Лифт или лестница: что идеально подойдет для вашего здоровья

Лестница может стать простой возможностью добавить движения в обычный день, но подходит такая нагрузка не каждому. Когда несколько этажей пешком действительно полезны, кому стоит быть осторожнее и почему иногда лифт оказывается лучшим выбором, – в материале Zakon.kz.

Каждый день мы делаем выбор, который кажется совершенно незначительным: нажать кнопку лифта или пройти несколько пролетов пешком. Для некоторых лестница становится бесплатным тренажером, а для кого-то лифт – вполне разумным способом не приходить на работу уже уставшим.

По мнению ассистента профессора кафедры внутренних болезней КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова, врача-кардиолога и терапевта Фрибы Нурмухаммад, если человек здоров и нормально переносит физическую нагрузку, лестница может стать хорошим способом добавить движения в обычный день.

"Если вы живете или работаете на 3-5-м этаже, попробуйте чаще выбирать лестницу. Это небольшая, но достаточно интенсивная нагрузка для сердца и мышц ног", – отмечает врач.

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При этом превращать каждый подъем в спортивное испытание совсем не обязательно. Не нужно бежать вверх по ступенькам, соревноваться с соседом или пытаться установить личный рекорд на девятом этаже. Обычного спокойного темпа вполне достаточно.

"Польза физической активности зависит не только от количества пройденных ступенек, но и от общей двигательной активности. Даже небольшое увеличение движения в течение дня полезнее, чем его полное отсутствие", – говорит Фриба Нурмухаммад.

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По мнению специалиста для человека, который давно не занимался спортом, лестница может стать простым способом постепенно вернуть нагрузку в повседневную жизнь. Например, можно выйти из лифта на несколько этажей раньше и оставшуюся часть пути пройти пешком. Главное – не пытаться наверстать годы без движения за один подъем.

Кардиолог и терапевт высшей категории Шолпан Жангелова также советует воспринимать лестницу прежде всего как возможность больше двигаться в течение дня.

"Лестница – это доступная физическая нагрузка, которую можно включить в обычную жизнь без специальной подготовки и похода в спортзал. Если человек чувствует себя хорошо и не имеет ограничений по здоровью, такой вариант вполне может быть полезен", – говорит врач.

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Однако лестница подходит не всем и не всегда. Если при подъеме появилась боль или неприятное давление в груди, сильная одышка, головокружение, выраженная слабость или необычное сердцебиение, продолжать через силу не стоит. В такой ситуации лифт будет гораздо более разумным выбором.

Есть и еще один важный сигнал. Если раньше человек без проблем поднимался на несколько этажей, а теперь вынужден останавливаться значительно раньше, это не повод срочно "тренировать выносливость". Изменение привычной переносимости нагрузки может быть признаком проблем со здоровьем и требует внимания врача.

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Отдельный вопрос – суставы. При боли в коленях лестница может оказаться не самым комфортным вариантом, особенно во время спуска. В таком случае можно выбрать компромисс. К примеру, наверх подняться пешком, а обратно воспользоваться лифтом.

В итоге спор "лифт против лестницы" не имеет абсолютного победителя. Для здорового человека лестница может стать хорошим способом добавить физической активности в день. Но если организм подает тревожные сигналы, геройствовать не нужно. Иногда лучшая кнопка в лифте – та, которую вы нажали без чувства вины. А если здоровье позволяет, несколько этажей пешком могут оказаться вполне достойной заменой еще одному часу без движения.