Качество, а не количество: международное признание тазы стало началом новой работы

Порода, которая на протяжении столетий формировалась в условиях Великой степи и была неотъемлемой частью традиционной охотничьей культуры казахского народа, получила международный статус и становится все более узнаваемой за пределами Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Тазы представляют на крупнейших международных кинологических мероприятиях, его изучают зарубежные эксперты, к породе растет интерес заводчиков и владельцев из других стран.

Но, как считают эксперты, международное признание – это не конечная точка. Скорее наоборот, оно значительно повышает ответственность страны происхождения за дальнейшую судьбу породы.

От национальной породы к FCI

Профессиональная работа с тазы в Казахстане началась задолго до международного признания. В 2007 году Союз кинологов Казахстана утвердил стандарт породы, проводились выставки и экспертные оценки, велась племенная документация, собирались сведения о поголовье.

Фото: Управление делами президента РК

При этом значительная часть тазы сохранялась у охотников и владельцев в сельской местности. Многие из этих собак находились вне официальной кинологической системы, но именно такое поголовье во многом помогло сохранить рабочий тип породы.

В 2022 году по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева сохранение казахских пород собак получило государственный статус. В 2023 году Союз кинологов Казахстана стал полноправным членом FCI – это создало необходимую основу для продвижения тазы через международную кинологическую систему. После этого в Казахстане началось масштабное обследование поголовья: специалисты изучали происхождение собак, породные характеристики, статистические, ветеринарные, генетические и исторические данные.

В мае 2024 года в Казахстан приехала специальная комиссия FCI. Эксперты изучили племенную документацию, стандарт породы, статистические материалы, результаты ветеринарных и генетических исследований. Важной частью проверки стало подтверждение того, что тазы действительно существует в Казахстане как сформировавшаяся самостоятельная порода, имеет достаточное поголовье и сохраняет устойчивые признаки. Через несколько месяцев FCI приняла решение о предварительном признании.

Самое сложное начинается после признания

Предварительный статус не означает, что работа завершена. Для окончательного признания Казахстану предстоит проследить несколько поколений тазы, продолжать достоверный племенной учет, контролировать здоровье и поведение собак, подтверждать устойчивость породного типа и представлять породу на международных мероприятиях FCI. Поэтому сегодня главная задача – не просто увеличить количество тазы, а правильно управлять развитием породы.

Президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Серікқали считает главным принципом нынешнего этапа качество каждого следующего поколения, а не количество щенков. Это особенно важно сейчас, когда интерес к тазы быстро растет – увеличивается число владельцев, растет спрос на щенков, расширяется география содержания собак.

Фото: Управление делами президента РК

При неправильном разведении сама популярность может стать проблемой. Необоснованные вязки, отсутствие информации о происхождении и неправильный подбор пар способны привести к ухудшению породных характеристик.

В племенной работе важна каждая линия

Одним из главных инструментов сохранения породы остается достоверный учет происхождения. Он позволяет прослеживать поколения, контролировать использование производителей, учитывать родственные связи и не допускать чрезмерного распространения отдельных линий.

Особое внимание нужно уделять сельскому поголовью. Среди тазы, которые годами сохранялись у охотников и владельцев без официальной документации, могут быть ценные представители породы. Задача в том, чтобы обследовать таких собак, идентифицировать их, изучить доступные сведения о происхождении и определить племенную ценность в установленном порядке – так традиционное поголовье может стать частью современной племенной системы.

Еще один принципиальный вопрос – сохранение рабочего тазы. Порода формировалась как охотничья собака, и ее строение связано со скоростью, выносливостью, маневренностью и способностью преследовать добычу. Сегодня часть тазы живет в городах и используется как семейная собака, но изменение условий содержания не должно приводить к потере рабочих качеств.

Фото: Управление делами президента РК

Для их оценки развиваются охотничьи испытания. Они позволяют проверить скорость, поиск, реакцию на объект преследования, выносливость, маневренность и настойчивость. Выставка и рабочие испытания при этом решают разные задачи: первая позволяет оценить соответствие породному типу, вторые – функциональные качества собаки.

Для сохранения породы нужна инфраструктура

Такую работу невозможно построить только силами отдельных заводчиков. Нужны ветеринарная и лабораторная база, сохранение племенного и генетического фонда, создание биобанка и криобанка. В Казахстане также важно иметь собственные аккредитованные лаборатории для исследований, необходимых для здоровья собак и их международного перемещения, определения титра антител к вирусу бешенства.

Одним из элементов этой системы становится Национальный центр казахских пород собак. Его развитие должно объединить инфраструктурное, научное, ветеринарное и племенное направления, а основой при этом остается профессиональный отбор собак, подбор пар, учет происхождения и оценка потомства.

Предварительное признание FCI дало казахскому тазы международную площадку. Теперь задача сложнее – сделать так, чтобы за международной известностью сохранилась сама порода. Не только ее название и внешний облик, а здоровье, характер, рабочие качества и генетическая основа, которые позволят тазы оставаться тазы и через поколения.