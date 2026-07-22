Человек с "зеленым" сердцем: как ученый из Шымкента превращает пустыри в парки

В Казахстане живут люди, чья работа измеряется не стажем, а деревьями и парками. Именно к таким относится кандидат сельскохозяйственных наук Абуталип Куламетов. Он знает, как превратить пустующую территорию в зеленое пространство, сообщает Zakon.kz.

Жаркое солнце и раскаленный воздух. Днем в новом экопарке Шымкента малолюдно, а находиться здесь без головного убора и вовсе небезопасно. В такую погоду даже коренные горожане предпочитают прятаться в прохладных помещениях. Но для Абуталипа Куламетова никакая жара не становится преградой для любимой работы. Высокий, в соломенной шляпе и рубашке с длинными рукавами, он с гордостью показывает территорию парка.

"Здесь когда-то был мусорный полигон! Только представьте горы мусора, они очень нехорошо сказывались на здоровье тех, кто живет рядом. А теперь после рекультивации и других сложных инженерных процессов здесь цветет парк. Деревья для него привозили из Алматы, Высокорослые и сразу с корнями, таких у нас в питомниках не было", – говорит Абуталип Куламетов на экскурсии по молодому парку.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

На протяжении 34 лет он работает в одной сфере – лесного хозяйства. Он сбился со счета, сколько деревьев им было высажено. За своими зелеными подопечными наш герой следит каждый день.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Благодаря многолетним научным исследованиям им были определены породы деревьев, наиболее подходящие для озеленения города. Много времени ученый посвятил исследованиям вегетативного размножения можжевельника – растения, которое сегодня считается одним из символов устойчивых экосистем.



"Лучше всего для Шымкента подходят лиственные деревья. У них густая крона, они дают больше тени, что особенно важно в летний зной, и при этом выделяют больше кислорода. Но это вовсе не значит, что от хвойных пород нужно отказаться. Наоборот, туя, можжевельник, ель или сосна прекрасно выполняют декоративную функцию. Они украшают аллеи, парки, скверы и придорожные территории, делают городской ландшафт более выразительным. Но основу городского озеленения все же должны составлять именно лиственные деревья. Для нашей области лучше всего подходят чинар, платан, ясень, клен, вяз, тополь, ива, акация, каштан и другие породы. Именно они способны создать комфортную, тенистую и экологически благоприятную городскую среду", – пояснил Куламетов.

Одной из ярких страниц его биографии было руководство Шымкентским государственным дендрологическим парком. Также он восстанавливал леса в Сайрам-Угамском государственном национальном природном парке. Ученый стоял у истоков создания знаменитого Зеленого пояса вокруг Туркестана – проекта, который сегодня называют природным щитом древнего города. Помимо этого, занимался озеленением Кызылординской области.

"Исходя из опыта последних двух-трех лет, лучше всего себя зарекомендовали акация, карагач, ясень, шелковица. Они показали хорошую приживаемость и устойчивость на засоленных почвах в окрестностях Туркестана. Что касается Кызылорды, то при озеленении, особенно в районе нового аэропорта и на въездах в город, в основном высаживаются лиственные породы. Среди них катальпа, айлант и карагач, которые хорошо адаптируются к местным условиям", – отметил он.

Свой новый проект – Шымкентский экопарк – он полюбил еще "зародышем" и ежедневно следит за его ростом.

"Тут есть даже озерцо, его тут никогда не было. Но купаться тут нельзя: парк построен на мусорном полигоне. Мы уже делали предупреждения местным мальчишкам. А деревья вы видели? Да, они сейчас еще очень молоденькие, но дайте им пару лет, и они обзаведутся шикарной зеленой кроной. Тут уже тоже есть успехи. Все, что мы посадили, прижилось. Теперь необходим правильный уход, своевременный полив", – говорит Куламетов.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Но создать парк – лишь половина дела. Теперь молодым деревьям предстоит выдержать шымкентскую жару, а специалистам – наладить постоянный полив и защитить территорию от тех, кто продолжает относиться к ней как к бывшей свалке.

Куламетов признается: посадить дерево легче, чем вырастить его. Именно сейчас решается, станет ли экопарк полноценным зеленым пространством или останется красивым, но недолговечным проектом. Для Куламетова и его коллег – это главный профессиональный вызов: не просто посадить деревья, а сохранить их и вырастить на месте бывшей свалки настоящий городской лес.