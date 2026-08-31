Что будет с легендарным Домом тканей "Қызыл тан" в Алматы после реставрации – фоторепортаж

Шум вокруг ремонта алматинского здания "Қызыл тан" возник еще год назад. За это время торговцы покинули Дом тканей. В настоящее время сооружение обнесено строительным забором. Zakon.kz выяснил, что будет дальше с историческим наследием.

Здание, расположенное по улице Жибек жолы, известно как Дом тканей "Қызыл тан". В акимате Алматы рассказали, что изначально здесь располагался торговый дом купца Исхака Габдулвалиева, занимавшегося торговлей мануфактурой, галантереей и парфюмерией. А вот касательно даты строительства и авторства сооружения существуют разные исторические сведения. В официальном перечне памятников истории и культуры республиканского значения объект указан как торговый дом купца Исхака Габдувалиева, архитектор Андрей Зенков, 1912 год.

"Вместе с тем, согласно архивным материалам краеведа Нели Букетовой, разрешение на строительство магазина Исхаку Габдулвалиеву было выдано в 1895 году. По ее версии, здание было построено в 1896 году по проекту городского архитектора Павла Гурдэ. Впоследствии в 1912 году Андрей Зенков мог выполнить его перестройку или реставрацию". Акимат Алматы

С учетом имеющихся исторических источников корректнее говорить о том, что история здания начинается в конце XIX века, а его архитектурный облик формировался и изменялся в последующие годы, в том числе в 1912 году.

"Изначально здание использовалось как торговый дом Исхака Габдувалиева и его сыновей. Здесь велась торговля мануфактурными товарами, галантереей и парфюмерией. После установления советской власти торговый дом был национализирован. В 1931 году здесь разместился магазин всесоюзной торговой сети "Торгсин". В последующие годы здание использовалось для различных государственных нужд. После реставрации, проведенной в 1979-1980 годах, в 1981 году в здании открылся специализированный магазин тканей, который получил название "Қызыл тан", что в переводе с казахского языка означает "Красная заря". Со временем это название закрепилось и за самим историческим зданием". Акимат Алматы

В городской администрации уточнили, что необычный облик здания связан с архитектурными традициями Верного конца XIX – начала XX века. В его оформлении сочетаются выразительный центральный купол со шпилем, декоративные фронтоны, деревянные резные элементы, фигурные карнизы и башенки.

"Здание проектировалось как торговый дом и располагалось на одной из главных торговых улиц Верного. Поэтому при его строительстве большое внимание уделялось не только функциональности, но и выразительности фасадов. Особенность сооружения также заключается в сочетании деревянных конструкций с богатым декоративным оформлением, характерным для исторической застройки Верного. Эти архитектурные элементы формируют узнаваемый облик здания и имеют важное значение для сохранения его исторической ценности. Сегодня объект относится к памятникам истории и культуры республиканского значения". Акимат Алматы

Научно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры республиканского значения "Торговый дом купца Исхака Габдулвалиева" проводились в 2014-2016 годах и в 2019 году. Тогда работы выполняло ТОО "Специализированная проектно-реставрационная фирма".

В акимате Алматы отметили, что эти реставрационные работы будут начаты после завершения всех необходимых конкурсных процедур. На объекте уже проведены подготовительные мероприятия и установлено ограждение.

"В рамках проекта предусмотрена комплексная реставрация здания: восстановление кровли и фасадов, обновление инженерных коммуникаций, а также модернизация внутренних систем с учетом современных требований безопасности". Акимат Алматы

При этом основной принцип работ – максимально бережное сохранение исторического облика объекта, подчеркнули местные власти. Архитектурные и конструктивные элементы, имеющие историческую ценность, будут сохранены и восстановлены с применением научно-реставрационных методик.

"Утраченные элементы декоративного оформления планируется воссоздать. Инженерные сети и отдельные конструкции, которые по техническому состоянию не подлежат восстановлению, будут заменены. При этом все работы будут проводиться таким образом, чтобы сохранить архитектурные особенности и исторический облик здания. Таким образом, реставрация позволит устранить существующие технические и эксплуатационные проблемы, повысить безопасность и привести объект в надлежащее состояние, сохранив его историческую ценность". Акимат Алматы

Точные сроки начала и завершения работ будут определены по итогам конкурсных процедур и опубликованы дополнительно. После завершения реставрации объект будет функционировать как многофункциональный креативный центр (Fashion & Creative Hub), ориентированный на развитие индустрии моды, дизайна и смежных креативных направлений.

"Пространство будет включать шоурумы, выставочные зоны, мастерские резидентов и площадки для проведения культурных, образовательных и общественных мероприятий. Вход в общественные и выставочные пространства центра для жителей и гостей города будет свободным. Также предусмотрено проведение регулярных бесплатных мероприятий". Акимат Алматы

Рабочие пространства – мастерские и отдельные зоны резидентов – будут предназначены непосредственно для участников креативного центра и их профессиональной деятельности.

"Подобный формат соответствует международной практике развития креативных индустрий. В частности, в Париже на базе Institut Français de la Mode действует Fashion Entrepreneurship Center, объединяющий инкубатор для молодых брендов, рабочие пространства и профессиональную инфраструктуру. Схожая модель применяется Philadelphia Fashion Incubator, где дизайнеры-резиденты получают рабочую инфраструктуру и поддержку для развития собственных брендов". Акимат Алматы

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Будущий Fashion & Creative Hub в здании "Қызыл тан" будет не закрытым пространством исключительно для резидентов, а открытой городской площадкой для жителей Алматы и иностранных туристов, объединяющей креативное предпринимательство, выставочную деятельность, культурные мероприятия и взаимодействие с посетителями.