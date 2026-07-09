Туристы умирают от жары в Испании

В Испании женщина погибла от теплового удара во время аномальной жары. Это уже четвертая подтвержденная смерть, связанная с экстремальной погодой с начала сезона высоких температур, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило региональное управление здравоохранения южного автономного сообщества Андалусия, 59-летняя женщина скончалась после длительного пребывания на улице в условиях экстремальной жары.

По данным властей, погибшая родилась в России и проживала в Севилье с 2014 года. Причиной ее гибели стал тепловой удар после продолжительного воздействия высоких температур.

При этом, как отмечается, у женщины не было известных факторов риска, которые обычно повышают вероятность подобных случаев. Причины, по которым она долго находилась на улице, пока не установлены.

Это уже вторая смерть от теплового удара в Севилье за последние двое суток. Накануне в городе умер 48-летний мужчина, потерявший сознание во время работы на улице.

Всего с начала сезона высоких температур, когда в Андалусии 15 мая был введен специальный протокол защиты населения от жары, зарегистрировано четыре подтвержденных случая смерти, связанных с тепловым ударом. Ранее от последствий жары также скончались 71-летняя женщина в муниципалитете Санлукар-ла-Майор и 68-летний мужчина в провинции Альмерия.

По информации регионального Минздрава, с начала действия протокола медицинская помощь из-за заболеваний, связанных с жарой, потребовалась 1081 человеку. Из них у 18 пациентов был диагностирован тепловой удар, все они были госпитализированы. Четверо из них скончались, десять продолжают лечение в больницах.

Власти Андалусии напоминают жителям и туристам о необходимости избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы, регулярно пить воду и уделять особое внимание пожилым людям, детям и людям с хроническими заболеваниями, которые наиболее уязвимы во время аномальной жары.

Ранее специалисты рассказали, чем опасно долго находиться на солнце и как спастись от жары.