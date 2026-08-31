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Сколько кружков и секций нужно первокласснику: как не перегрузить ребенка

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 14:30 Фото: pexels
Родители хотят дать детям как можно больше знаний и возможностей для развития. Но стремление вырастить умного и творчески развитого человека иногда оборачивается чрезмерной нагрузкой. Zakon.kz выяснил, где проходит эта грань и на что ориентироваться при выборе занятий для первоклашек.

Школа – уже большая нагрузка

Поступление в первый класс само по себе становится серьезным изменением в жизни ребенка. Помимо учебы, ему приходится привыкать к новому режиму, учителям, одноклассникам, правилам и ответственности. Поэтому дополнительные занятия в этот период важно рассматривать не отдельно, а как часть общей нагрузки.

В Министерстве просвещения Казахстана пояснили, что объем учебной нагрузки определяется в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования, типовыми учебными планами и санитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам образования.

Таким образом при организации обучения в начальных классах учитываются возрастные и психофизиологические особенности детей, продолжительность учебной недели, режим дня, уроков и перемен.

Для младших учеников предусмотрен особый режим обучения. В частности, учебная нагрузка должна сочетаться с достаточным временем для отдыха, двигательной активности и восстановления.

Продолжительность одного урока в общеобразовательной организации для первоклассника не должна превышать 45 минут. В первых классах используется "ступенчатый" режим: в сентябре обычно проводятся три урока по 35 минут, а с октября продолжительность уроков увеличивается до 45 минут. На занятиях также предусмотрены физкультминутки и гимнастика для глаз.

Кроме того, для впервые обучающихся в школе ребят ежегодно устанавливаются дополнительные каникулы. В 2026-2027 учебном году они продлятся семь календарных дней – с 8 по 14 февраля 2027 года включительно.

Как отметили в министерстве, дополнительные каникулы поэтому необходимы и предусмотрены для снижения накопленной учебной нагрузки, профилактики переутомления и полноценного восстановления детей.

Есть ли норма по количеству кружков?

Школьники, ученики, школа, школы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 14:30

Фото: akorda.kz

На этот вопрос нет универсального ответа. В Минпросвещения страны сообщили, что отдельной единой нормы, устанавливающей максимально допустимое суммарное количество часов на факультативы, кружки, секции, спортивные занятия и другие виды дополнительной деятельности, не существует.

Дополнительное образование является добровольным. Поэтому родители самостоятельно определяют, чем будет заниматься ребенок, ориентируясь на его интересы, способности, возраст и индивидуальные особенности.

При этом в министерстве подчеркивают: несколько кружков и секций одновременно не должны приводить к перегрузке и сокращению времени, необходимого ребенку для сна, прогулок и игр.

"Для первоклассников предусмотрен особый режим организации образовательного процесса. Учебная нагрузка не должна приводить к чрезмерному утомлению ребенка и должна сочетаться с достаточным временем для отдыха, двигательной активности и восстановления", – добавили в министерстве.

Именно этот принцип, по сути, должен стать главным ориентиром для родителей.

Оптимально – от двух до четырех занятий в неделю

Детско-подростковый и клинический психолог Жанна Сафиуллина считает, что ориентировочно для первоклассника оптимальными могут быть от двух до четырех дополнительных занятий в неделю. При этом специалист подчеркивает: воспринимать эту цифру как универсальную норму нельзя.

"Детки все разные. И сказать, что такие рекомендации подойдут абсолютно всем детям, было бы неправильно. Потому что для одного ребенка и одно дополнительное занятие в неделю может быть сильной нагрузкой. А другой ребенок выдержит три занятия в неделю", – отметила собеседница.
приставка для игры, ученик, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 14:30

Фото: pixabay

По словам психолога, многое зависит от характера ребенка, особенностей его нервной системы и предыдущего опыта.

"Конечно, должно быть обязательное время для отдыха, на какие-то свои личные дела ребенка, занятия, на общение с родителями, со сверстниками. Это невероятно важно, чтобы это время было у ученика. Потому что жизнь ребенка складывается, конечно же, не только из учебной деятельности, не только из занятий. Она включает в себя возможности для отдыха, саморазвития и самореализации".Жанна Сафиуллина

Но следует понимать: если ребенок еще до школы занимался плаванием, танцами или другим видом спорта и хочет продолжать, ситуация будет одной. Если же до первого класса у него вообще не было регулярных дополнительных занятий, сразу добавлять несколько секций может оказаться слишком большой нагрузкой.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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