность, которая встречает туристов, – фонтан "Тюльпан". Не просто символ, а сердце города". Мамура Умарова

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Специалист просит уделить особое внимание тюльпанам – это не только визитная карточка, но и самая настоящая гордость местных жителей. Их ежегодно высаживают весной на городских улицах.

"Не могу обойти стороной остановку на пересечении Тауке хана и Момышулы. Там установлен официальный символ – главный бренд Шымкента. Мало кто знает, но именно наши южные предгорья являются исторической прародиной всех тюльпанов на планете, откуда они когда-то попали в Европу. Огромный десятиметровый бутон из многослойного стекла расположен в чаше диаметром 30 метров. Когда-то здесь стоял памятник хлопку. Замена его на бутон тюльпана ознаменовала новую эру города – яркого, цветущего, весеннего мегаполиса". Мамура Умарова

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Ну а наш экскурс по городу продолжается, раз купили билет за 3 000 тенге, то пристегивайтесь и готовьтесь слушать дальше. О родном и любимом мегаполисе Мамура готова говорить часами. Девушка знает название каждой остановки и камушка, что попадается на пути.

"Далее маршрут проходит мимо памятника Бауыржану Момышулы, университета имени Мухтара Ауэзова, крупнейших торговых центров, спортивного комплекса и Центрального парка. Затем автобус следует по исторической части города, проезжая Японский парк, Никольский собор, Кукольный театр, фонтан "Озеро", аллею Шамши Калдаякова и Верхний рынок. Следующая важная точка маршрута – площадь Ордабасы с монументом "Жер-Ана", откуда открывается вид на историческое сердце города”. Мамура Умарова

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Одно ясно точно – перед тем как ехать в это мини-путешествие, необходимо зарядить телефон. Все места значимы и красивы, а значит, без фото на память не обойтись. Туристы знакомятся с Парком независимости, проезжают через знаменитый "Золотой мост", посещают район железнодорожного вокзала и удивляются сохранившейся почти в идеальном виде старинной водонапорной башне. Затем автобус медленно проезжает мимо Цитадели.

"Гостям показывают и рассказывают про дендропарк, зоопарк, озеро Жайлауколь, мемориальный комплекс "Қасірет", этнопарк "Қазына", гостиницу "Кайнар" и другие знаковые объекты. После этого маршрут переходит в современную часть города через район Shymkent City". Мамура Умарова

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Изюминка на торте – комплекс Байдибек би. Туристы и просто любители побольше узнать о родном городе выходят на огромную смотровую площадку у подножия 23-метровой статуи, откуда видно почти весь Шымкент. Наш гид Мамура поясняет, что благодаря туравтобусу можно отлично сэкономить на такси и с ветерком осмотреть достопримечательности самого южного города страны.

"Это настоящее путешествие во времени. Сидя на высоте второго этажа, в четырех метрах от земли, под огромной панорамной крышей, человек за два часа видит три эпохи: древнее городище, советский пласт городской истории и сияющий стеклом и неоном хай-тек мегаполис. Из окна обычной машины или такси такого обзора и таких эмоций просто не получить". Мамура Умарова

Этот маршрут востребован самыми разными путешественниками – от гостей из других регионов Казахстана до иностранных туристов. Приезжих больше всего поражает невероятный масштаб зеленого фонда города.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Мощный фактор – это и вечерняя иллюминация. Шымкент после заката солнца превращается в восточную сказку: скверы, фонтаны, театры и административный центр на проспекте Назарбаева подсвечены так красиво, что гости безостановочно делают фотографии и снимают видео.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

В свой первый рейс двухэтажный автобус вышел в далеком 2016 году, особенностью стало то, что всю историю рассказывают вживую профессиональные туроператоры и гиды. Никаких записанных электронных голосов в наушниках, только "живой" рассказ. Причем рассказчики готовы озвучить ее сразу на трех языках.

"Организаторы принципиально отказались от безликих автоматических аудиогидов. На протяжении всей поездки с туристами работает человек. Он не просто начитывает сухие исторические даты, а общается, чувствует настроение пассажиров, реагирует на происходящее за окном и шутит". Мамура Умарова

Экскурсовод вплетает в повествование интересные городские легенды, рассказывает, где готовят самую вкусную в городе самсу и на какие улочки стоит вернуться для пешей прогулки. Это не лекция, а теплое, гостеприимное общение в лучших традициях юга Казахстана. За 1,5-2 часа туристы получают цельную, объемную картину мегаполиса, начинают понимать географию Шымкента: где находится историческое ядро, где расположены главные парки, театры, а где – торговые центры для шопинга.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"Таблеткой от обыденности" автобус стал и для коренных жителей. Привыкшие двигаться по стандартной схеме "дом-работа-супермаркет", вдруг, находясь в движении на высоте четырех метров, они открывают для себя родной город заново.

"Двухэтажные экскурсионные автобусы – это атрибут таких мировых туристических столиц, как Лондон, Париж, Дубай или Нью-Йорк. То, что в Шымкенте есть такой премиальный и одновременно доступный сервис, вывело наш локальный туризм на международный уровень. Это не просто вид транспорта, а самостоятельная городская достопримечательность №1 и визитная карточка Шымкента". Мамура Умарова

Автобус курсирует ежедневно, кроме понедельника. Выезд стартует вечером, в 19:00, когда спадает дневная жара и город включает иллюминацию. Для любознательных почемучек до шести лет проезд бесплатный. Устать от маршрута не успеваешь.