Три истории костанайцев, нашедших работу благодаря программам занятости

Первое рабочее место – это не просто строка в резюме, а реальный шанс для молодых костанайцев превратить мечту в профессию и уверенно шагнуть в будущее. Как госпрограммы помогают молодым специалистам получить первый трудовой опыт и сделать первые шаги по карьерной лестнице, узнал Zakon.kz.

Сегодня безработица среди молодежи остается одним из важных вызовов для любого региона. Нередко выпускники учебных заведений сталкиваются с требованием работодателей о наличии опыта работы, но получить его без первого трудоустройства невозможно. И чтобы решить этот вопрос, государство реализует несколько программ по содействию занятости, чтобы молодые люди могли приобрести необходимые навыки и закрепиться на рынке труда.

В рамках Дорожной карты "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого" до 2030 года планируется трудоустроить более 3,3 млн граждан, в том числе не менее 2,2 млн молодых людей. В Костанайской области активная работа в данном направлении уже дает хорошие результаты. Так, по официальным данным, в 2021 году уровень молодежной безработицы в регионе составлял 3%. В I квартале 2026 года этот показатель зафиксировали на уровне 2,1. По республике за аналогичный период он уменьшился лишь на 0,8%, или с 3,8 до 3%.

Как отмечает руководитель Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Динара Карымсакова, за пять месяцев 2026 года содействие в трудоустройстве через органы занятости получили 3354 молодых жителя области. Из них 430 человек направили на субсидируемые рабочие места, 515 прошли краткосрочное профессиональное обучение, 386 обучились основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес", а 2023 человека трудоустроили на постоянные рабочие места. Но особое внимание сегодня уделяется именно молодым людям, которые только начинают трудовую деятельность.

"Наша задача заключается не только в том, чтобы предложить молодому специалисту вакансию, но и помочь ему закрепиться на рабочем месте, получить необходимые навыки и уверенно строить карьеру. Государственные программы дают молодежи реальную возможность сделать первый шаг в профессии и стать конкурентоспособными. Когда выпускники колледжей или вузов получают возможность работать по профессии сразу после окончания учебного заведения, это позволяет сохранить кадровый потенциал региона и помогает им увереннее смотреть в будущее", – поясняет руководитель ведомства.

Цифры и реалии

По данным Центра трудовой мобильности по Костанайской области, в 2025 году по программе "Молодежная практика" получили работу 602 человека, причем показатель трудоустройства сохранился примерно на уровне 2024 года. В 2026 году в ведомстве ожидают увеличение количества обращений, так как в учебных заведениях завершился учебный год, и выпускники начали искать работу.

Анализ данных предыдущих лет показывает, что наиболее востребованной данная программа является в городах Аркалык и Рудный, а также в Костанайском, Алтынсаринском, Амангельдинском, Жангельдинском, Мендыгаринском, Карабалыкском и Карасуском районах.

Как отмечают в Центре, спрос на специалистов со стороны работодателей остается стабильным, но у молодежи снижается мотивация.

"Востребованными остаются юристы, бухгалтеры, экономисты, менеджеры, фельдшеры, электромонтеры, учителя, программисты, повара, логопеды, маркетологи, ландшафтные дизайнеры, тренеры, медицинские работники, сварщики, швеи, трактористы, ветеринарные врачи, экологи и агрономы", – пояснили в Центре.

Первые шаги в профессии

Результаты работы Центров трудовой мобильности в регионе показывают, что для многих молодых людей именно государственные программы становятся стартовой площадкой для профессионального роста. Так случилось и с Кристиной Волковой, выпускницей Костанайского педагогического колледжа.

Фото предоставлено Центром трудовой мобильности

В июле 2025 года, получив диплом, девушка обратилась в филиал карьерного центра в Костанайском районе, где специалисты предложили ей принять участие в проекте "Первое рабочее место". И Кристина стала воспитателем в средней школе. Сегодня она продолжает трудиться в образовательном учреждении и признается, что работа с детьми стала для нее настоящим призванием.

Каждый день молодой педагог помогает своим воспитанникам познавать окружающий мир, развивать способности и получать новые знания. А руководство школы отмечает, что за год работы девушка проявила себя как ответственный и дисциплинированный специалист и смогла быстро адаптироваться в коллективе.

Работа мечты сразу после университета

Еще одной участницей программы стала Карина Азарова. Она окончила вуз по специальности "лингвистика" и могла стать переводчиком со знанием английского и французского языков, но еще во время обучения поняла, что эта сфера ей не по душе. Она долго наблюдала за страницей одной из фитнес-студий в соцсетях и мечтала работать тренером. Ближе к окончанию вуза увидела объявление о наборе сотрудников и написала руководителю. Уже тогда она знала, что можно получить работу благодаря поддержке Центра трудовой мобильности. Поэтому сразу после окончания учебного заведения стала участницей государственной программы и получила свое первое официальное рабочее место. Сегодня Карина работает фитнес-тренером и помогает своим клиентам вести здоровый образ жизни.

Фото предоставлено Центром трудовой мобильности

"Начать официально работать сразу после окончания университета – это очень хорошая возможность для выпускников. Я рада, что мое первое место работы оказалось именно таким. Я получила работу, о которой мечтала", – делится Карина.

"Развиваемся вместе"

У Дильназ Галямовой за плечами уже почти год трудового стажа. В 2025 году она окончила педагогический колледж по специальности "преподаватель декоративно-прикладного мастерства". Но найти работу по профессии без опыта ей оказалось непросто.

"После получения образования я долгое время искала вакансии по своей специальности, но из-за недостатка опыта было очень трудно. Друзья посоветовали обратиться в Карьерный центр. И там мне очень быстро помогли найти вакансию и подключили меня к программе "Молодежная практика", – говорит Дильназ.

Фото предоставлено Центром трудовой мобильности

Сейчас она – учитель рисования. Ей очень нравится работать с детьми. Среди ее воспитанников в основном дети дошкольного возраста. Она учит их рисовать пейзажи, различных мультяшных персонажей.

"Моя работа – это творческое направление. А развивать у детей способности легко, когда слышишь и понимаешь, чего они хотят. Всегда стараюсь дать им больше: не только научить рисовать, но и видеть красоту вокруг", – рассказывает молодой специалист.

Вклад в будущее

Специалисты Управления координации занятости и социальных программ и Карьерного центра уверены, что программы содействия занятости решают сразу несколько задач. Они помогают молодежи получить первый опыт работы, снижают уровень безработицы и обеспечивают работодателей необходимыми кадрами. Но в то же время они уделяют внимание не только трудоустройству, но и профессиональному обучению, развитию предпринимательских навыков и сопровождению молодых людей на всех этапах поиска работы.

"Сегодня эффективность работы акиматов по трудоустройству населения включена в систему ключевых показателей деятельности. Это подчеркивает важность вопроса занятости для государства. Со своей стороны мы продолжим создавать условия, чтобы каждый молодой человек, желающий работать и развиваться, мог реализовать себя. В целом в рамках Региональной карты занятости в 2026 году планируем охватить мерами содействия занятости более 30 тыс. жителей области. Из них не менее 25 тыс. человек должны быть трудоустроены на постоянные рабочие места", – отмечает Динара Карымсакова.

Истории Кристины, Карины и Дильназ показывают, что первый шаг в профессии может стать началом большой дороги. А государственные программы – это не формальность, а реальный инструмент уверенности и развития, а также реальный шанс найти свое место в жизни, обрести уверенность в собственных силах и начать строить успешное профессиональное будущее для тысяч молодых людей.