Как спастись от жары: инструкция для казахстанцев

Когда температура достигает+35°C, увеличивается вероятность плохого самочувствия: кто-то на улице теряет сознание, у кого-то обостряются заболевания. У наиболее уязвимых возрастает риск инфаркта, инсульта и теплового удара. Почему жара становится серьезным испытанием, разбирался Zakon.kz.

В последние недели Казахстан накрыла аномальная жара. Температура воздуха настолько раскалилась, что власти нескольких городов запустили спецтехнику, которая с помощью полива холодной водой остужает город.

Температура в некоторых регионах держится выше +40°C, а врачи все чаще напоминают: подобный зной опасен не только тепловым ударом. Именно в такие периоды возрастает риск инфарктов, инсультов, обмороков и обострения хронических заболеваний. Почему организм начинает работать буквально на пределе своих возможностей и кому жара представляет наибольшую угрозу, рассказала ассоциированный профессор, кардиолог Айжан Альмуханова.

Врач советует в самые жаркие часы – примерно с 11:00 до 17:00 – по возможности оставаться в прохладных помещениях, регулярно пить воду, если нет ограничений по состоянию здоровья, отказаться от интенсивных физических нагрузок, носить легкую светлую одежду и головной убор, а также внимательно следить за самочувствием близких, особенно пожилых людей.

Организм переходит в аварийный режим

Большинство людей воспринимают жару как сезонный дискомфорт. Однако чаще всего для организма температура воздуха выше +35°C становится настоящим испытанием.

Как объясняет кардиолог, главная задача организма в этот момент – любой ценой избавиться от лишнего тепла. Для этого запускаются сразу несколько защитных механизмов, которые значительно увеличивают нагрузку на сердце и сосуды.

"Когда воздух прогревается до нормального предела – выше 35 градусов, организму становится значительно труднее поддерживать нормальную температуру тела. Если к этому добавляются высокая влажность, прямые солнечные лучи или физическая нагрузка, риск гипертермии возрастает еще сильнее", – отмечает врач.

Первой реакцией тела становится расширение кровеносных сосудов. Это необходимо, чтобы к коже поступало больше крови, которая сможет отдать лишнее тепло окружающей среде.

Но у этого защитного механизма есть и обратная сторона: из-за расширения сосудов артериальное давление может снижаться.

Чтобы органы продолжали получать достаточное количество крови, сердцу приходится работать значительно интенсивнее. Отсюда увеличивается частота сердечных сокращений и возрастает нагрузка на сердечную мышцу.

Именно поэтому даже здоровые люди во время сильной жары могут ощущать слабость, головокружение и упадок сил. А у пациентов с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью или нарушениями ритма подобная нагрузка способна привести к ухудшению состояния.

Почему в жару кровь становится гуще

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Следующим этапом реакции тела можно назвать обезвоживание. Потоотделение помогает охлаждать организм, однако вместе с потом человек теряет не только воду, но и важные электролиты – натрий, калий и магний.

По словам Айжан Альмухановой, если потери жидкости вовремя не восполнять, объем циркулирующей крови постепенно уменьшается. Нашему биологическому двигателю приходится перекачивать кровь в гораздо более сложных условиях.

"При выраженном обезвоживании уменьшается жидкая часть крови. В результате кровь становится более вязкой, а вероятность образования тромбов возрастает", – объясняет специалист.

Именно этот процесс врачи считают одной из причин того, что во время продолжительных волн жары увеличивается риск инфарктов и инсультов, особенно у людей с атеросклерозом, гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кардиолог подчеркивает, что опасность представляет не столько сама отметка на термометре, сколько способность организма избавляться от тепла.

"Если воздух сухой, человек иногда переносит даже очень высокую температуру сравнительно легко. Но при высокой влажности пот испаряется значительно хуже, поэтому тело практически перестает эффективно охлаждаться". Айжан Альмуханова

В результате температура самого организма начинает быстро повышаться, а риск теплового истощения и теплового удара возрастает в разы.

Почему пожилые люди тяжелее всего переносят жару

Летний зной ощущают все, однако последствия высокой температуры могут быть совершенно разными. Пока один человек ограничивается усталостью и жаждой, другой может оказаться в больнице с сердечным приступом или инсультом.

По словам врача, наиболее уязвимыми во время продолжительных волн высоких температур остаются пожилые люди. Причина заключается не только в возрасте, но и в целом комплексе изменений, которые происходят в организме с годами.

"С возрастом одновременно снижается эффективность терморегуляции, уменьшается физиологический резерв организма и чаще встречаются хронические заболевания. Все эти факторы складываются вместе, поэтому пожилые люди особенно тяжело переносят жару", – объясняет кардиолог.

Специалист отметила, что у людей старшего возраста организм уже не способен охлаждаться так же эффективно, как в молодости. Потовые железы работают менее активно, а сосуды хуже расширяются для отдачи тепла. В результате тело значительно медленнее избавляется от перегрева.

Дополнительную нагрузку испытывает и сердечно-сосудистая система. Чтобы охлаждать организм, сердцу приходится перекачивать больше крови, однако с возрастом сосуды теряют эластичность, а само сердце уже не всегда способно быстро приспосабливаться к подобной работе на износ.

Не менее важную роль играют хронические заболевания. Гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, сахарный диабет и болезни почек сами по себе снижают способность справляться с экстремальной жарой.

При этом ситуацию могут осложнять и некоторые лекарственные препараты.

"Это не означает, что лечение нужно самостоятельно отменять или менять дозировку. Любые изменения терапии должны обсуждаться только с лечащим врачом", – подчеркнула Айжан Альмуханова.

Кардиолог приводит простое сравнение:

"У молодого здорового человека есть большой запас прочности. Даже если в жару сердцу приходится работать на 20-30% интенсивнее, организм обычно справляется. У пожилого человека этот резерв часто уже значительно меньше. Если есть атеросклероз, сердечная недостаточность или нарушения ритма, дополнительная нагрузка может привести к падению давления, приступу стенокардии, нарушению сердечного ритма или декомпенсации сердечной недостаточности".

Именно поэтому, по словам врача, во время продолжительных волн жары больше всего госпитализаций и смертей приходится именно на людей старшего возраста, особенно если у них уже есть заболевания сердца, сосудов, почек или легких.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Совсем иначе проявляет себя тепловой удар – одно из самых опасных осложнений сильной жары.

По словам врача, в этот момент организм уже практически перестает справляться с охлаждением, температура тела начинает быстро расти, а перегрев нарушает работу головного мозга, сердца и других жизненно важных органов.

Тревожными признаками являются:

температура тела около 40 градусов и выше;

потеря сознания;

спутанность сознания или дезориентация;

судороги;

сильная слабость, когда человек не может самостоятельно встать;

нарушение речи;

выраженная одышка;

сильная боль или чувство сдавления в груди.

Не менее опасны симптомы, которые могут говорить об инфаркте или инсульте.

Немедленно вызывайте скорую помощь, если у человека появилась сильная боль за грудиной, перекосилось лицо, нарушилась речь, внезапно возникла слабость в руке или ноге, произошла потеря сознания либо состояние стремительно ухудшается, несмотря на охлаждение.

"Тепловой удар – это состояние, при котором температура тела обычно превышает 40 градусов. Нарушается работа мозга, сердца и других органов. Это требует немедленной медицинской помощи", – подчеркивает Айжан Альмуханова.

Главное правило – не переоценивать возможности организма

По словам собеседницы, многие уверены, что если раньше легко переносили жару, то так будет всегда. Однако с возрастом, появлением хронических заболеваний или приемом некоторых лекарств реакция организма может измениться.

Но главное – опасность представляет не сама цифра на термометре, а то, насколько эффективно организм способен отдавать тепло. Именно поэтому в жаркую погоду важно не игнорировать сигналы собственного организма и вовремя обращаться за медицинской помощью.