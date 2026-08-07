Что посмотреть в кино на этой неделе: топ-5 новых фильмов

Иногда кино становится способом отвлечься от повседневности, иногда – поводом пережить сильные эмоции, а порой просто дарит пару часов хорошего настроения. На этой неделе на больших экранах собрались самые разные истории. Zakon.kz сделал подборку киноновинок.

"Все, что мы потеряли"

После потери родителей жизнь молодой художницы Леа словно остановилась: она больше не рисует, не мечтает и не чувствует прежней радости. Перед многомесячной поездкой в Берлин ее брат просит своего лучшего друга Акселя временно присмотреть за девушкой. Неожиданно именно он становится тем человеком, рядом с которым Леа начинает постепенно возвращаться к себе и снова открывать в себе желание творить. Между героями возникает особенная связь, способная изменить их обоих. Это история о боли утраты, возвращении к жизни и о том, как случайная встреча может стать точкой отсчета для нового начала.

"Человек-паук: Новый день"

Четвертая часть истории о знаменитом супергерое рассказывает о новом этапе жизни Питера Паркера. После заклинания Доктора Стрэнджа четыре года назад весь мир забыл о его существовании, и теперь герой остается один на один с опасностями Нью-Йорка. Полностью посвятив себя борьбе с преступностью, Питер сталкивается не только с новым противником, но и с неожиданными изменениями собственных способностей. Очередное испытание заставит Человека-паука вновь проверить свои силы и понять, какой ценой дается жизнь настоящего героя.

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"Одиссея"

Легендарная история о великом путешествии царя Итаки вновь переносится на большой экран. После завершения Троянской войны Одиссей отправляется домой к своей жене Пенелопе, но путь обратно оказывается гораздо сложнее, чем он мог представить. Вместе с небольшим отрядом герой сталкивается с мифическими существами и смертельными испытаниями: ему предстоит встретиться с циклопами, противостоять чарам сирен и пережить встречи с великанами-людоедами. Экранизация одного из самых известных древнегреческих мифов обещает перенести зрителей в мир героев, легенд и невероятных опасностей.

"Миньоны и монстры"

На этот раз неугомонные миньоны отправляются покорять Голливуд 1920-х годов. Оказавшись в эпохе расцвета кино, герои пробуют себя в съемках и быстро понимают, что хотят большего – создать собственный фильм о настоящих монстрах. Чтобы воплотить задумку, миньоны отправляются на поиски самых пугающих существ, превращая обычные съемки в невероятное приключение. Новое анимационное путешествие объединяет атмосферу старого Голливуда, фирменный юмор миньонов и историю о том, как даже самые необычные герои могут воплотить свою большую мечту.

"Школа призраков"

Для Елены, которая наполовину японка, переезд и новая школа становятся непростым испытанием. Единственной, кто принимает ее, оказывается одноклассница Нян, убежденная, что в школьных коридорах живут призраки. Сначала Елена относится к этим рассказам скептически, но вскоре начинает замечать странности сама: появляется ощущение постоянного наблюдения, а загадочные звуки можно услышать даже через наушники. Постепенно странно вести себя начинают и другие ученики, превращая обычную школьную жизнь в настоящую мистическую историю.

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Какой бы жанр вы ни предпочитали – эмоциональные драмы, супергеройские приключения, античные эпосы, семейные мультфильмы или мистические триллеры, среди этих премьер найдется фильм под любое настроение. Осталось только выбрать сеанс и отправиться в кино.