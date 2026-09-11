Сходил на "Паука" и ничего не понял: в каком порядке смотреть фильмы Marvel

Если злоключения мужа Зендеи на экране оставили массу вопросов без ответа, этот материал для вас. Ведь "переваривать" перипетии запутанной киновселенной лучше порциями, причем вовсе не по году выхода, как можно подумать, а по хронологии событий внутри. Zakon.kz подготовил список.

1. "Первый мститель"

Именно с него, великого и могучего Капитана Америки, стартует история "Мстителей" как таковых.

Хотя как могучего... В сороковых годах прошлого столетия Стив Роджерс был просто парнишкой со слабым здоровьем, по причине оного никак не принимаемым в ряды бравых военных. А хотелось! Да настолько, что аж на испытание экспериментальной чудо-сыворотки на собственной супергеройской шкуре пришлось согласиться. Дальше – вы знаете. Супергероизм, супер-самопожертвование и супер-любовная драма. Впрочем, если не знаете, мы не будем спойлерить, как Кэп, живший и – после вмешательства ученых – здравствовавший в сороковые, вдруг очутился в современности.

2. "Капитан Марвел"

Тоже капитан, только в юбке и со сложным бэкграундом. То ли она инопланетянка, то ли вполне себе землянка, потерявшая память. На дворе – 1995-й. На экране – много экшена и самокопаний.

3. "Железный человек"

Гений, миллиардер, плейбой, филантроп, но это потом. Поначалу Тони Старк – циничный торговец оружием, которого не особенно волнуют последствия его использования. Чтобы прозреть, встать на путь истинный, обрасти бронированным костюмом и, даже сняв, понимать, кто ты без него, надо было попасть в плен к боевикам. Всего-то.

4. "Железный человек 2"

Продолжение сюжетной линии миллиардера-плейбоя, которого настигают последствия ранее принятых решений.

5. "Невероятный Халк"

Талантливый ученый Брюс Бэннер получает опасную дозу радиации, в результате чего начинает превращаться в зеленого монстра под воздействием сильных эмоций. Тихий интеллигент отказывается принимать чудище в себе – зато чудище с распростертыми ждут в рядах американской армии. Ох уж эти попытки создания суперсолдат...

Кстати, играющий Брюса/Халка актер внезапно сменится где-то между сольным фильмом и "Мстителями". Имейте в виду.

6. "Тор"

Да, один из богов скандинавского пантеона тоже затесался в пестрые ряды героев в трико. Расслабьтесь, это же Marvel.

Что до фильма, он о становлении персонажа, его духовном росте из самовлюбленного сыночка Одина в истинное божество грома, достойное силы Мьельнира.

7. "Мстители"

Вот и добрались. В одном кадре наконец встретятся уже знакомые вам – если двигались аккурат по списку – Капитан Америка, Железный человек, Халк, Тор. Черная вдова – до кучи, но о ней и ее окружении позже.

И вся эта супергеройская вечеринка организовалась ради того, чтобы дать отпор одному не в меру амбициозному братику Тора.

Важно заметить. Действие всех лент, после "Капитана Марвел", разворачивается в периоде 2010-2012 годов.

8. "Железный человек 3"

После событий предыдущего кино Тони Старк мается от панических атак и бессонницы. Однако быстро выясняется, что посттравматическое стрессовое расстройство – отнюдь не самая большая из его проблем.

9. "Тор 2: Царство тьмы"

Жизнь ничему не учит асгардца, оттого он вновь задается вопросом, может ли доверять Локи, чуть не поработившему целую расу. Все, кто мифологию изучал, знают ответ, а Тор внутри повествования – нет.

Ради справедливости, на риск главный герой решается ради спасения своей земной возлюбленной Джейн. Ну и мира, конечно.

10. "Первый мститель: Другая война"

Если уже успели соскучиться по Кэпу, то вот он. Стив Роджерс служит человечеству, но человечество плетет интриги. Приходится снова объединяться с Черной вдовой и распутывать клубок.

11. "Стражи Галактики"

А вот и новых индивидов завезли! Причем сразу пачкой: Звездный лорд, Гамора, Дракс, Ракета, Грут... Не понимаете, кто все эти люди (и нелюди), и при чем здесь "Мстители"? Наберитесь терпения. Сначала надо узнать, как межгалактический маргинал Питер Квилл сколотил банду, скромно занимающуюся аж спасением Вселенной. И оценить первое полноценное появление Таноса. Потом поймете, почему он важный.

12. "Стражи Галактики. Часть 2"

Вдогонку. Короче говоря, Звездный лорд встречает папу и отсюда все неприятности.

Все вышеперечисленное творилось в 2013-2014-м.

13. "Мстители: Эра Альтрона"

У беды одно начало – сидели гении скучали. Мир не просил, но дуэт Брюса Бэннера и Тони Старка подкладывает миру искусственный интеллект Альтрон, который по всем канонам жанра быстро выходит из-под контроля создателей и ополчается против "неправильных людишек". А бонусом здесь мы познакомимся с Вандой, которая еще пригодится в будущем.

14. "Человек-муравей"

Еще не паучок, но мы близки.

Бывший сиделец Скотт Лэнг пытается вернуться к нормальной жизни – найти работу, наладить общение с экс-супругой и общей дочерью. И ради прекрасного далека он соглашается...на кражу со взломом. Как говорится, "просчитался, но где". А домик-то непростой, в нем ожидает билет в полную приключений рутину.

Со "Мстителями" Скотта пока "роднит" лишь проникновение на их базу. Но – начало положено.

15. "Первый мститель: Противостояние"

На фоне неразрешимых разногласий славный отряд героев разбивается на два лагеря – team "Капитан Америка" и team "Железный человек". Первые выступают против контроля "суперов" со стороны правительства, вторые – "за".

На стороне вторых засветится долгожданный Человек-паук.

Временной период: 2015-2016 гг.

16. "Черная вдова"

Сольник о красотке Наташе Романофф и ее личной встрече с демонами прошлого.

17. "Человек-паук: Возвращение домой"

После событий "Противостояния" обычно-необычный школьник Питер Паркер учится быть не просто "дружелюбным соседом" под руководством Тони Старка. Последний сначала снабжает юного протеже технологичными примочками, но впоследствии, кажется, сильно жалеет об этом...

18. "Доктор Стрэндж"

Нейрохирург с золотыми руками и раздутым до небес самомнением попадает в серьезную автоаварию, после которой теряет чувствительность драгоценных конечностей, а значит, и дело всей жизни. В поисках исцеления разочаровавшийся в официальной медицине врач набредает на монастырь. А там – магия и параллельные измерения.

19. "Тор: Рагнарек"

Бог грома с переменным успехом спасает свой народ от предначертанного конца света – Рагнарека. На экране мы увидим Халка и, конечно, неизменного Локи, куда без него.

На дворе меж тем 2016-2017-й.

20. "Мстители: Война бесконечности"

Вскользь упомянутая ранее межгалактическая шишка Танос собирает артефакты – Камни бесконечности – с целью извести половину живых существ во Вселенной и таким образом восстановить одному злодею ведомый баланс. План вскрывается, когда приспешники антагониста нападают на корабль, перевозящий асгардцев, и пленяют Тора. Это минус.

Плюс – тут соберутся вообще все. Даже Стражи галактики заглянут на огонек.

21. "Мстители: Финал"

Осторожно, спойлер!

"Войну" пережили не все любимцы публики. На Человека-паука, к примеру, нашелся-таки "Человек-тапок". Вернее, не человек Танос. Оставшиеся в живых спустя пять лет после трагедии пытаются повернуть время вспять и "перезаписать" неугодную реальность.

Готовьтесь к душераздирающей сцене ближе к концу данной ленты.

И вот только продравшись через лес мстителей-стражей всех мастей, мы попадаем на ярко освещенную солнцем понимания полянку "полезного насекомого".

Смотрим по порядку:

○ "Человек-паук: Вдали от дома".

○ "Человек-паук: Нет пути домой" (здесь мы узнаем, почему лазающий по стенам парень все никак не может попасть в жилище, а заодно полюбуемся на звездно-паучий кроссовер).

○ и – свершилось – бездомный "Человек-паук: Новый день".

На том и остановимся. В данный перечень не попали многочисленные фильмы, сериалы – по Локи и Ванде, к примеру – сиквелы про отдельных персонажей и даже Люди Икс, миру которых вообще-то принадлежит показанная в "Новом дне" Джин Грей. Он создан исключительно для знакомства с предысторией свеженького "Человека-паука". А тем, кто жаждет глубже изучить вселенную Marvel целиком, остается пожелать терпения и побольше свободного времени.