Ожидаются ли дожди в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток

Аномально жаркая погода установилась в Астане, Алматы и Шымкенте. В связи с этим корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков, стоит ли жителям этих городов ожидать дождей с 27 по 29 июля 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток в столице и двух мегаполисах страны будет без осадков.

В Астане:

27 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +24+26°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +24+26°С; 28-29 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.

В Алматы:

27 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +36+38°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +36+38°С; 28-29 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +35+37°С.

В Шымкенте:

27 июля – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо- восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +36+38°С;

– небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо- восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +36+38°С; 28-29 июля – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.

Ранее сообщалось, что сильные дожди надвигаются на Казахстан. Но в РГП "Казгидромет" уточнили, что сильные дожди накроют лишь север страны.