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Новый туристический магнит Жетысу: чем удивит экопарк "Койтас"

Жетысу, Саркан, экопарк, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 09:26 Фото: Zakon.kz/Лина Малахова
В городе Саркане области Жетысу активно развивается уникальный экологический парк "Койтас". Главная особенность этого масштабного проекта – максимальное сохранение природного ландшафта в сочетании с современной инфраструктурой. Как формируют новый туробъект – в материале Zakon.kz.

Город Саркан уже успел заявить о себе на областном уровне, став победителем в номинации "Үлгілі аудан орталығы" (образцовый районный центр) в рамках общенациональной экологической программы "Таза Қазақстан". Благоустройство парка "Койтас" стало логическим продолжением этой работы.

Место, где сейчас раскинулся парк "Койтас", исторически значимо для местных жителей. Свое название (в переводе – "овечьи камни") оно получило благодаря огромным природным валунам, лежащим у реки Саркан.

Жетысу, Саркан, экопарк, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 09:26

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"В детстве мы всегда ходили гулять к речке, чтобы полюбоваться на эти огромные белые камни. Мы играли там в прятки, взбирались на них. С этими камнями связано много местных легенд и историй, говорят, им уже около века. Очень радует, что теперь это место благоустроили по-современному, но сохранили его ландшафт и душу", – делится воспоминаниями жительница Саркана Айзада Бикеткызы.

Начальный этап благоустройства стартовал после образования области Жетысу, а ей четыре года. На территории в 6 гектаров уложили брусчатку на прогулочных дорожках, установили современные системы освещения, скамейки, урны, уютные беседки, фонтан и обновили мост через реку Саркан. Для безопасности посетителей по периметру смонтировали систему видеонаблюдения.

"Особое внимание уделили досугу, в парке появились детские игровые комплексы, воркаут- и скейтборд-площадки, а также небольшой теннисный корт", – рассказали в акимате города Саркана.
Жетысу, Саркан, экопарк, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 09:26

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Сейчас перед входом в парк уже обустроили набережную "Денсаулық" с пешеходными дорожками протяженностью около километра вдоль русла реки. Центральным объектом для проведения культурно-массовых мероприятий в Койтасе стала сцена с амфитеатром, рассчитанным на 400 посадочных мест.

В рамках программы "Таза Қазақстан" в парке уже высажено более 1 100 деревьев и кустарников, включая сосны, туи и голубые ели. Для их приживаемости и бережного ухода была смонтирована автоматическая система капельного орошения.

Главная фишка парка – его интеграция с нацпарком "Жонгар-Алатау". Здесь устанавливают малые архитектурные формы (их сейчас уже более десятка), изображающие редких представителей местной фауны. Гости парка уже могут увидеть фигуры снежного барса и архара. В планах чиновников – высадка знаменитых яблонь Сиверса, которые считаются прародительницами всех культурных яблонь на планете.

"По сути, у нас получится маленький ботанический сад. Чтобы парком было удобно любоваться, мы создаем три смотровые площадки. Вторая площадка уже служит отличной фотозоной на фоне величественных гор, а к третьей будет вести живописная дорожка в виде змейки. На территории также предусмотрены торговые зоны для бизнеса, но с жестким условием – продажа спиртных напитков здесь полностью запрещена", – подчеркнул аким города Саркана Амантай Орынбеков.
Жетысу, Саркан, экопарк, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 09:26

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Сейчас разрабатывается проектная документация, согласно которой площадь "Койтаса" планируется увеличить с текущих объемов до 20 гектаров.

Проект расширения включает в себя обустройство прогулочной зоны вдоль берега реки с возможностью катания на лодках, строительство зоны круглогодичного тюбинга с четырьмя трассами и искусственной горкой, создание тематических зон и этноаул.

Создание парка "Койтас" – это только часть стратегии по развитию туризма в регионе. По поручению главы государства в пригородных зонах и райцентрах области Жетысу в общей сложности создается три крупных экопарка суммарной площадью 84 гектара.

Помимо сарканского "Койтаса", в этот список вошли экопарк "Черепаха" в Талдыкоргане площадью 38 га, создаваемый вокруг одноименной горы с охраняемыми петроглифами, и "Черкасай" вблизи города Текели площадью 21 га, который ориентирован на активный семейный отдых.

Жетысу, Саркан, экопарк, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 09:26

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Предполагается, что все три площадки дадут импульс развитию экологического и культурно-познавательного туризма в регионе. Всего на сегодняшний день в области Жетысу насчитывается 132 парка, сквера и аллеи, и модернизация таких объектов, как "Койтас", превращает их из обычных мест отдыха в полноценные туристические магниты республиканского уровня.

За период с 2023 по 2025 год из государственного бюджета на нужды туристической отрасли было направлено 58,5 млрд тенге, из которых 30,2 млрд пришлись на 2025 год. 2026 год сохраняет набранный темп – выделено еще 30,4 млрд тенге.

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Лина Малахова
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