Город среди гор: какие пики видны из Алматы и области – фоторепортаж

Алматы – единственный город Казахстана, примыкающий к высокогорью. Вдоль южной части мегаполиса простирается панорама из хребтов Заилийского Алатау. Многие вершины находятся всего в нескольких десятках километров по прямой. Так какие же пики видны жителям – узнаете в материале Zakon.kz.

Алматинские горы тянутся вдоль всей южной границы города с запада на восток. Горный пояс является узнаваемым силуэтом с высоты полета самолета, а с земли служит естественным ориентиром. Горожане могут насчитать порядка 40 горных пиков, основные мы изобразили на инфографике.

В ясную погоду различимы пики Нурсултан (бывший Комсомола), Амангельды (3999 метров) и Талгар (5017 метров) – самая высокая макушка Заилийского Алатау.

Алматинское водохранилище Сайран словно смотровая площадка в середине города. Оттуда открывается прекрасный вид на пики Карлытау, Коптау, Нурсултан, Физкультурник, Чкалова и Талгар.

Впечатляющая перспектива доступна взору жителей и гостей мегаполиса с улиц, пересекающих Толе би. Например, с Тлендиева обычно читается пик Абая.

Немного восточнее, с улицы Прокофьева, заметен пик Физкультурник.

Не доходя улицы Брусиловского, можно разглядеть пологие склоны пика Букреева, а с пешеходного перехода – более крутой пик Физкультурник.

Еще восточнее, с улицы Ислама Каримова, радует глаз пик Чкалова.

Один из самых известных городских ракурсов – улица Розыбакиева. Она позволяет рассмотреть далекий пик Талгар.

Алматинцы помнят, что раньше были видны и другие вершины с улиц Гагарина, Жарокова и Ауэзова, но сейчас их перекрывают многоэтажки.

Полюбоваться горами можно с моста через реку Есентай на Толе би – между улиц Муканова и Кожамкулова. Там виднеются пики Шымбулак, Башута и Панорама.

Фото: 2GIS

С проспектов Сейфуллина и Назарбаева видны пик Фурманова и Талгарский перевал. Восточнее притягивают внимание пики Юбилейный и Иссык-Баш.

Сочетание города-миллионника с непрерывной панорамой снежных четырехтысячников привлекает в Алматы не только отдыхающих из регионов, но и иностранцев.

Для большинства жителей снежные вершины остаются красивым фоном, однако есть люди, которые выбирают путь наверх в буквальном понимании этого слова. Самые смелые и подготовленные альпинисты ежегодно покоряют пики Заилийского Алатау. Их маршруты проходят по скальным гребням и ледникам, где каждый шаг требует опыта, выносливости и строгого соблюдения правил безопасности.

Подъем на вершину – возможность увидеть Алматы с высоты, где город кажется маленьким островом у подножия величественного Тянь-Шаня.

Алматинец Сакен Мухтарбек часто ходит в горы и каждый раз открывает для себя что-то неизведанное.

Фото: Zakon.kz/Сакен Мухтарбек

"Я начал ходить в горы пару лет назад и пока что был только на самых популярных туристических пиках. Мои любимые – пик Молодежный, пик Молодая Гвардия, пик 28 героев-панфиловцев, пик Валерия Хрищатого и Большой Алматинский пик. Пик Хрищатого и Молодежный требуют навыков альпинизма и соответствующего снаряжения, чему могут вас научить в школах альпинизма, которые я бы советовал всем, кто хочет научиться ходить в горы правильно и безопасно. Думаю, у каждого горного туриста есть свои особенные воспоминания и чувства с определенными вершинами. Восхождение на Пик Хрищатого было частью зачетного экзамена на получение звания "Альпиниста Казахстана" и моим первым альпинистским восхождением, поэтому у меня очень теплые чувства к этой вершине. А Большой Алматинский пик – это, по моему мнению, самая приятная и красивая гора, которую обязан посетить каждый горный турист Алматы. Что-то особенное есть в энергетике данной вершины, что сложно описать словами. Стоя на ней и взирая на город, который обнимает одеяло из облаков, понимаешь, что любишь жизнь и Алматы", – рассказал Сакен Мухтарбек.

Фото: Zakon.kz/Сакен Мухтарбек

Фото: Zakon.kz/Сакен Мухтарбек/Пик Валерия Хрищатого

Фото: Zakon.kz/Сакен Мухтарбек

Фото: Zakon.kz/Сакен Мухтарбек

Фото: Zakon.kz/Сакен Мухтарбек/Пик Озерный

Фото: Zakon.kz/Сакен Мухтарбек

Фото: Zakon.kz/Сакен Мухтарбек/Пик Молодая гвардия

Психологи отмечают, что созерцание природных ландшафтов помогает снизить уровень стресса, восстановить концентрацию внимания и улучшить эмоциональное состояние. Панорама гор дарит чувство спокойствия, свободы, поэтому многие алматинцы инстинктивно ищут взглядом вершины, выходя на улицу или выглядывая из окна.

"Практически с любой точки Алматы открывается вид на Заилийский Алатау. Почти все горы, которые видны из города, – часть данного хребта. Если перечислять все вершины, то список получится длинный, но среди самых заметных стоит выделить Большой Алматинский пик, пик Кумбель, пик Нурсултан (Комсомола) и пик Талгар. Большой Алматинский пик – это тот самый "треугольник", который можно наблюдать "над" Парком первого президента. Пик Комсомола можно увидеть, смотря в сторону Шымбулака, эта вершина стоит глубоко, взирая над всеми", – отметил Сакен Мухтарбек.

В разное время суток горы выглядят по-разному: на рассвете они окрашиваются в нежно-розовые оттенки, днем сверкают белизной ледников, а вечером приобретают золотистые и пурпурные тона. Благодаря этому городской пейзаж никогда не бывает одинаковым.

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К северо-востоку от Заилийского Алатау находятся горы Жетысуского (Джунгарского) Алатау. Оба хребта входят в систему Северного Тянь-Шаня, но представляют собой самостоятельные горные пояса, разделенные долиной реки Или.

Жетысуский Алатау удивляет своими масштабами: он протянулся более чем на 400 километров, имеет мощное оледенение и глубокие ущелья. Но если сравнивать именно абсолютные высоты, то Заилийский Алатау превосходит его. Высшая точка Жетысуского Алатау – пик Семенова-Тян-Шанского (4622 м). Вершин выше 4500 метров здесь значительно меньше, чем в Заилийском Алатау.

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Интересно, что среди горных систем Казахстана самая высокая – не Жетысуский и не Заилийский Алатау, а Центральный Тянь-Шань, где находится пик Хан-Тенгри (6995 метров по скальной вершине, 7010 метров с ледовой шапкой). Однако этот район расположен далеко восточнее Алматы и не виден из города.