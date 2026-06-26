По нетронутым тропам: куда отправиться из Шымкента этим летом

"Этому городу не хватает только моря" – находясь в одном из самых жарких городов Казахстана, эту фразу нередко слышишь как от коренных жителей, так и от тех, кто, взяв чемодан, приехал в этот край беззаботным туристом. Zakon.kz составил маршрут, для которого стоит захватить купальники.

Шымкент не только гостеприимный, гастрономический и красивый город, но и летом здесь особенно понимаешь смысл выражения "жар костей не ломит". Когда температура воздуха стремится к 50°C, прохлада становится настоящей ценностью, а места для отдыха у воды – одними из самых популярных точек притяжения для горожан.

Фото: Тимур Байгулов

Взять вкусный обед, хорошее настроение и отправиться за город по не самым популярным тропам предлагает гид с многолетним стажем Тимур Байгулов. Он один из самых известных организаторов походов и всевозможных туров в третьем мегаполисе страны. Тимур отмечает, что желающих сбежать из раскаленных городских джунглей в горную местность немало.

Фото: Тимур Байгулов

"Из шумного и жаркого Шымкента летом всегда можно сбежать в горы. Нам в этом плане повезло – совсем рядом находятся западные отроги Тянь-Шаня, которые протянулись от Китая до Ташкента. Наши горы высокие, почти как алматинские. Самая высокая точка – пик Сайрам, его высота составляет 4238 метров. Даже в разгар лета там царит настоящая весна: температура держится на уровне плюс 15-20 градусов. А если не хочется подниматься высоко в горы, можно отправиться в Каскасу или Бургулюк, остановиться у прохладной горной речки, отдохнуть в тени деревьев и хотя бы на время забыть о пекле, которое стоит в мегаполисе", – говорит гид.

Фото: Тимур Байгулов

Для любителей более активного отдыха есть и труднодоступные маршруты, напоминает Тимур. На выбор – Нижнее и Верхнее озера Сайрам-Су. Дорога только в одну сторону занимает около трех-четырех часов, поэтому такой поход можно смело назвать отличной кардиотренировкой. Однако не стоит геройствовать, если подготовки нет, а еще необходимо обязательно соблюдать все нормы безопасности.

Фото: Тимур Байгулов

"Но, поверьте, потраченные усилия окупаются сполна: вокруг открываются потрясающие виды на горные вершины, альпийские луга и нетронутую природу нашего региона. Однако важно помнить, что это горная местность, и такие маршруты подходят только для физически подготовленных людей. Отправляться туда желательно в сопровождении опытных проводников или специалистов, поскольку горы требуют особого внимания к безопасности и не прощают беспечности", – напоминает Тимур.

Фото: Тимур Байгулов

Эта территория богата не только озерами, но и живописными водопадами. Причем многие из них до сих пор остаются малоизвестными для массового туриста, хотя по красоте способны соперничать с популярными природными достопримечательностями других стран. Среди отвесных скал, каньонов и горных ущелий скрываются настоящие природные жемчужины.

"Удивительное место – водопад Тугылак в горах Каратау. Это самые западные отроги Тянь-Шаня, и природа здесь по-настоящему уникальна. Особенно впечатляет каньон, который ведет к водопаду. Подобные ландшафты встречаются крайне редко – похожие природные образования можно увидеть лишь в отдельных районах Ирана и Сочи. А еще удивительные водопады Аккум и Турбат, они ближе к Ташкенту. Летом там можно искупаться и отдохнуть. Однако стоит помнить, что летом водопады становятся менее полноводными, чем весной, когда их питают талые снега и горные ручьи. Именно в этот период они предстают во всей своей силе и красоте", – рассказывает любитель интересных маршрутов.

Фото: Тимур Байгулов

После более оживленных маршрутов к водопадам наш собеседник предлагает отправиться туда, где природа сохранилась практически в первозданном виде. По его словам, именно в таких уголках можно по-настоящему ощутить масштаб гор, увидеть нетронутые человеком ландшафты и насладиться тишиной. А еще он рассказал о своих личных предпочтениях.

Фото: Тимур Байгулов

"А вот мы с семьей больше всего любим ездить в Сайрамсу. Там невероятно красиво и всегда свежо. В 2026 году выпало много осадков, поэтому сейчас все вокруг буквально утопает в зелени. Даже трудно поверить, что совсем рядом стоит летняя жара. Если желаете более серьезного похода, в Сайрам-Угамском национальном парке есть озеро Сусынген. Это очень красивая локация, но, как говорится, не всем по зубам – маршрут требует хорошей физической подготовки и выносливости. А изюминка – озеро Макпал, одно из самых труднодоступных и диких мест региона. Этой весной мы добирались туда на вертолете. Вокруг нет ни населенных пунктов, ни дорог, ни привычной туристической инфраструктуры – только горы, тишина и первозданная природа. Если идти пешком, дорога в одну сторону займет два-три дня. Зато именно в таких местах можно по-настоящему почувствовать масштаб и красоту нашей природы, увидеть ее такой, какой она была сотни и тысячи лет назад", – поясняет гид.

Фото: Тимур Байгулов

Озера, водопады и горные ущелья Туркестанской области ежегодно привлекают все больше туристов, а развитие внутреннего туризма делает эти места еще более востребованными среди жителей и гостей региона. Но важно помнить, что купаться можно лишь там, где стоят разрешающие знаки, и не нырять с высоких камней и обрывов. Ведь походы должны приносить удовольствие, а не травмы.