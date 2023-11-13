Как рассчитывается руководящий стаж работы в организациях образования, что такое руководящий стаж и относится ли к руководящему стажу работы членство в наблюдательном совете, совете директоров в АО? На этот вопрос отметили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

В ответе говорится, что занятие должности в организации осуществляется на основании действующих в республике квалификационных справочников и характеристик, предусмотренных в Трудовом кодексе РК.

"Основными требованиями при отборе кандидатур на должность работника являются наличие соответствующего профессионального образования (высшего или среднего уровня квалификации), стажа работы по специальности (согласно установленным к должности требованиям к квалификации)", - сказали в Минтруда.

Для участия в конкурсе кандидат представляет, в том числе копию документа, подтверждающую его трудовую деятельность: трудовую книжку (при ее наличии), либо трудовой договор, либо выписки из приказов о назначении или временного возложения обязанностей на должность.

"При наличии приказа уполномоченного органа о назначении на вакантную должность кандидата исполняющим обязанности руководителя согласно уставной деятельности и иным правовым актам с правом подписи документов, принятием на себя ответственности в решении производственных вопросов и иное, а также наличия записи в трудовой книжке, полагаем, стаж исполняющего обязанности руководителя входит в стаж работы по специальности работника организации", - отметили в министерстве.

Из ответа также следует, что к руководящему стажу работы относят периоды работы по выполнению управленческих функций в должностях первого руководителя учреждения, организации, предприятия, их заместителей, руководителей структурных подразделений (департамента, управления, отдела).

Квалификационные характеристики на должности руководителей содержатся в общеотраслевом квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденном приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 30 декабря 2020 года, а также в типовых квалификационных характеристиках должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций, утвержденных уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности.

Вместе с тем согласно Гражданскому кодексу РК в хозяйственном товариществе создается исполнительный орган (коллегиальный или единоличный), осуществляющий текущее руководство его деятельностью и подотчетный общему собранию его участников.

В качестве коллегиальных органов товарищества могут быть созданы:

правление (дирекция);

наблюдательный совет;

другие органы в случаях, предусмотренных законодательными актами или решением общего собрания участников хозяйственного товарищества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в наблюдательный совет в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере образования, включают наличие высшего образования, а также одного из следующих требований:

опыта работы не менее десяти лет в сфере образования;

опыта руководящей работы (руководитель юридического лица или его заместители) не менее пяти лет в сфере образования;

членства в общественных объединениях в сфере образования.

В Национальном классификаторе РК "Классификатор занятий" должности руководителей отнесены к группам занятий "11"-"14".

Работники, чья основная обязанность состоит в работе в качестве членов совета директоров одного или нескольких предприятий, или организаций, учитываются в начальной группе "1210 Первые руководители учреждений, организаций и предприятий".

"В этой связи полагаем, что стаж работы в качестве членов совета директоров и наблюдательного совета предприятия квалификационная комиссия при приме на работу может засчитать к руководящему стажу работы", - отметили в Минтруда.

В ведомстве также добавили, что заключение по другим вопросам должна дать юридическая служба организации, либо уполномоченного органа, принявшая правовой акт.

Ранее мы рассказали, что Минтруда обновило тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.