Кудрявое поколение: откуда пришел тренд и вредит ли завивка

Еще несколько лет назад завивка считалась преимущественно женской прической. Сегодня мужчины все чаще отправляются в салоны за локонами, стремясь быть в тренде. Почему многие представители сильного пола поддались модному влиянию и всем ли подходит такой образ – в материале Zakon.kz.

Популярный тренд, добавить волосам объема, текстуры и легкой волнистости, пришел из Южной Кореи. И, судя по словам специалистов, в Казахстане пока скорее набирает обороты, чем теряет популярность.

Все чаще можно увидеть на тоях солидных мужчин в новомодном образе или первоклашек с завитыми макушками. Вместе с тем у такой прически есть свои особенности: результат зависит от структуры и длины волос, а сама процедура требует профессионального подхода.

От корейской моды – к казахстанским салонам

Мужская завивка стала массово появляться в Казахстане относительно недавно. По словам основателя и руководителя сети алматинских салонов Александры Яворской, специализирующейся на корейской методике завивки, сам тренд пришел именно из утренней свежести.

"Я занимаюсь завивкой уже 14 лет, но массово парни стали приходить на эту процедуру только последние два года. Сначала в основном завивали только макушку, а сейчас все чаще отращивают виски и затылок и делают завивку полностью", – рассказала специалист.

По ее наблюдениям, в Казахстане эта мода пока находится на этапе роста.

Иными словами, привычная схема "короткие виски – более длинная макушка" постепенно меняется. Если раньше мужчинам было достаточно слегка завить волосы сверху, то теперь некоторые клиенты предпочитают более выраженную текстуру по всей голове.

Кому нужна завивка – подросткам или взрослым мужчинам?

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Однозначно назвать возрастную группу людей, которые чаще всего выбирает такую прическу, специалисты не берутся. В салоны приходят как совсем юные клиенты, так и зрелые мужчины.

"Я бы не привязывала мужскую завивку к какому-то определенному возрасту. К нам приводят и мальчиков семи лет, а также приходят взрослые мужчины после сорока", – говорит Александра Яворская.

По ее словам, завивка сама по себе не может быть отнесена к какой-то определенной возрастной категории. Определяющим фактором ее уместности является характер завивки под конкретного человека – подобрать форму и длину отдельно взятому клиенту.

Это особенно важно потому, что одна и та же техника может совершенно по-разному выглядеть на разных волосах.

Чем крупнее локон, тем меньше он держится

Собеседница отметила, что, по наблюдениям мастеров в салонах Алматы, Астаны и Бишкека, мужчины чаще всего просят им сделать не мелкие кудри, а крупные, чтобы получились максимально естественные завитки. Однако получить одинаковый результат на любых волосах невозможно.

"На жестких азиатских волосах крупный локон держится хорошо, а на тонких европейских может быстро распрямиться или вовсе не сформироваться. Поэтому важно помнить: чем крупнее локон – тем меньше он держится, чем мельче – тем дольше сохраняется завивка", – объясняет специалист.

Поэтому перед процедурой мастер должен учитывать не только желаемую картинку, которую клиент показывает на телефоне, но и собственную структуру его волос. И здесь возникает еще один вопрос, который волнует многих мужчин: не придется ли после завивки постоянно восстанавливать волосы?

Портятся ли волосы после мужской завивки?

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По словам Александры Яворской, в большинстве случаев мужская завивка выполняется на натуральных волосах. Это отличает ее от ситуаций, когда волосы уже подвергались осветлению, окрашиванию, кератиновому выпрямлению или другим химическим процедурам.

При этом полностью без воздействия на волосы процедура не обходится.

"Завивка может немного подсушить волосы и кожу головы, но для многих мужчин это даже становится плюсом: волосы меньше "жирнятся", и мыть голову можно не так часто. Риски повреждения появляются, прежде всего, тогда, когда волосы уже были ослаблены предыдущими химическими процедурами", – отмечает специалист.

Таким образом, состояние волос до процедуры имеет не меньшее значение, чем сама техника завивки. Особое внимание стоит уделять мужчинам, которые до этого осветляли волосы.

Почему после завивки волосы иногда становятся светлее?

Существует мнение, что после химической завивки волосы обязательно меняют оттенок и их приходится дополнительно окрашивать. Специалист считает, что такое действительно возможно при использовании определенных составов.

"Такое действительно может происходить при работе с более агрессивными составами, например, содержащими тиогликолят. Хорошие мастера стараются использовать качественные составы, которые не содержат в своем составе небезопасные кислоты для химической завивки. После правильно проведенной процедуры и подобранных составов волосы не осветляются и дополнительно подкрашивать их не нужно", – говорит Яворская.

При этом универсального решения для всех волос нет: выбор состава и техники должен зависеть от их состояния.

Поэтому желание получить модную прическу не должно начинаться непосредственно с процедуры. Сначала мастер должен оценить волосы и выяснить, какие манипуляции с ними уже проводились.

Когда с завивкой лучше подождать

Есть и ситуации, когда процедуру, по словам специалиста, лучше отложить.

Например, мастер рекомендует не делать завивку во время приема антибиотиков – результат в таком случае может оказаться непредсказуемым, а локон может не сформироваться. После операции и наркоза также советуют выдержать паузу примерно в месяц.

"Профессиональные мастера всегда уточняют такие моменты перед процедурой, потому что надежным специалистам важен не просто факт завивки, а качественный и прогнозируемый результат", – подчеркивает Александра Яворская.

Но если технические особенности можно объяснить состоянием волос, то остается другой вопрос: почему человеку вообще хочется выглядеть именно так?

Почему мы так легко подхватываем тренды?

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В социальных сетях новая прическа может распространяться практически мгновенно. Достаточно, чтобы ее начали демонстрировать популярные блогеры, музыканты, спортсмены или другие публичные люди, и вскоре похожие варианты появляются на улицах и в салонах.

Практикующий детский и подростковый психолог, нейропсихолог Ирина Падалко считает, что стремление следовать моде во многом связано с социальным поведением человека.

По ее словам, желание быть частью группы и получать одобрение окружающих само по себе является естественным. Особенно ярко это проявляется в подростковом возрасте, когда личность еще формируется и человек активно экспериментирует с внешностью.

"Желание быть популярным у нас в обществе очень развито, потому что с развитием соцсетей эта популярность стала на первое место", – отмечает психолог.

Именно социальные сети, где внешность постоянно становится предметом сравнения, способны усиливать эффект массового подражания. Когда человек ежедневно видит одну и ту же прическу у десятков людей, она начинает восприниматься как привычная и актуальная.

А дальше работает простой механизм: "Если так выглядят многие, значит, это сейчас модно".

Быть как все – это нормально?

По словам психолога, парадокс современных трендов в том, что человек одновременно хочет выделиться и соответствовать окружающим.

"Необычная прическа позволяет заявить о себе, но одновременно она дает ощущение принадлежности к определенной группе". Ирина Падалко

Психолог отмечает, что стандарты внешности со временем меняются: то, что раньше воспринималось как выход за рамки, сегодня может стать массовой нормой.

По мнению Ирины Падалко, стремление соответствовать окружающим само по себе не является проблемой. Вопрос скорее в том, насколько человек способен самостоятельно принимать решение.

"Если человек выбирает новую прическу потому, что она ему действительно нравится, хочет попробовать что-то новое и при этом комфортно себя чувствует, в этом нет ничего необычного. Другое дело – когда внешность становится практически единственным способом получить одобрение окружающих", – сказала собеседница.

Когда тренд перестает быть просто модой?

Психолог считает, что у взрослого человека важным ориентиром остается наличие собственного мнения и внутренней опоры.

"Если у человека есть внутренние опоры, он понимает, что ему нужно, что ему не нужно, и тогда он уже выстраивает свое критическое мышление", – говорит специалист.

В таком случае человек может попробовать трендовую прическу, а затем отказаться от нее, если она ему не подходит. Или, наоборот, оставить ее, если новый образ действительно соответствует его вкусу.

Иными словами, следовать моде и иметь собственное мнение – вовсе не противоположные вещи.

Проблема начинается скорее тогда, когда человек не может представить себя вне определенного тренда и постоянно нуждается в подтверждении со стороны окружающих.

Почему особенно влияют блогеры и знаменитости?

Механизм подражания становится еще заметнее, когда образ демонстрирует человек, которому хочется соответствовать. Это может быть популярный блогер, спортсмен, актер или музыкант.

Социальные сети создают эффект постоянного присутствия таких людей в нашей жизни: их прически, одежда и стиль становятся визуальными ориентирами для миллионов пользователей.

Особенно восприимчивыми к подобным экспериментам психолог считает подростков. В этом возрасте смена прически или одежды часто становится частью поиска собственной идентичности.

При этом психолог подчеркивает: экспериментировать с внешностью – естественная часть взросления. Поэтому новая прическа сама по себе еще ничего не говорит о человеке.

Так что же будет с мужской завивкой дальше?

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Пока специалисты не наблюдают признаков того, что мужская завивка в Казахстане уже выходит из моды. Напротив, по словам Александры Яворской, за последние два года интерес к процедуре значительно вырос, а сама прическа продолжает развиваться: от завивки одной только макушки мужчины переходят к более длинным волосам на висках и затылке и полной завивке.

Впрочем, любой тренд рано или поздно меняется. Сегодня популярны естественные крупные волны, завтра мода может снова повернуться в сторону прямых волос или совершенно другой формы стрижки.

Психолог Ирина Падалко связывает распространение подобных тенденций не только с желанием выглядеть современно, но и с более общими социальными процессами.

Она считает, в периоды нестабильности и повышенного стресса люди могут чаще искать эмоциональную разрядку через изменения во внешности – одежде, прическе и других элементах образа.

"Через прическу, кстати, это не худший вариант из всех, который мог бы быть возможным", – отметила психолог.

И, пожалуй, именно здесь проходит главная граница между модой и зависимостью от нее. Ведь сделать завивку, потому что нравится образ, – одно. Делать ее только потому, что "так ходят все", – уже другое. А пока мужчины все чаще садятся в кресло мастера с просьбой добавить волосам немного волны.