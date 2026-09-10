Чума, холера, сибирская язва: как контролируются особо опасные инфекции в Казахстане

В Казахстане 40% территории относится к природным очагам чумы. В прошлом эта инфекция унесла жизнь тысяч человек, однако в наши дни о ней совсем ничего не говорят. Но это не значит, что болезнь полностью побеждена, – благодаря грамотному подходу чумологов ситуацию удается контролировать.

Постороннему попасть в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева практически невозможно – зона закрытая. На входе встречают полицейские, которые круглосуточно дежурят на контрольно-пропускном пункте и проводят досмотр. Пройдя на территорию, мы увидели большой и тихий городок на шесть гектаров с явным контрастом: современная лаборатория соседствует со старыми зданиями и складами еще советских времен. Однако пройти в каждый объект можно только по специальному пропуску.

Корреспондента Zakon.kz встретила генеральный директор центра Зауреш Жумадилова. Она в 1991 году окончила Карагандинский государственный медицинский институт по специальности "санитария, гигиена и эпидемиология". 30 лет трудилась в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, и все это время курировала особо опасные инфекции – и этот институт в том числе. Здесь она начала работать с 1 сентября 2023 года.

Руководитель рассказала, что история Национального научного центра особо опасных инфекций берет свое начало с 1949 года. Его специалисты проводили исследования природных очагов особо опасных инфекций, осуществляли эпидемиологический и лабораторный мониторинг, участвовали в ликвидации вспышек заболеваний и формировали научную базу отечественной противочумной службы.

Данные говорят, что на территории Казахстана существует семь природных, включая 15 автономных очагов чумы, внутри которых выделены более 100 ландшафтно-эпизоотологических районов. Очаги чумы занимают 1 083,9 тыс. кв. км, что составляет около 40% всей территории страны, и каждый очаг является самостоятельным, отличающимся от других разнообразием ландшафта, пространственной и биоценотической структурой, частотой и интенсивностью эпизоотий.

С 1920 по 2003 год в зоне пустынного очага заболело чумой более 2 200 человек, смертность составила 90,6%, из них в Казахстане – более 1 080 человек и 80% летальных исходов соответственно.

"В советское время центр носил название Среднеазиатский противочумный научно-исследовательский институт. Он подчинялся напрямую Министерству здравоохранения СССР, финансировался из Москвы. Кроме того, в стране появилась сеть противочумных станций. Наш научный центр обслуживал Среднюю Азию и Кавказ. После того как Казахстан обрел независимость, центр стал Казахским научно-исследовательским противочумным институтом. Потом поменял название на Казахский национальный институт карантинных и зоонозных инфекций. А сейчас носит название Национальный научный центр особо опасных инфекций, потому что перед нами стоят более широкие задачи. То есть мы не только мониторим природные очаги чумы, но еще и занимаемся другими особо опасными инфекциями, такими как конго-крымская геморрагическая лихорадка, холера, сибирская язва и так далее". Генеральный директор Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Зауреш Жумадилова

Зауреш Жумадилова отметила, что центр носит имя Масгута Айкимбаева – это ученый, который стоял у истоков формирования противочумной системы Казахстана. Его научная и практическая деятельность внесла огромный вклад в изучение природных очагов чумы и обеспечение эпидемиологического благополучия нашей страны, а исследования легли в основу современной борьбы с особо опасными инфекциями.

"Институт занимался изучением не только с чумы, но и другие особо опасные инфекционные заболевания – холеру, туляремию, сибирскую язву. С 1962 по 1987 год Масгут Айкимбаевич возглавлял его, а в 1965 году им был открыт уникальный подвид возбудителя туляремии – Francisella tularensis subspecies mediasiatica Aikimbaev, который вошел в мировой классификатор микроорганизмов. Эта классификация все еще используется в России, США, Швеции, Чехии и Китае. Особенно важно, что он сочетал научный подход с практической работой на местах. Многие современные направления деятельности нашего центра являются продолжением заложенных им традиций. В этом году отмечается 110-летие Масгута Айкимбаева". Генеральный директор Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Зауреш Жумадилова

Посмотреть и сфотографировать многие лаборатории не разрешают, однако все же удалось попасть в одну из самых уникальных.

"Мы ее называем Центральная референс-лаборатория, она была построена в 2017 году в рамках казахстанско-американского соглашения. Это жемчужина нашего центра, потому что спроектирована по международным стандартам биологической безопасности и с учетом сейсмичности нашей территории: сейсмостойкость этого здания – 9 баллов. То есть при сильнейшем землетрясении, когда все вокруг здания могут разрушиться, оно будет стоять – настолько оно прочное. И там работают казахстанские ученые из трех институтов: ННЦООИ, представители Алматинского филиала Национального центра биотехнологий и Национального референтного центра ветеринарии. Кроме того, там осуществляется хранение наших коллекций микроорганизмов. Они хранятся в специальных условиях. Если раньше мы хранили их в обычных лабораториях, то здесь уровень защиты высочайший". Генеральный директор Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Зауреш Жумадилова

Основная задача центра – обеспечение научного и лабораторного сопровождения системы биологической безопасности.

"Мы работаем сразу по нескольким ключевым направлениям. Это прежде всего мониторинг особо опасных инфекций и природных очагов, лабораторная диагностика, изучение возбудителей, совершенствование методов выявления инфекций, проведение научных исследований. Отдельное направление – разработка и производство диагностических средств, необходимых для своевременного выявления особо опасных инфекций. Кроме того, большое внимание уделяется подготовке специалистов, международному сотрудничеству и развитию современной лабораторной инфраструктуры". Генеральный директор Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Зауреш Жумадилова

То, что с 2003 года в Казахстане не фиксируют случаи заболевания чумой, не значит, что эта инфекция полностью побеждена. Ученые стараются контролировать ситуацию. Ведь 50% всех природных очагов чумы в странах СНГ – казахстанские, поэтому противочумная служба – очень важное подразделение.

Современный подход заключается в том, чтобы не ждать возникновения вспышки, а заранее оценивать риски. Поэтому большое значение имеют постоянный эпидемиологический и лабораторный мониторинг, геномные исследования и анализ изменений, происходящих в природных очагах.

"Это связано скорее с тем, что у нас имеются условия для укоренения возбудителя чумы, потому что тут обитают грызуны, которые являются носителями, а их блохи – переносчиками. То есть они, с больного зверька напав на человека, могут заразить его. И для того, чтобы этого не было, наша противочумная служба проводит мониторинг численности грызунов и блох, их заселенность в жилых помещениях, и исследуют на наличие возбудителя. Если он выявляется, то там проводятся противоэпидемические мероприятия, которые защищают население. В утверждении, что чума побеждена, подразумевается, что как будто ее уже больше никогда не будет. Но это не так – мы контролируем ситуацию, и благодаря постоянной работе мы предотвращаем заболевание". Генеральный директор Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Зауреш Жумадилова

По словам главы института, немаловажным стал вклад сотрудников и в борьбе с коронавирусом.

"Для казахстанских специалистов коронавирус стал неожиданностью. В таком плане: мы не ожидали, что он нанесет такой урон. Ведь возбудитель не был новым, просто он приобрел свойство поражать беспощадно. Вирусы очень быстро изменяются, мутируют, чтобы продолжать заражать нас. Во время коронавируса наши специалисты участвовали в совместной разработке ПЦР-тест системы. И разработанная тест-система по чувствительности была идентична зарубежным. И мы довольно оперативно разработали этот препарат и проводили исследования. И, кроме того, снабжали Казахстан этим препаратом". Генеральный директор Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Зауреш Жумадилова

Собеседница также поделилась: то, что казахстанцы продолжают завозить новые вирусы, становится неизбежным, потому что наши граждане активно путешествуют, не удосужившись при этом заранее поинтересоваться, что им в других странах может угрожать.

"Люди думают только об отдыхе, а не о средствах защиты. И в итоге могут привозить с собой разные заболевания, причем не только вирусные, а, например, и паразитарные. Национальный центр общественного здравоохранения занимается сбором информации по 99 нозологиям, в том числе и по вирусным заболеваниям. Вирус гриппа не относится к особо опасным, поэтому мы его не контролируем, но знаем о нем. Бояться вирусов нормально, просто нужно придерживаться элементарных правил – например, обязательно мыть руки после улицы, даже такая простая мера значительно снижает риск заражения". Генеральный директор Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Зауреш Жумадилова

В центре даже радуются, что казахстанцы мало знают о лаборатории и не имеют представления об ее деятельности.

"Почему народ о нас не знает? Это даже хорошо. Мы как пожарные: если пожаров нет, значит, мы хорошо работаем. То, что с 2003 года ни одного случая заболевания чумой в Казахстане нет, – заслуга противочумной службы, в том числе и нашей. Как только появится чума или холера, вы сразу узнаете о чумологах и нашем институте, чего, конечно, не хотелось бы". Генеральный директор Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Зауреш Жумадилова

ННЦООИ продолжает ставить новые задачи: развивать современные лабораторные технологии, расширять собственное производство диагностических средств, внедрять геномные и цифровые технологии, укреплять научный потенциал и международное сотрудничество.

Отметим, что ежегодно 15 сентября в Казахстане отмечается День работника санитарно-эпидемиологической службы. На сегодняшний день более 12 тысяч специалистов по республике обеспечивают санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, контролируя качество питьевой воды, пищевых продуктов, состояния окружающей среды, предотвращая распространение инфекционных и неинфекционных заболеваний.