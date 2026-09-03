Сухопутная мощь: кто в числе мировых лидеров и на каких позициях Казахстан

Согласно существующим оценкам, Казахстан входит в топ-40 стран мира с самым большим количеством бронированных машин, состоящих на вооружении сухопутных сил, сообщает Zakon.kz.

Количество бронированных машин и бронетранспортеров даже в условиях современного боя, когда все во многом решается за счет беспилотных летательных аппаратов и управляемых барражирующих снарядов, продолжает определять уровень боеспособности сухопутных войск.

Бронированная техника – это и защита наступающей пехоты, и огневая поддержка, и средства, обеспечивающие мобильность, ну и, конечно же, эффективный инструмент для прорыва обороны противника.

В общем, у кого ее больше, – даже в современных реалиях, – у того и выше шансы на успешное завершение любого вооруженного конфликта на своих условиях.

Кто и как оценивает

Наиболее объективной оценкой боеспособности и эффективности сухопутных сил различных стран мира отмечается независимый аналитический медиа проект Global Firepower, специалисты которого на ежегодной основе, используя статистические данные международных организаций и собственные наработки, составляют неофициальный рейтинг совокупной военной мощи отдельных государств.

С их точки зрения, уровень мощи сухопутных сил в первую очередь определяется по их оснащенности бронированной техникой, находящейся непосредственно в строю, к которой в этом случае причисляют все виды бронетранспортеров, БМП, БМД, бронеавтомобили повышенной проходимости общего назначения и с противоминной защитой, а также инженерную технику, машины снабжения и огневой поддержки.

В общем, все бронированные колесные и гусеничные машины, за исключением танков и самоходной артиллерии. Всего в этот рейтинг включены показатели 145 стран мира.

Оценка Казахстана и стран СНГ

Первое место в СНГ и четвертое в мире по количеству бронированных машин, стоящих на вооружении сухопутных подразделений вооруженных сил, занимает Россия. Их общее количество, по данным на конец 2025 – начало 2026-го года, находилось на отметке в 126 512 единиц.

Вторую позицию среди стран СНГ и 38-ю в мире по этому показателю занял Казахстан – 17 460 единиц.

Это, к слову, не только позволяет ему быть в лидерах по уровню оснащенности сухопутных сил бронетехникой на пространстве стран Содружества, но и обходить в общемировом зачете такие государства, как Австралия (17 118), Финляндия (14 866), Румыния (13 266), Норвегия (11 441), Португалия (10 419), Объединенные Арабские Эмираты (8 982) и Чехия (6 275).

Более низкой оснащенностью сухопутных войск и других воинских формирований бронированной техникой, чем у Казахстана, в СНГ, отмечаются: Азербайджан (45-е место в мире – 14 448 единиц), Узбекистан (63-е место – 8 692 единицы), Беларусь (74-е место – 6 820 единиц), Кыргызстан (86-е место – 5 372 единицы) и Армения (119-е место – 1 412 единиц).

Кто первый, а кто в аутсайдерах

Первое место в мире по оснащенности армии и других воинских формирований бронированной техникой занимают Соединенные Штаты Америки. Там сегодня в строю находится около 409 660 бронемашин.

В топ-10 лучших стран мира по этому показателю также вошли: Индия (163 554 единицы), Китай (152 040), Россия (126 512), Южная Корея (117 460), Франция (110 784), Турция (98 193), Великобритания (94 064), Италия (87 364) и Германия (87 338).

Самыми слабо оснащенными в этом плане государствами мира сегодня являются: Бутан (78 единиц), Бенин (92), Белиз (164), Центральноафриканская Республика (270), Мадагаскар (316), Сьерра-Леоне (350) и Исландия (350).