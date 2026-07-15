Как для обложки туристического журнала: необычный маршрут в Атырауской области

Добраться сюда можно всего за несколько часов из Атырау, а впечатлений хватит надолго. Как найти этот необычный уголок природы – в материале корреспондента Zakon.kz.

Мало кто знает, что на западе Казахстана есть место, где среди степных трав и зарослей саксаула неожиданно вырастают настоящие барханы. Золотистые песчаные холмы, словно перенесенные сюда из далекой пустыни, возвышаются посреди зеленой равнины, а ветер каждую минуту меняет их очертания, оставляя на песке причудливые узоры.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Для тех, кто уже изучил привычные туристические маршруты Казахстана и хочет увидеть страну с новой стороны, барханы Курмангазинского района Атырауской области могут стать настоящим открытием. Здесь нет экскурсионных автобусов, шумных кафе и очередей к достопримечательностям. Только бескрайняя степь, горячий песок и ветер. Можно сказать, что природа сохранила этот уголок почти в первозданном виде.

Где находятся барханы

Барханы расположены в Курмангазинском районе, примерно в 240 километрах от Атырау. Дорога на легковом автомобиле занимает около трех часов, поэтому поездку вполне можно запланировать на один день. Лучше всего отправиться в путь ранним утром, пока солнце еще не раскалило песок.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

За окном автомобиля привычная картина западноказахстанской степи: ровная линия горизонта, ковыль, полевые травы и редкие кустарники. Затем появляется все больше зелени, песчаные участки становятся заметнее, а вдали начинают вырисовываться плавные очертания холмов. Сразу становится ясно: ты попал в Курмангазинский район, который считается самым зеленым в области.

Не доезжая до самого села, нужно свернуть с асфальта. Еще несколько минут по грунтовой дороге – и перед глазами открывается неожиданная картина. Посреди зеленой степи поднимаются золотистые барханы. И кажется, будто два совершенно разных мира встретились в одном месте.

Пейзаж меняется каждый день

На первый взгляд они кажутся неподвижными. Но стоит задержаться здесь хотя бы на несколько часов, чтобы понять: они постоянно меняются.

Ветер вновь и вновь рисует на песке тонкие волны, стирает старые следы и создает новые. Утром склон выглядит одним, днем – уже совсем другим. Именно поэтому два одинаковых снимка здесь сделать почти невозможно. Географ Элеонора Умбеталиева объясняет, что такое движение песка – совершенно естественный процесс.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

По словам местных жителей, песчаные холмы для Курмангазинского района давно стали частью привычного пейзажа. Однако далеко не все знают, что многие из них со временем перестают двигаться. Корни растений постепенно скрепляют песчинки, а отмершая органика формирует тонкий слой почвы. Так дюны становятся плотными и устойчивыми.

Специалисты называют их стабилизированными. Спустя годы такие песчаные холмы могут полностью покрыться травой, кустарниками, а иногда даже небольшими деревьями. Но молодые дюны продолжают жить своей жизнью. Их плавные очертания похожи на морские волны, внезапно застывшие среди бескрайней степи.

"Молодые песчаные холмы, дюны и барханы действительно способны перемещаться. Ветер сдувает песчинки с пологого наветренного склона, переносит их через гребень, после чего они осыпаются на крутой подветренный склон. Из-за такого постоянного движения песка холм постепенно смещается в направлении ветра. Скорость движения зависит от размеров бархана и силы ветра. Небольшие песчаные формы способны смещаться на десятки метров в год. Однако часть дюн постепенно закрепляется благодаря растениям. Их корни удерживают песок, и со временем поверхность становится более устойчивой", – рассказывает специалист.

Дюны, как рассыпчатая манная крупа

Главное впечатление начинается тогда, когда решаешь подняться на вершину бархана. Песок сразу показывает свой характер. Днем барханы полностью оправдывают репутацию настоящей пустыни. Песок раскаляется настолько сильно, что даже несколько секунд босиком превращаются в настоящее испытание. Кажется, будто ступаешь по горячим углям, а ноги буквально утопают в мягких склонах.

Зато на вершине открывается вид, ради которого стоит пройти этот путь. Внизу расстилается степь, среди травы виднеются деревца саксаула, неподалеку спокойно пасутся овцы. Ветер приносит свежесть, вокруг нет городского шума, только шелест песка под ногами и бесконечное пространство вокруг. В этот момент особенно ярко ощущается необычность места: перед глазами одновременно находятся и пустыня, и степь.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

На ощупь молодые дюны напоминают рассыпчатую манную крупу. Мягкий, легкий и почти невесомый песок легко струится между пальцами.

Когда лучше делать "инстаграмные" снимки

По словам местных жителей, наиболее комфортное время для путешествия – весна или начало осени. В этот период температура воздуха позволяет спокойно гулять по песку даже днем. Летом песчаные холмы выглядят особенно эффектно, но так как полуденная жара делает прогулку довольно тяжелой, лучше приезжать ранним утром или ближе к вечеру. Особенно красивы они на закате. Когда солнце опускается к линии горизонта, песок буквально начинает менять цвет. Светло-желтые оттенки постепенно становятся золотистыми, затем медовыми и даже янтарными. Длинные тени подчеркивают изгибы дюн и барханов, а ветер продолжает создавать новые узоры.

Кажется, будто находишься где-нибудь среди пустынь Центральной Азии или Ближнего Востока, хотя вокруг казахстанская степь.

Фотограф Данияр Кайсар, которого наш корреспондент встретил во время съемки, говорит, что именно изменчивость природы делает это место особенным. Для фотографов и любителей красивых видов это необычное место становится настоящей находкой. Здесь не нужны специальные декорации – достаточно подняться на одну из дюн, чтобы увидеть пейзаж, достойный обложки туристического журнала.

"Каждый час здесь рождается новый кадр. Свет, ветер и тени постоянно меняют картину. Утром песок выглядит особенно мягким, днем рельеф становится контрастным, а вечером барханы окрашиваются в огненные оттенки", – рассказывает он.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Чем отличаются барханы от дюн

Все барханы – дюны. Но не все дюны барханы. Это разные понятия, хотя оба обозначают песчаные формы рельефа.

Дюна – это песчаный холм, который образуется под действием ветра. Дюны встречаются не только в пустынях, но и на морских побережьях, берегах озер и рек. Они могут быть закреплены растительностью или перемещаться.

Бархан – это разновидность дюны. Он имеет характерную серповидную, полумесяцем, форму, а его "рога" направлены по ветру. Барханы возникают в пустынях, где мало растительности и ветер дует преимущественно в одном направлении.

Что важно знать перед поездкой

Так как рядом нет кафе, магазинов и туристических баз, все необходимое лучше взять заранее. В первую очередь понадобится достаточный запас питьевой воды, головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, легкая одежда с длинными рукавами и даже сменная одежда, так как песок будет буквально сыпаться с вас. Если путешествие планируется с детьми, прогулку лучше перенести на утренние или вечерние часы, когда песок еще не успел сильно нагреться.

Путешествие к барханам можно совместить с посещением других природных уголков Курмангазинского района, например, посмотреть на цветение лотоса.

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Такие поездки позволяют увидеть Атыраускую область с совершенно другой стороны – не только как нефтяной регион, но и как край удивительных природных ландшафтов. Иногда самые яркие впечатления находятся совсем рядом, нужно лишь однажды свернуть с привычной дороги.

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