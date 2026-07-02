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В области Жетысу ИИ помогает спасать детей от кризисов

Школьники, ученики, школа, школы, школьные занятия, уроки, искусственный интеллект в сфере образования, ИИ в школе, ИИ в школах, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 10:38 Фото: primeminister.kz
Высокая учебная нагрузка, социальные сети и постоянный поток информации влияют на психологическое состояние подростков. В школах традиционные методы поддержки все чаще дополняют цифровыми решениями. Об удачном эксперименте в сфере психологической помощи подросткам – в материале Zakon.kz.

В области Жетысу внедрили цифровой проект "Кабинет психолога", развернув его во всех 295 общеобразовательных школах региона.

Внедренная платформа представляет собой онлайн-сервис, который полностью автоматизировал и перевел в цифровой формат весь рабочий цикл школьного педагога-психолога. Программа работает непрерывно в режиме 24/7 и регулярно обновляется. Ее главная задача – уйти от бумажной бюрократии и дать специалистам инструмент для мгновенной оценки психоэмоционального состояния учащихся. На сегодняшний день автоматизированным тестированием охвачено более 51 тысячи школьников региона.

Для учеников процесс максимально простой и комфортный. Они проходят диагностику на компьютерах или планшетах, отвечая на вопросы валидированных тестов. Но самое главное скрыто внутри самой системы. Алгоритмы платформы автоматически обрабатывают ответы и распределяют школьников по трем цветовым зонам в зависимости от уровня психологического риска.

Зеленая зона – психоэмоциональное состояние ребенка в пределах нормы, экстренное вмешательство не требуется.

Желтая зона – зона повышенного внимания. Сюда попадают дети с первыми признаками тревожности, стресса или депрессивных состояний.

Красная зона – критический уровень риска. Сигнал о том, что ребенку требуется экстренная помощь специалиста.

Школьный психолог в своем личном виртуальном кабинете сразу видит "подсвеченных" учеников и может мгновенно составить план индивидуальной или групповой работы.

Руководитель ИТ-компании Светлана Ермекова отмечает, что платформа создавалась с опорой на передовой международный опыт, доказавший свою эффективность.

"Международные исследования, включая доклады Всемирного банка, подтверждают, что использование IТ-платформ в школьной психологии сокращает время на обработку данных в среднем на 40 процентов. Мы освободили 451 школьного психолога области от рутинной бумажной работы, подсчетов вручную и написания громоздких отчетов. Теперь система делает это за секунды и выдает объективные данные".Светлана Ермекова

Практический эффект от внедрения цифровой системы в регионе оказался колоссальным и выражается в конкретных цифрах. Первичная автоматизированная диагностика выявила скрытые психологические проблемы у пугающего количества детей, 16 748 учеников оказались в "желтой зоне", а 1 012 школьников попали в критическую "красную зону".

Получив эти точные маркеры, психологи региона развернули адресную помощь. Психоэмоциональное состояние 12 294 детей полностью стабилизировалось, и они благополучно перешли в безопасную "зеленую зону". Но самый главный показатель – это резкое, более чем трехкратное снижение числа критических случаев. Количество детей в "красной зоне" упало с 1 012 до 295 учащихся, а в "желтой" сократилось до 1 746 человек.

"Раньше, чтобы выявить ребенка в состоянии глубокого кризиса, требовались недели письменных опросов. Сейчас автоматика делает это мгновенно. Снижение количества детей в "красной зоне" – это наша общая огромная победа. Платформа дала нам беспрецедентную точность данных. Освободившись от бумажной рутины, наши педагоги-психологи смогли направить все свое рабочее время на живую помощь – проведение консультаций, тренингов и индивидуальное сопровождение. Цифровой "Кабинет психолога" является мощнейшим и своевременным оружием для предотвращения детских трагедий".Методист-психолог КГУ "Центр защиты прав детей и методической психологической поддержки" области Жетысу Ажар Касымжанова

Опыт региона уже признан успешным на республиканском уровне и в будущем может стать эталоном для внедрения во всех школах Казахстана.

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Лина Малахова
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