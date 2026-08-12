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Серебряный родник под Шымкентом: маршрут к необычной пещере

Шымкент, туристы, туризм, серебряный родник, пещера Сулуунгир, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 12:04 Фото: Данияр Рашитов
В пещере Сулуунгир в Туркестанской области течет кристально чистый родник, который из-за отражения света кажется серебряным. Чем уникальна природная достопримечательность и как добраться до нее из Шымкента, рассказывает корреспондент Zakon.kz.

Когда открываешь страницы детских сказок, диву даешься, насколько же богата фантазия их авторов. В сюжетах и чудодейственные родники, дарующие жизнь, и говорящие камни, и загадочные природные явления. Но стоит начать изучать историю родного края, как понимаешь, что, возможно, именно природа и вдохновляла писателей на создание этих удивительных книг.

Вот только представьте: на юге Казахстана есть самый настоящий "серебряный" родник. Но если вы подумали, что в его водах можно найти драгоценный металл, то ошибаетесь. Настоящее богатство этого места – совсем в другом.

Шымкент, серебряный родник, пещера Сулуунгир, Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 12:04

Фото: Данияр Рашитов

Это чудо можно увидеть собственными глазами и прикоснуться, – в этом истинная драгоценность родника, протекающего в пещере Сулуунгир. Расположено это место в ущелье с не менее красивым названием "Коргантас". Некоторые идут к источнику, чтобы полюбоваться, но есть и те, кто верит, что можно попросить о хорошем и удачном замужестве.

Хотя наш гид Данияр Рашитов в такие мистические народные предания абсолютно не верит и в первую очередь говорит своим туристам о пользе воды и удивительных впечатлениях в конце поездки. Тропа у иностранных туристов пока не очень популярна. Данияр иронизирует, что, возможно, они не знают о том, что здесь можно "загадать" жениха.

"На мой взгляд, уникальность этой пещеры в том, что она единственная в Туркестанской области, где внутри есть питьевой родник. Вода выходит прямо из стены и примерно с полуметровой высоты стекает на пол пещеры, образуя настоящий маленький водопад. Причем это не просто вода, которая скапливается под ногами, не озерцо и не какой-то мутный источник. Это кристально чистая, пресная вода, которая течет прямо по стене пещеры. Конечно, есть и другие пещеры, где внутри встречается вода, но именно такой в наших местах один".Данияр Рашитов
Шымкент, серебряный родник, пещера Сулуунгир, Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 12:04

Фото: Данияр Рашитов

Пещера выглядит будто дом, в котором всегда рады любому путнику, а в нашем случае – туристу. Сулуунгир укроет от жары, напоит и даст спокойно отдохнуть своему гостю, пусть даже если тот был совсем нежданным.

"Интересно еще и то, что сама пещера состоит из двух соединенных между собой комнат – одна большая, другая поменьше. И что особенно удивительно, вода есть внутри обеих. Думаю, что эта вода может быть полезна для организма, но, поскольку я не знаю ее точного состава, не могу сказать, какими именно свойствами она обладает. При этом вода действительно кристально чистая и питьевая. Насколько я знаю, это талый снег, который просачивается и выходит через карстовый провал внутри пещеры".Данияр Рашитов
Шымкент, серебряный родник, пещера Сулуунгир, Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 12:04

Фото: Данияр Рашитов

К слову, эта "сказка" находится совсем недалеко от Шымкента. Горный гид поясняет, что в окрестностях города очень много удивительных мест.

Шымкент, серебряный родник, пещера Сулуунгир, Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 12:04

Фото: Данияр Рашитов

"От центра Шымкента до парковки возле ущелья, – примерно 60 километров. А дальше начинается пеший маршрут. Поэтому сразу берите хорошую и удобную обувь. От парковки до самой пещеры около трех километров в одну сторону. В среднем это занимает примерно час-полтора ходьбы. Сам путь несложный, осилит даже новичок, – практически до самого конца. Но непосредственно перед пещерой начинается обязательный подъем. Поэтому я рекомендую взять с собой трекинговые палочки и хорошую обувь с хорошим сцеплением. И, конечно, лучше идти не одному – особенно если в группе будут женщины и дети, чтобы при подъеме или спуске рядом был человек, который сможет помочь".Данияр Рашитов

Зачем брать детей в поход? Именно так и возможно привить подрастающему поколению любовь к природе, к месту, где вырос. А еще это отличный способ показать биологию, зоологию, географию, геологию и спелеологию наглядно. Все то, о чем пишется в учебниках, здесь можно увидеть своими глазами.

"Объекты, о которых мы говорим, находятся на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка. Сама тропа к пещере очень живописная, и по дороге можно встретить самых разных обитателей этих мест. Здесь есть и птицы, и небольшие дикие животные. В зависимости от времени года здесь можно увидеть сибирского горного козла – до ранней весны они еще встречаются на этих высотах, зайцев, косуль, корсаков, лис, индийского дикобраза. Если пройти выше по ущелью, подальше от пещеры, можно встретить и кабанов. А в небе над головой нередко можно увидеть беркутов, соколов и других хищных птиц. Это те животные, которые обитают примерно на такой высоте. При этом по сравнению с ущельями Кергелы или Сайрам-Су Коргантас находится ниже".Данияр Рашитов

Нередко на пути туристы находят приятные сувениры, которые, кажется, дарит само ущелье. От интересных и необычных камушков до самых настоящих рожек, которые "потеряли" косули. Пещера с родником тоже подарок – самое настоящее произведение искусства, в котором художником выступила сама природа.

Шымкент, серебряный родник, пещера Сулуунгир, Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 12:04

Фото: Данияр Рашитов

"Стены пещеры покрыты мхом необычного желтого цвета. А из-за высокой влажности на поверхности образуется тонкий слой воды, поэтому большая часть пещеры кажется буквально золотой. Особенно красиво здесь становится, если зажечь свечи – внутри создается совершенно особенная, почти сказочная атмосфера. А часть пещеры, которая находится рядом с родником, покрыта слоем сталактитов. За счет того, как на них отражается свет, вода и приобретает тот самый серебристый оттенок. Именно поэтому эту пещеру можно назвать по-настоящему золотой и серебряной одновременно".Данияр Рашитов

Гора Коргантас и удивительная пещера привлекают горожан не только флорой и фауной, но и возможностью ненадолго забыть о городском шуме, вдохнуть чистый горный воздух и побыть наедине с природой. Здесь нет автомобильных выхлопов, городской суеты и привычного движения мегаполиса. И, оказавшись здесь, невольно понимаешь: именно такой сказки порой так не хватает жителю большого города.

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Лика Морозова
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