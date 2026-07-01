Рафтинг, дикие яблони и древние городища: чем удивляет туристов Лепсы

На юго-востоке Казахстана, в Алакольском районе области Жетысу, находится уникальное место с богатым историческим прошлым и первозданной природой. Село Лепсы расположено у подножия Джунгарского Алатау на высоте 1000 м над уровнем моря. Что здесь можно посмотреть, читайте на Zakon.kz.

Расположено село Лепсы в живописной долине, которую за разнообразие растительности называют Шубар агаш, или Пестрый лес, и отсюда можно пойти сразу по нескольким экологическим маршрутам. Именно здесь находится, кстати, один из офисов Жонгар-Алатауского национального парка, под охраной которого окрестные леса и реки.

"Красотой этих мест восхищались многие исследователи. Путешественник Адольф Янушкевич сравнивал местные горы со Швейцарскими Альпами, а Шокан Уалиханов называл долину едва ли не лучшим местом во всей юго-восточной степи", – рассказал историк Мурат Туганбаев.

Климат в этих местах резко континентальный. В селе Лепсы из-за расположения в глубокой чаше сильные ветры бывают редко, но по ночам холодный воздух "стекает" с гор в долину, из-за чего лето здесь прохладное, а зимы – суровые. Снег в Лепсы держится около семи месяцев в году, а морозы порой опускаются до серьезных минусовых отметок.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Главная водная артерия местечка – река Лепсы, которая занимает третье место в Семиречье после Или и Каратала. Она берет начало в ледниках и впадает в Балхаш. Течение реки бурное, со множеством порогов, что привлекает сюда любителей рафтинга и каякинга. Самым известным местом считается урочище Щеки, где река с шумом прорывается между двумя величавыми скалами. В Лепсы впадает множество чистых ручьев и речушек с причудливыми названиями, которые питают местную флору.

Благодаря созданию национального парка окрестная природа осталась почти нетронутой человеком. На горных склонах растут вековые ели и дикие яблони Сиверса, – прародительницы большинства современных сортов яблок. Животный мир долины тоже удивляет разнообразием: здесь обитают маралы, косули, медведи и снежные барсы. В небе кружат беркуты и соколы, а в чистых реках водится горная форель. Исторические хроники упоминают, что вплоть до сороковых годов ХХ века в местных поймах находили даже следы туранского тигра.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Для путешественников село Лепсы служит удобным базовым лагерем. В 15 километрах от него на высоте более 1600 метров находится главная жемчужина региона – высокогорное озеро Жасылколь. Вода в нем настолько чистая, что в зависимости от погоды меняет цвет от бирюзового до глубокого изумрудного. Также из села можно отправиться к древнему городищу Койлык, которое входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, или к наскальным рисункам и древней каменной обсерватории Калакай.

Помимо природы, село Лепсы славится своим медом. Горное разнотравье и отсутствие заводов вокруг позволяют местным пасечникам собирать продукт, который ценят далеко за пределами Казахстана. В селе работает медовая фабрика, а локальные предприниматели наладили производство натуральной косметики, мыла на основе прополиса и целебных бальзамов на травах.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"В Лепсы мы решили съездить за знаменитым медом, когда гостили у родственников в Талдыкоргане. На своем автомобиле добрались до села примерно за три часа. Дорога оставила приятное впечатление, но самое главное – это конечная точка. Мед действительно оказался превосходным, очень ароматным. Приятно удивило, что местные предприниматели делают качественное натуральное мыло и бальзамы для кожи на травах – накупили отличных сувениров. На обратном пути мы устроили пикник и фотосессию в горах. Вокруг такие потрясающие, величественные места. Обязательно вернемся сюда, но уже с палатками на несколько дней", – рассказала жительница Астана Ирина Мейнцер.

Интересно, что сегодня старинное село живет не только историей и туризмом. Недавно здесь прошел технологический фестиваль для молодежи, который собрал сотни школьников и студентов со всей страны. Подростки занимались робототехникой, программированием и запускали дроны. Гоняли на сконструированных и собранных собственноручно электромобилях.

"Мне посчастливилось попасть в Лепсы как раз в дни проведения технологического фестиваля LEPSI FEST 2026. Удивительный контраст, вокруг дикая, суровая природа Джунгарского Алатау, вековые деревья, шумные реки – и посреди этой красоты сотни молодых ребят собирают роботов и запускают дроны. Что касается туризма – регион уникальный. Мы успели съездить на озеро Жасылколь. Вода холодная, прозрачная, вокруг тишина – идеальное место для цифрового детокса и перезагрузки. Всем, кто устал от городского шума, рекомендую Лепсы", – поделился житель Алматы Арман Марсалиев.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Если вам интересно, как добраться в этот заповедный, нереально красивый край, расстояние от Алматы до села Лепсы составляет 552 километра по республиканской трассе Алматы – Усть-Каменогорск. Путь на автомобиле занимает около шести-семи часов. Если ехать через областной центр Талдыкорган, километраж немного увеличится, но это позволит сделать удобную остановку в городе.

Поскольку Лепсы находится в приграничной зоне и на территории национального парка, путешественникам необходимо обязательно иметь при себе удостоверения личности и документы на детей. Для передвижения по окрестным ущельям лучше выбирать автомобили с хорошей проходимостью.

Добавим, что в последние годы экологический туризм становится одним из наиболее перспективных направлений внутреннего туризма Казахстана. Все больше путешественников выбирают не пляжный отдых, а поездки в национальные парки, горные ущелья, заповедные территории и отдаленные села, где сохранилась первозданная природа.

Такой формат путешествий не только помогает раскрыть туристический потенциал регионов, но и способствует сохранению природного наследия, поддержке местных жителей и формированию бережного отношения к окружающей среде, что полностью соответствует целям общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан".