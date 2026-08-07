Что посмотреть в кино на этой неделе: топ-5 новых фильмов
"Все, что мы потеряли"
После потери родителей жизнь молодой художницы Леа словно остановилась: она больше не рисует, не мечтает и не чувствует прежней радости. Перед многомесячной поездкой в Берлин ее брат просит своего лучшего друга Акселя временно присмотреть за девушкой. Неожиданно именно он становится тем человеком, рядом с которым Леа начинает постепенно возвращаться к себе и снова открывать в себе желание творить. Между героями возникает особенная связь, способная изменить их обоих. Это история о боли утраты, возвращении к жизни и о том, как случайная встреча может стать точкой отсчета для нового начала.
"Человек-паук: Новый день"
Четвертая часть истории о знаменитом супергерое рассказывает о новом этапе жизни Питера Паркера. После заклинания Доктора Стрэнджа четыре года назад весь мир забыл о его существовании, и теперь герой остается один на один с опасностями Нью-Йорка. Полностью посвятив себя борьбе с преступностью, Питер сталкивается не только с новым противником, но и с неожиданными изменениями собственных способностей. Очередное испытание заставит Человека-паука вновь проверить свои силы и понять, какой ценой дается жизнь настоящего героя.
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"Одиссея"
Легендарная история о великом путешествии царя Итаки вновь переносится на большой экран. После завершения Троянской войны Одиссей отправляется домой к своей жене Пенелопе, но путь обратно оказывается гораздо сложнее, чем он мог представить. Вместе с небольшим отрядом герой сталкивается с мифическими существами и смертельными испытаниями: ему предстоит встретиться с циклопами, противостоять чарам сирен и пережить встречи с великанами-людоедами. Экранизация одного из самых известных древнегреческих мифов обещает перенести зрителей в мир героев, легенд и невероятных опасностей.
"Миньоны и монстры"
На этот раз неугомонные миньоны отправляются покорять Голливуд 1920-х годов. Оказавшись в эпохе расцвета кино, герои пробуют себя в съемках и быстро понимают, что хотят большего – создать собственный фильм о настоящих монстрах. Чтобы воплотить задумку, миньоны отправляются на поиски самых пугающих существ, превращая обычные съемки в невероятное приключение. Новое анимационное путешествие объединяет атмосферу старого Голливуда, фирменный юмор миньонов и историю о том, как даже самые необычные герои могут воплотить свою большую мечту.
"Школа призраков"
Для Елены, которая наполовину японка, переезд и новая школа становятся непростым испытанием. Единственной, кто принимает ее, оказывается одноклассница Нян, убежденная, что в школьных коридорах живут призраки. Сначала Елена относится к этим рассказам скептически, но вскоре начинает замечать странности сама: появляется ощущение постоянного наблюдения, а загадочные звуки можно услышать даже через наушники. Постепенно странно вести себя начинают и другие ученики, превращая обычную школьную жизнь в настоящую мистическую историю.
Какой бы жанр вы ни предпочитали – эмоциональные драмы, супергеройские приключения, античные эпосы, семейные мультфильмы или мистические триллеры, среди этих премьер найдется фильм под любое настроение. Осталось только выбрать сеанс и отправиться в кино.