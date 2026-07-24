Где самый высокий уровень качества жизни населения и как оценивают Казахстан – рейтинг

Казахстан, согласно данным общемирового рейтинга ПРООН, является безоговорочным лидером среди стран СНГ по уровню качества жизни населения, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает издание "Ranking.kz", экономический рост государства сам по себе не в полной мере отражает качество жизни населения. Именно поэтому одним из ключевых международных ориентиров считается индекс человеческого развития (ИЧР), который учитывает сразу несколько важнейших аспектов благополучия граждан и позволяет сравнить достижения разных стран.

Идея рассчитывать рейтинг индекса человеческого развития принадлежит пакистанскому экономисту, занимавшему в свое время пост министра финансов и доходов Пакистана Махбубу уль-Хаку, который в 1990 году в ходе проводимых им исследований под эгидой ПРООН впервые включил понятие ИЧР в свое концептуальное исследование в области развития человеческого потенциала. После этого индекс официально был включен в систему показателей ПРООН.

Что такое ИРЧ и как его рассчитывают

Индекс человеческого развития, или Human Development Index, представляет собой совокупный показатель, оценивающий уровень качества жизни населения в отдельно взятом государстве.

В основу расчетов индекса человеческого развития входит оценка сразу нескольких направлений, в числе которых:

экономические показатели и уровень благосостояния населения (измеряется уровнем валового национального дохода на душу населения по паритету покупательной способности) ;

; доступ граждан к системе здравоохранения и уровень их здоровья (измеряется показателями средней продолжительности жизни) ;

; доступ населения к системе образования (измеряется средней продолжительностью обучения детей школьного возраста и взрослого населения).

Эти три направления стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 1, где 1 – наивысший балл. Затем выводится среднее геометрическое, которое и представляет собой совокупный показатель индекса человеческого развития.

Кроме того, в зависимости от итогового значения индекса человеческого развития страны делятся на четыре группы: с очень высоким уровнем ИЧР (более 0,9), с высоким уровнем ИЧР (от 0,8 до 0,9), со средним уровнем ИЧР (от 0,5 до 0,8), с низким уровнем ИЧР (менее 0,5).

Оценка Казахстана и стран СНГ

В рейтинге стран мира по индексу человеческого развития ПРООН значится 193 государства. Казахстан в нем, согласно последним данным, датируемым 2025-м годом, занимает 60-е место с показателем 0,837 балла.

Это позволило нашей стране не только войти в группу стран с высоким уровнем индекса человеческого развития, но и занять первое место по этому показателю среди стран СНГ.

Ниже Казахстана в этом рейтинге показатели имеют: Россия (64-е место с показателем 0,832 балла), Беларусь (65-е место с показателем 0,824 балла), Армения (69-е место с показателем 0,811 балла), Азербайджан (81-е место с показателем 0,789 балла), Узбекистан (107-е место с показателем 0,740 балла), Кыргызстан (117-е место с показателем 0,720 балла) и Таджикистан (128-е место с показателем 0,691 балла).

Также стоит отметить, что наша страна по этому показателю находится в числе лидеров и среди стран постсоветского пространства, уступая лишь Эстонии (36-е место с показателем 0,905 балла), Литве (39-е место с показателем 0,895 балла), Латвии (41-е место с показателем 0,889 балла) и Грузии (57-е место с показателем 0,844 балла).

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Первое место в мире с итоговым индексом 0,972 балла занимает Исландия. Второе место делят между собой Норвегия и Швейцария – 0,970 балла. Ну а третье, фактически четвертое, занимает Дания. Ее показатель индекса человеческого развития составляет 0,962 балла.

В топ-10 этого рейтинга также вошли: Германия (итоговый индекс – 0,959 балла), Швеция (итоговый индекс – 0,959 балла), Австралия (итоговый индекс – 0 ,958 балла), Гонконг (итоговый индекс – 0,955 балла), Нидерланды (итоговый индекс – 0,955 балла) и Бельгия (итоговый индекс – 0,951 балла).

Соединенные Штаты Америки по своим показателям делят с Новой Зеландией и Лихтенштейном 17-е место, однако уступают им по дополнительным критериям и фактически располагаются на 19-й строчке глобального рейтинга стран по ИЧР.

Дополнительными критериями в этом случае могут являться оценки социальной обстановки, положение в области прав человека и гражданских свобод, возможности участия населения в общественной жизни, степень территориальной мобильности граждан, показатели уровня культурного развития, доступ к информации, уровень безработицы, состояние преступности, охрана окружающей среды, экологическая ситуация.

Страна со второй экономикой в мире – КНР, согласно данному рейтингу, занимает лишь 78-е место с показателем индекса человеческого развития в 0,797 балла.

Нижнюю часть таблицы рейтинга стран мира по индексу человеческого развития занимают страны африканского континента. В тройке аутсайдеров значатся: Центральноафриканская Республика (191-е место с показателем 0,414 балла), Республика Сомали (192-е место с показателем 0,404 балла) и Южный Судан (последнее 193-е место с показателем 0,388 балла).

Подводя итоги в своем анализе, специалисты ПРООН констатировали факт постепенного спада уровня качества жизни населения в среднем по миру. Так, в 2023 году среднемировое значение индекса человеческого развития составило 0,756 балла, а прогнозируемый прирост этого показателя в 2024-м оказался минимальным с 1990 года (если не учитывать кризисные периоды 2020-го и 2021-го годов).

Тем не менее, из всего из этого стоит выделить тот факт, что Казахстан оказался вне существующей общемировой тенденции, сохранил устойчивую динамику роста индекса человеческого развития и продолжил опережать среднемировой и среднерегиональный показатели.