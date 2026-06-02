Статьи

От чего отказываются дизайнеры в ремонте квартир и какие цвета в тренде в 2026 году

ремонт, ремонт в квартире и доме, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 18:01
Лето для многих начинается не с отпуска, а с ремонта. Пока одни планируют путешествия, другие выбирают плитку, краску и новую кухню. Почему теплый сезон считается лучшим временем для обновления жилья и на что стоит обратить внимание в 2026 году, в материале Zakon.kz.

Что в тренде сегодня

Теплое время года традиционно считается наиболее подходящим сезоном для ремонта, от небольшого обновления интерьера до масштабной реконструкции квартиры или загородного дома. Более длинный световой день, благоприятные погодные условия и возможность проветривания помещений делают лето периодом повышенной активности на рынке строительных и отделочных работ.

Мы поговорили с дизайнером, 3D-визуализатором Снежаной Толкачевой, которая рассказала нам, что сегодня в моде, а от чего отходят казахстанцы.

"Чистый минимализм постепенно отходит на второй план. Сегодня интерьеру все чаще хочется придать характер с помощью интересной мебели, текстиля с принтами, цветных акцентов и выразительных деталей. Именно такие элементы создают ту самую изюминку, которую хочется показать друзьям и близким во время новоселья. При этом современный интерьер – это не визуальный шум, нужен баланс: минимум лишнего, но максимум фактур и текстур. Именно они делают пространство живым, уютным, комфортным и по-настоящему дорогим на вид, сохраняя ощущение наполненности, а не пустоты", – говорит дизайнер Снежана Толкачева.
Подготовка к ремонту сегодня требует комплексного подхода. Важно не только определить бюджет и сроки работ, но и заранее продумать концепцию будущего пространства, выбрать материалы и найти специалистов, которым можно доверить реализацию проекта. Часто камнем преткновения при ремонте выступает цветовая гамма. По наблюдениям дизайнера, 3D-визуализатора Снежаны Толкачевой в тренде остаются молочные и нюдовые оттенки, а также терракотовый, оранжевый, оливковый.

"Сегодня на встрече с текстильным дизайнером услышала, что в тренде синий цвет. Не особо замечаю, но то, что стало больше цвета – это точно. Многим уже поднадоело видеть "бежбежевый" дизайн", – добавила Снежана Толкачева.

Материалы

Одним из ключевых этапов остается выбор строительных и отделочных материалов. Современный рынок предлагает широкий ассортимент решений для разных задач и ценовых категорий. Покупатели все чаще обращают внимание не только на внешний вид продукции, но и на ее практичность, долговечность, экологичность и удобство в эксплуатации.

"Сегодня выбор материалов огромен, и многое зависит исключительно от вкуса и предпочтений заказчика. Если раньше в домах старой постройки чаще можно было встретить обои с характерными узорами, причем нередко каждая комната оформлялась в собственной цветовой гамме, то сейчас этот материал вышел на совершенно новый уровень. Современные обои по-прежнему востребованы, но стали гораздо разнообразнее по дизайну и качеству исполнения", – говорит дизайнер.

Популярностью пользуется:

  • покраска стен
  • декоративная штукатурка
  • натяжные стены с тканевой отделкой
"Для напольных покрытий чаще всего выбирают паркет или плитку. Что касается потолков, наиболее распространенными вариантами остаются окрашенные поверхности, конструкции из гипсокартона и натяжные потолки", – дополнила дизайнер, 3D-визуализатор Снежана Толкачева.

Новые квартиры в ЖК

Ремонт в абсолютно новой квартире – это долгосрочная инвестиция в качество жизни. Поэтому заказчики уделяют больше внимания планированию, подбору материалов и профессиональному сопровождению проекта на всех этапах.

"При планировании ремонта важно не забывать о шумоизоляции и еще на этапе черновых работ внимательно изучить особенности помещения: какие стены являются несущими, из каких материалов они выполнены и какие возможности есть для перепланировки. Не менее важно заранее продумать сценарии жизни будущих жильцов. Понять, где потребуется дополнительное хранение, как будет расставлена мебель, в каких местах понадобятся розетки, выключатели и источники освещения".Снежана Толкачева

Лайфхак для тех, кто делает ремонт: используйте высоту помещения на все 100%. Шкафы до потолка помогают организовать больше мест для хранения и визуально делают интерьер более цельным. Также стоит еще на этапе планирования определить расположение дверей и перегородок – от этого напрямую зависит комфорт и функциональность будущего пространства.

Освещение

Сегодня освещению уделяется особое внимание, поскольку это один из главных инструментов для создания атмосферы в интерьере. Если раньше достаточно было одной люстры в центре комнаты, то сейчас подход стал гораздо более продуманным. Современный интерьер предполагает несколько сценариев освещения: основное, акцентное и атмосферное.

"Подсветка картин, декоративных ниш, фактурных и текстурных стен помогает подчеркнуть детали интерьера, добавить пространству глубины и визуально сделать его более дорогим и выразительным. Отдельной популярностью пользуется скрытая подсветка – это один из тех элементов, который неизменно нравится заказчикам и добавляет интерьеру особый характер. Завершающим штрихом нередко становятся необычные бра и декоративные светильники, которые выполняют не только практическую функцию, но и становятся полноценными акцентами в пространстве", – рассказывает дизайнер.

В 2026 году на рынке продолжают развиваться различные направления интерьерного дизайна. Одни заказчики отдают предпочтение минималистичным решениям и лаконичным формам, другие выбирают более выразительные интерьеры с акцентными элементами и индивидуальными деталями.

"Я всегда говорю, не экономьте на качестве и делайте базу интерьера нейтральной. Тренды лучше добавлять через декор и текстиль, их легко заменить со временем. Натуральные фактуры: дерево, лен и камень остаются актуальными всегда. А характер интерьеру придают вещи с историей: антиквариат, винтажная мебель, старинные часы или дизайнерские предметы", – резюмирует Снежана Толкачева.

Несмотря на разнообразие стилей и подходов, большинство специалистов рекомендуют начинать ремонт с тщательного планирования. Грамотно составленный проект помогает избежать лишних расходов, оптимизировать сроки работ и получить результат, который будет радовать владельцев долгие годы.

Лето остается временем, когда многие решаются на перемены. И успех ремонта во многом зависит от того, насколько внимательно подойти к выбору материалов, дизайна и профессиональной команды, которая воплотит задуманное в жизнь.

