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Общество

Где самый высокий уровень качества жизни населения и как оценивают Казахстан – рейтинг

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Казахстан, согласно данным общемирового рейтинга ПРООН, является безоговорочным лидером среди стран СНГ по уровню качества жизни населения, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает издание "Ranking.kz", экономический рост государства сам по себе не в полной мере отражает качество жизни населения. Именно поэтому одним из ключевых международных ориентиров считается индекс человеческого развития (ИЧР), который учитывает сразу несколько важнейших аспектов благополучия граждан и позволяет сравнить достижения разных стран.

Идея рассчитывать рейтинг индекса человеческого развития принадлежит пакистанскому экономисту, занимавшему в свое время пост министра финансов и доходов Пакистана Махбубу уль-Хаку, который в 1990 году в ходе проводимых им исследований под эгидой ПРООН впервые включил понятие ИЧР в свое концептуальное исследование в области развития человеческого потенциала. После этого индекс официально был включен в систему показателей ПРООН.

Что такое ИРЧ и как его рассчитывают

Индекс человеческого развития, или Human Development Index, представляет собой совокупный показатель, оценивающий уровень качества жизни населения в отдельно взятом государстве.

В основу расчетов индекса человеческого развития входит оценка сразу нескольких направлений, в числе которых:

  • экономические показатели и уровень благосостояния населения (измеряется уровнем валового национального дохода на душу населения по паритету покупательной способности);
  • доступ граждан к системе здравоохранения и уровень их здоровья (измеряется показателями средней продолжительности жизни);
  • доступ населения к системе образования (измеряется средней продолжительностью обучения детей школьного возраста и взрослого населения).

Эти три направления стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 1, где 1 – наивысший балл. Затем выводится среднее геометрическое, которое и представляет собой совокупный показатель индекса человеческого развития.

Кроме того, в зависимости от итогового значения индекса человеческого развития страны делятся на четыре группы: с очень высоким уровнем ИЧР (более 0,9), с высоким уровнем ИЧР (от 0,8 до 0,9), со средним уровнем ИЧР (от 0,5 до 0,8), с низким уровнем ИЧР (менее 0,5).

Оценка Казахстана и стран СНГ

В рейтинге стран мира по индексу человеческого развития ПРООН значится 193 государства. Казахстан в нем, согласно последним данным, датируемым 2025-м годом, занимает 60-е место с показателем 0,837 балла.

Это позволило нашей стране не только войти в группу стран с высоким уровнем индекса человеческого развития, но и занять первое место по этому показателю среди стран СНГ.

Ниже Казахстана в этом рейтинге показатели имеют: Россия (64-е место с показателем 0,832 балла), Беларусь (65-е место с показателем 0,824 балла), Армения (69-е место с показателем 0,811 балла), Азербайджан (81-е место с показателем 0,789 балла), Узбекистан (107-е место с показателем 0,740 балла), Кыргызстан (117-е место с показателем 0,720 балла) и Таджикистан (128-е место с показателем 0,691 балла).

Также стоит отметить, что наша страна по этому показателю находится в числе лидеров и среди стран постсоветского пространства, уступая лишь Эстонии (36-е место с показателем 0,905 балла), Литве (39-е место с показателем 0,895 балла), Латвии (41-е место с показателем 0,889 балла) и Грузии (57-е место с показателем 0,844 балла).

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Первое место в мире с итоговым индексом 0,972 балла занимает Исландия. Второе место делят между собой Норвегия и Швейцария0,970 балла. Ну а третье, фактически четвертое, занимает Дания. Ее показатель индекса человеческого развития составляет 0,962 балла.

В топ-10 этого рейтинга также вошли: Германия (итоговый индекс – 0,959 балла), Швеция (итоговый индекс – 0,959 балла), Австралия (итоговый индекс – 0 ,958 балла), Гонконг (итоговый индекс – 0,955 балла), Нидерланды (итоговый индекс – 0,955 балла) и Бельгия (итоговый индекс – 0,951 балла).

Соединенные Штаты Америки по своим показателям делят с Новой Зеландией и Лихтенштейном 17-е место, однако уступают им по дополнительным критериям и фактически располагаются на 19-й строчке глобального рейтинга стран по ИЧР.

Дополнительными критериями в этом случае могут являться оценки социальной обстановки, положение в области прав человека и гражданских свобод, возможности участия населения в общественной жизни, степень территориальной мобильности граждан, показатели уровня культурного развития, доступ к информации, уровень безработицы, состояние преступности, охрана окружающей среды, экологическая ситуация.

Страна со второй экономикой в мире – КНР, согласно данному рейтингу, занимает лишь 78-е место с показателем индекса человеческого развития в 0,797 балла.

Нижнюю часть таблицы рейтинга стран мира по индексу человеческого развития занимают страны африканского континента. В тройке аутсайдеров значатся: Центральноафриканская Республика (191-е место с показателем 0,414 балла), Республика Сомали (192-е место с показателем 0,404 балла) и Южный Судан (последнее 193-е место с показателем 0,388 балла).

Подводя итоги в своем анализе, специалисты ПРООН констатировали факт постепенного спада уровня качества жизни населения в среднем по миру. Так, в 2023 году среднемировое значение индекса человеческого развития составило 0,756 балла, а прогнозируемый прирост этого показателя в 2024-м оказался минимальным с 1990 года (если не учитывать кризисные периоды 2020-го и 2021-го годов).

Тем не менее, из всего из этого стоит выделить тот факт, что Казахстан оказался вне существующей общемировой тенденции, сохранил устойчивую динамику роста индекса человеческого развития и продолжил опережать среднемировой и среднерегиональный показатели.

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Олег Калиниченко
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