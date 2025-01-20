Дальнобойщики из Туркменистана застряли в грязи на дороге в Мангистауской области

Фото: Zakon.kz

В Каракиянском районе Мангистауской области из-за дождя размыло грунт, в результате чего два большегруза застряли в грязевой массе и не смогли самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.

Спасатели МЧС Казахстана пришли на помощь гражданам Туркменистана. Они отбуксированы две фуры на очищенный участок дороги. Грузовые машины продолжили путь самостоятельно. Медицинская помощь гражданам Туркменистана не потребовалась. Ранее стали известны детали крупного пожара в Талдыкоргане.



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