Самые урбанизированные страны мира и какая ситуация в Казахстане
Как отмечают многие эксперты, урбанизация сегодня, даже несмотря на всесторонние попытки со стороны многих государств поддерживать село, является не просто естественным процессом, но и крайне выгодным, поскольку города являются основным драйвером развития их экономики.
Города дают больше рабочих мест с более высокой оплатой труда. В них проще обеспечить доступ населения к качественному образованию, здравоохранению, культурному развитию, досугу, услугам и транспортно-логистической сфере.
В этой связи урбанизацию принято считать одним из важных индикаторов социально-экономического развития государства, который в свою очередь также учитывается при расчете составных индексов, оценивающих более глобальным образом уровень качества жизни населения.
Сбором статистических данных по увеличению количества городских жителей в мире и отдельно взятых регионов занимается Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам. Сам уровень урбанизации измеряется процентным соотношением городских жителей к общей численности населения страны.
Мировые лидеры
Согласно данным специалистов ООН, сегодня около 55-60% населения всего мира проживает в городах, а к 2050 году их количество и вовсе может достигнуть отметки в 70%.
Наиболее высокие показатели урбанизации демонстрируют развивающиеся страны и государства, где из-за погодных условий или небольшой территориальной площади фактически отсутствует сельская местность. В свою очередь, самым низкими уровнем урбанизации отличаются страны с невысоким ВВП и слабой экономикой. В них, как правило, преобладают именно сельские жители.
На этом фоне по состоянию на сегодняшний день сразу 12 государств мира входят в группу стран со стопроцентным городским населением. В их числе: Бахрейн, Бермудские острова, Гибралтар, Гонконг, Каймановы острова, Кувейт, Макао, Монако, Науру, Сен-Мартен (заморская община Франции), Сингапур и Синт-Мартен (самоуправляемое государство с расширенной автономией Нидерландов).
Урбанизация в странах СНГ
Наиболее урбанизированным государством на пространстве стран Содружества сегодня считается Беларусь. Там в городах проживает примерно 79% всего населения страны, что в свою очередь позволяет ей занять 59-ю строчку в общемировом рейтинге по уровню урбанизации.
Второе место по этому показателю среди стран СНГ занимает Россия (72-е в мире, количество городских жителей – 75%), а третье – Армения (101-е место с показателем в 66%).
Следом за ними в рейтинге расположились – Казахстан (117-е место с показателем в 62%), Азербайджан (127-е место с показателем в 57%), Узбекистан (152-е место с показателем в 51%), Кыргызстан (182-е место с показателем в 35%) и Таджикистан (203-е место с показателем в 26%).
Где преобладает сельское население
Страной с самым низким в мире количеством городских жителей – всего 15% от всего населения страны – является Папуа – Новая Гвинея. Такой же показатель, согласно данным специалистов Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, отмечается и в Лихтенштейне.
Кроме того, в десятку стран мира с самым низким уровнем урбанизации также вошли – Малави (17% городского населения), Самоа (18% городского населения), Нигер (18% городского населения), Шри-Ланка (20% городского населения), Тонга (21% городского населения), Южный Судан (21% городского населения), Микронезия (22% городского населения), Вануату (22% городского населения) и Эфиопия (24% городского населения).