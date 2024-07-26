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Ожидаются ли дожди в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток

Ожидаются ли дожди в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 14:56 Фото: unsplash
Аномально жаркая погода установилась в Астане, Алматы и Шымкенте. В связи с этим корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков, стоит ли жителям этих городов ожидать дождей с 27 по 29 июля 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток в столице и двух мегаполисах страны будет без осадков.

В Астане:

  • 27 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +24+26°С;
  • 28-29 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.

В Алматы:

  • 27 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +36+38°С;
  • 28-29 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +35+37°С.

В Шымкенте:

  • 27 июля – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо- восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +36+38°С;
  • 28-29 июля – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.

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Ранее сообщалось, что сильные дожди надвигаются на Казахстан. Но в РГП "Казгидромет" уточнили, что сильные дожди накроют лишь север страны.

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