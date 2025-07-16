ЕНТ, безответная любовь и ссоры с родителями: как в области Жетысу помогают детям

Специалисты Талдыкорганского центра психологической помощи детям, который в том числе занимается профилактикой подростковых самоубийств, рассказали, как помочь ребенку и уберечь его от негативных мыслей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Директор центра Динара Кыдыкенова рассказала, что задачей специалистов было создание единой областной службы, направленной на сохранение и укрепление психологического благополучия школьников и студентов.

"Сейчас мы работаем по нескольким направлениям. Это организационная деятельность, научно-методическая работа, консультативные услуги, мобильное реагирование на отдельные случаи и ситуации, повышение профессиональной квалификации специалистов системы образования, межведомственное взаимодействие". Директор центра психологической помощи Динара Кыдыкенова

Начальник управления местной полицейской службы по области Жетысу Кайсар Мухметов отметил, что особую серьезность вызывают проблемы подростковых суицидов. За последнее время в регионе произошло пять таких самоубийств и зарегистрирована одна незавершенная попытка ребенка свести счеты с жизнью.

"По каждому мы провели доследственные проверки. В итоге установлены причины, вызвавшие суицидальное поведение у каждого из этих детей. В двух случаях – это конфликты с родителями, в двух – безответная любовь, в одном подростковые сомнения в том, что ЕНТ будет сдано успешно. Большинство этих детей из благополучных семей. Среди совершивших суицид или предпринявших его попытку – 4 мальчика и 2 девочки в возрасте 16-17 лет". Начальник управления местной полицейской службы по области Жетысу Кайсар Мухметов

Любое изменение в поведении ребенка должно встревожить родителя, а отношения с ребенком в семье должны быть построены на доверии, предупреждает главный внештатный психолог и суицидолог области Жетысу Бейбит Мустафа.

"В сложный подростковый период родители должны дать мальчику или девочке максимум внимания и понимания, чтобы мыслей о самоубийстве не возникало". Главный внештатный психолог и суицидолог области Жетысу Бейбит Мустафа

А еще, по мнению специалиста, все члены семьи должны проявлять максимум уважения к личности ребенка. Например, нельзя сравнивать при разговоре своего ребенка с другими детьми, привычное во многих семьях "у соседей сынок вон какой умный" (умелый, успешный и так далее) недопустимо, оно занижает самооценку.

"Нужно вникать в то, что говорит ваш ребенок, обращать внимание на его тело, на любые изменения в поведении", – подчеркивает Бейбит Мустафа.

Нередко подростки просматривают в Сети депрессивные мемы о суицидах. Это тревожные звоночки для родителей – благополучный ребенок не должен держать в голове такие сюжеты. В пылу ссоры, считая себя недопонятым и отвергнутым другими людьми, он может воплотить "картинку" в жизнь.

"Ненавязчиво обращайте внимание на тело ребенка во время повседневных ситуаций — переодевания, купания, утреннего сбора или вечернего ухода ко сну. Это поможет заметить возможные синяки, ссадины или следы побоев, не вызывая у ребенка тревоги или ощущения допроса. Интересуйтесь, с кем ваш ребенок ведет переписку в Сети, о чем разговаривает с друзьями. Любите своего ребенка, старайтесь понять его, – только так можно построить доверительные отношения. А это важно, так как подростки часто скрывают от родителей вполне серьезные происшествия их юной жизни". Главный внештатный психолог и суицидолог области Жетысу Бейбит Мустафа

Часто дети, склонные к суицидам, наносят вред своему телу, например, делают порезы на руках.

"Советую обратиться в такой центр, как наш, где практикуют консультации с родителями. Работа со школьниками и их родителями идет и летом, не только в учебное время. Директор центра психологической помощи Динара Кыдыкенова

В рамках проекта "Offline каникулы – 2025" по всей области Жетысу организовываются психологические тренинги и тимбилдинги, направленные на организацию досуга детей, профилактику аутоагрессивного поведения и формирование позитивной психологической атмосферы в коллективах. Также проводится очное консультирование и коррекционно-развивающая работа с учащимися 5-11 классов и их родителями.

Ранее Zakon.kz писал, что в Казахстане предпримут новые меры по профилактике суицидов детей.