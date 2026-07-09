Самые урбанизированные страны мира и какая ситуация в Казахстане

Уровень урбанизации в Казахстане в последние несколько лет продолжает демонстрировать уверенную динамику роста, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают многие эксперты, урбанизация сегодня, даже несмотря на всесторонние попытки со стороны многих государств поддерживать село, является не просто естественным процессом, но и крайне выгодным, поскольку города являются основным драйвером развития их экономики.

Города дают больше рабочих мест с более высокой оплатой труда. В них проще обеспечить доступ населения к качественному образованию, здравоохранению, культурному развитию, досугу, услугам и транспортно-логистической сфере.

В этой связи урбанизацию принято считать одним из важных индикаторов социально-экономического развития государства, который в свою очередь также учитывается при расчете составных индексов, оценивающих более глобальным образом уровень качества жизни населения.

Сбором статистических данных по увеличению количества городских жителей в мире и отдельно взятых регионов занимается Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам. Сам уровень урбанизации измеряется процентным соотношением городских жителей к общей численности населения страны.

Мировые лидеры

Согласно данным специалистов ООН, сегодня около 55-60% населения всего мира проживает в городах, а к 2050 году их количество и вовсе может достигнуть отметки в 70%.

Наиболее высокие показатели урбанизации демонстрируют развивающиеся страны и государства, где из-за погодных условий или небольшой территориальной площади фактически отсутствует сельская местность. В свою очередь, самым низкими уровнем урбанизации отличаются страны с невысоким ВВП и слабой экономикой. В них, как правило, преобладают именно сельские жители.

На этом фоне по состоянию на сегодняшний день сразу 12 государств мира входят в группу стран со стопроцентным городским населением. В их числе: Бахрейн, Бермудские острова, Гибралтар, Гонконг, Каймановы острова, Кувейт, Макао, Монако, Науру, Сен-Мартен (заморская община Франции), Сингапур и Синт-Мартен (самоуправляемое государство с расширенной автономией Нидерландов).

Урбанизация в странах СНГ

Наиболее урбанизированным государством на пространстве стран Содружества сегодня считается Беларусь. Там в городах проживает примерно 79% всего населения страны, что в свою очередь позволяет ей занять 59-ю строчку в общемировом рейтинге по уровню урбанизации.

Второе место по этому показателю среди стран СНГ занимает Россия (72-е в мире, количество городских жителей – 75%), а третье – Армения (101-е место с показателем в 66%).

Следом за ними в рейтинге расположились – Казахстан (117-е место с показателем в 62%), Азербайджан (127-е место с показателем в 57%), Узбекистан (152-е место с показателем в 51%), Кыргызстан (182-е место с показателем в 35%) и Таджикистан (203-е место с показателем в 26%).

Где преобладает сельское население

Страной с самым низким в мире количеством городских жителей – всего 15% от всего населения страны – является Папуа – Новая Гвинея. Такой же показатель, согласно данным специалистов Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, отмечается и в Лихтенштейне.

Кроме того, в десятку стран мира с самым низким уровнем урбанизации также вошли – Малави (17% городского населения), Самоа (18% городского населения), Нигер (18% городского населения), Шри-Ланка (20% городского населения), Тонга (21% городского населения), Южный Судан (21% городского населения), Микронезия (22% городского населения), Вануату (22% городского населения) и Эфиопия (24% городского населения).