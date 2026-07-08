Школьники Мангистауской области превращают пластиковые отходы в полезные вещи

Сразу в двух школах Каракиянского района Мангистауской области экологическое воспитание становится неотъемлемой частью образовательного процесса. Здесь школьников не только знакомят с принципами бережного отношения к природе, но и учат на практике перерабатывать отходы, передает Zakon.kz.

Такие проекты помогают развивать творческие способности детей, экологическую культуру и даже первые предпринимательские навыки.

Касым-Жомарт Токаев, говоря об экологической инициативе "Таза Қазақстан", неоднократно подчеркивал, что необходимо воспитывать у молодежи ответственное отношение к окружающей среде, поддерживать инициативных школьников и создавать условия для развития их творческого и научного потенциала. Именно такие проекты позволяют детям не просто изучать экологию по учебникам, а становиться непосредственными участниками изменений.

Одним из таких проектов стал волонтерский экологический кружок "RePlastic", который работает в школе №11 Каракиянского района. Проект рассчитан на учащихся 7-8 классов и проводится бесплатно.

Главная цель кружка – показать школьникам, что пластиковые отходы могут стать ценным вторичным сырьем, а забота об окружающей среде начинается с простых ежедневных привычек.

Как рассказал директор школы Акторе Мырзалыулы, идея создания кружка появилась не случайно.

"Сегодня пластиковые отходы являются одной из самых серьезных экологических проблем. Нам хотелось показать детям, что пластик может быть не только мусором, а ресурсом, который можно использовать повторно. Через практические занятия школьники понимают, что такое переработка отходов, учатся сортировать пластик и сами создают из него новые изделия", – отметил он.

Инициатива школьников получила грантовую поддержку – 100 тысяч тенге. На эти средства приобрели специальное оборудование для переработки пластика. Сегодня участники кружка превращают использованные пластиковые крышки в яркие брелоки. Сначала крышки сортируют по цветам, затем измельчают, после чего пластик расплавляют в термопрессе и формуют с помощью специальных форм, изготовленных на 3D-принтере. Завершающий этап – ручная обработка готового изделия. По словам руководителя проекта, именно этот момент вызывает у детей наибольший интерес.

Фото: управление образования Мангистауской области

"Самое ценное – видеть удивление ребят, когда обычная пластиковая крышка превращается в красивый брелок. Они понимают, что даже вещь, которую многие считают мусором, может получить вторую жизнь. Вместе с этим развивается и экологическое мышление, и творческий подход", – говорит Акторе Мырзалыулы.

Проект быстро завоевал популярность среди школьников. Многие дети не ограничиваются предложенными образцами, а самостоятельно разрабатывают новые формы, придумывают дизайн будущих изделий и экспериментируют с цветовыми решениями.

Готовые брелоки уже были представлены родителям, педагогам и учащимся во время школьной экологической ярмарки "Экопространство". Сейчас изделия также реализуются на различных выставках и ярмарках, а вырученные средства направляются на проведение новых экологических мероприятий и дальнейшее развитие проекта.

"Мне очень нравится заниматься в экологической команде, потому что здесь я узнаю много нового и понимаю, насколько важно беречь природу. Особенно интересно работать вместе с друзьями. Мы помогаем друг другу, обсуждаем идеи. Когда мы своими руками делаем брелоки из обычной пластиковой крышки, я понимаю, что даже мусор может стать полезной и красивой вещью. Теперь я знаю, что переработка действительно помогает природе. Мне приятно осознавать, что своим участием я тоже вношу вклад в защиту окружающей среды", – рассказал ученик 7 класса Ибрахим Каусар.

Фото: управление образования Мангистауской области

Еще один успешный экологический проект реализуется в общеобразовательной школе №4 села Жетыбай того же района. Здесь уже второй год работает кружок "От отходов к прибыли", который объединяет учащихся 8-9 классов. Под руководством учителя технологии Алии Джарлгаевой школьники учатся перерабатывать пластик, бумагу, стекло, древесину, ткань, металл и другие материалы, создавая из них оригинальные предметы интерьера, декоративные изделия и полезные бытовые вещи. По словам педагога, главная задача кружка – научить детей видеть ценность там, где другие видят отходы.

"Мы хотим, чтобы дети научились творчески мыслить и понимали, что практически любой материал можно использовать повторно. Это развивает фантазию, аккуратность и одновременно формирует ответственное отношение к окружающей среде", – говорит директор школы Гульшат Муканова.

Одним из самых необычных проектов стал пуфик, изготовленный из использованных пластиковых бутылок и ДСП.

"Такой предмет мебели стоит достаточно дорого, а наши ученики смогли создать его практически из отходов. Для детей это стало настоящим открытием. Они увидели, что переработка может быть не только полезной, но и красивой", – отмечает руководитель кружка Алия Джарлгаева.

Работы школьников уже неоднократно представлялись на районных, областных и республиканских выставках, где занимали призовые места. Сам проект стал обладателем второго места на республиканском конкурсе.

Сегодня кружок постепенно выходит на новый уровень. Учащиеся начинают принимать первые заказы на изготовление сувенирной продукции, а с нового учебного года планируют организовать продажу своих изделий по доступным ценам. Полученные средства будут направлены на приобретение новых материалов и дальнейшее развитие творческой мастерской.

Материалы для работы дети и педагоги в основном собирают самостоятельно: приносят из дома пластиковые бутылки, крышки, картон, остатки тканей, древесины и другие материалы, которые остались, к примеру, после ремонта.

Педагоги подчеркивают, что благодаря таким инициативам дети учатся бережно относиться к природе, работать в команде, создавать полезные вещи своими руками и понимать, что даже небольшие добрые дела способны изменить окружающий мир к лучшему.