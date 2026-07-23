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Самые эффективные системы госуправления: на какой позиции Казахстан

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 15:50 Фото: freepik
Казахстан в рейтинге стран мира по эффективности системы государственного управления занял 61-е место, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным составителей глобального рейтинга стран по эффективности и качеству системы государственного управления, Казахстан с 2025 года немного улучшил свой итоговый индекс и остался на лидирующих позициях среди стран СНГ.

Что за индекс и как рассчитывают

Автором проводимого на ежегодной основе исследования, в рамках которого производится оценка качества, эффективности, потенциала систем государственного управления 133 стран мира и составляется глобальный рейтинг, выступает сингапурская некоммерческая организация "Chandler Institute of Governance".

Оценка осуществляется сразу по 35 критериям, объединенным в семь направлений, в числе которых:

  • лидерство и стратегическое видение (эффективность и дальновидность руководства, его способность к быстрой адаптации в условиях быстрых перемен);
  • качество законодательства (сила законов и эффективность правовой системы);
  • надежность государственных институтов (эффективность работы госорганов, судов и полиции);
  • управление госфинансами (грамотное расходование бюджета, уровень коррупции);
  • привлекательность рынка (условия для бизнеса и внешних инвесторов);
  • международное влияние и репутация (сила дипломатии и авторитет государства на мировой арене);
  • благосостояние граждан (уровень качества жизни, доступ к образованию и медицине, показатель социального равенства).

Получаемые результаты агрегируются в цифровое значение с последующим выведением среднего числа в диапазоне от 0 до 1, где 1 – наивысший балл.

Оценка Казахстана

Как уже отмечалось выше, Казахстан по сравнению с показателями прошлого года улучшил свой итоговый индекс эффективности системы государственного управления – показатель вырос с 0,518 до 0,519 балла.

Наиболее высокую оценку со стороны специалистов некоммерческой организации "Chandler Institute of Governance" Казахстан получил по следующим направлениям: управление госфинансами (21-е место в мире), надежность государственных институтов (46-е место) и благосостояние граждан (52-е место).

По данным на 2026 год, среди стран СНГ Казахстан по показателю эффективности системы государственного управления занял второе место, уступая лишь Азербайджану, который в общемировом зачете разместился на 57-м месте с итоговым индексом в 0,538 балла. Ранее наша страна занимала 56-ю строчку рейтинга.

Более низкими, чем у нашей страны, показателями на пространстве СНГ отметились: Армения (64-е место с итоговым индексом в 0,503 балла), Узбекистан (69-е место с итоговым индексом в 0,492 балла), Россия (78-е место с итоговым индексом в 0,461 балла), Кыргызстан (84-е место с итоговым индексом в 0,448 балла) и Таджикистан (97-е место с итоговым индексом в 0,412 балла).

Мировые лидеры и аутсайдеры

Самой качественной и эффективной системой государственного управления в мире сегодня обладают: Сингапур (итоговый индекс – 0,884 балла), Норвегия (итоговый индекс – 0,819 балла) и Дания (итоговый индекс – 0,814 балла).

В десятку лучших в мире стран по этому показателю также вошли: Финляндия (итоговый индекс – 0,810 балла), Швеция (итоговый индекс – 0,808 балла), Швейцария (итоговый индекс – 0,793 балла), Германия (итоговый индекс – 0,775 балла), Нидерланды (итоговый индекс – 0,766 балла), Объединенные Арабские Эмираты (итоговый индекс – 0,765 балла) и Люксембург (итоговый индекс – 0,759 балла).

Соединенные Штаты Америки в этом рейтинге занимают лишь 26-е место с итоговым индексом в 0,681 балла, а вторая экономика мира – Китай – опустилась на 39-е место с конечным показателем 0,617 балла.

Худшими системами государственного управления, согласно данным этого исследования, отметились: Венесуэла (итоговый индекс – 0,190 балла), Сьерра-Леоне (итоговый индекс – 0,261 балла), Демократическая Республика Конго (итоговый индекс – 0,259 балла) и Чад (итоговый индекс – 0,231 балла).

На основе полученных результатов авторы данного исследования пришли к выводу, что качество государственного управления после пандемии стало постепенно восстанавливаться, поскольку в 2026 году сразу 61% стран мира смогли улучшить свои показатели.

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Олег Калиниченко
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