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Что посмотреть: подборка редких фантастических фильмов про постапокалипсис

Сцена, фильм, актеры, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 06:41 Фото: кадр из фильма "Свет моей жизни"
Одна из популярных тем в кино о том, как люди выживают среди обломков цивилизации. Некоторые картины не гонятся за масштабными спецэффектами, зато цепляют атмосферой и сильными историями, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку фантастических фильмов про постапокалипсис, которые легко было пропустить. Они повествуют о напряженной борьбе за ресурсы и показывают мир после катастрофы.

Судный день (2011)

В центре сюжета – группа из пяти выживших, которые странствуют по опустошенным землям в поисках безопасного убежища и возможности начать жизнь заново. Они надеются найти место, где смогут обосноваться и даже попробовать вырастить урожай из сохранившихся семян. Путь героев полон угроз: в разоренном мире сформировались жестокие группировки, готовые на все ради ресурсов. Пытаясь укрыться в заброшенном фермерском доме, группа сталкивается с коварной ловушкой.

Тут одна (2016)

Неизвестный вирус превращает людей в агрессивных существ, цивилизация рушится. Главная героиня, долгое время старающаяся держаться подальше от других людей, выживает в глухом лесу, добывая пропитание и постоянно рискуя столкнуться с зараженными. Однажды героиня решается помочь раненому мужчине и девушке‑подростку – и этот выбор ставит ее перед моральными дилеммами и опасностями.

Свет моей жизни (2019)

Эпидемия почти полностью уничтожила женское население планеты, из‑за чего общество погрузилось в хаос и жестокость. В этих условиях отец и его юная дочь пытаются выжить, скрывая правду о происхождении девочки: ее существование может стать смертельной угрозой, ведь в новом мире женщины – редкость и объект охоты.

Одни (2017)

После загадочного исчезновения всех взрослых 16‑летняя девушка обнаруживает, что осталась практически одна в безлюдном мире. Поначалу ей кажется, что она – единственная выжившая, но вскоре она встречает еще четверых подростков. Вместе они пытаются разобраться в причине катастрофы и просто выжить в новой, пугающей реальности.

Мутанты (2009)

Вирус превратил большую часть людей в агрессивных существ – примитивных и одержимых жаждой крови. В этом мире небольшая группа выживших пытается добраться до секретной базы, где надеется обрести хоть какую‑то безопасность. Но путь полон опасностей: угроза исходит не только от мутантов, но и от стремительно меняющейся реальности, где доверие становится роскошью.

Кажется, мы остались одни (2018)

В опустевшем мире герой методично наводит порядок: хоронит останки, каталогизирует книги, собирает полезные мелочи – и впервые чувствует себя на своем месте. Его рутину нарушает появление другой выжившей: ее энергия и жажда жизни вступают в противоречие с выстроенным им хрупким порядком.

Местные (2018)

После масштабного катаклизма Средний Запад превратился в территорию, поделенную между жестокими бандами. В этих условиях пара, находившаяся на грани разрыва еще до катастрофы, вынуждена объединить усилия, чтобы преодолеть опасный маршрут и добраться до безопасного места. Каждый километр пути грозит смертельной угрозой.

Вымирание (2015)

Спустя девять лет после эпидемии, превратившей людей в агрессивных, ведомых инстинктами существ, в опустевшем городке Гармония остаются лишь немногие выжившие. Среди них – несколько человек, когда‑то бывших близкими друзьями, а теперь отчужденных друг от друга из‑за пережитых трагедий. Их замкнутый, выстроенный с трудом быт нарушает появление угрозы, которая вынуждает героев преодолеть взаимное недоверие и объединиться ради спасения.

Ранее мы рекомендовали к просмотру восемь завораживающих сериалов, которые выйдут в сентябре 2026-го.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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