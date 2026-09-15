Прогулку над облаками организовывает гид в Шымкенте

Оказаться буквально над облаками и увидеть величественные горы – такой удивительный поход предлагает гид из Шымкента Тимур Байгулов. Маршрут проходит на высоте 2 400 метров над уровнем моря. Корреспондент Zakon.kz выяснял, нужно ли покупать авиабилет и насколько извилиста тропа.

Здесь горные вершины буквально поднимаются навстречу небу, но самое удивительное – человек и сам словно оказывается среди пушистых облаков. Туристы могут насладиться чистым горным воздухом, а главное – невероятным ощущением, будто паришь с облаками. Маршрут актуален только в определенное время года, поэтому Тимур отмечает, что лучше не уходить в осеннюю депрессию, а дойти до удивительных мест Туркестанской области.

"Очень легкий и безопасный тур на панораму хребта Кайынды, расположенную в Сайрам-Угамском национальном парке. Обычно низкие облака появляются в холодное время года – весной, осенью и зимой. В этот период они опускаются ниже, поэтому для того, чтобы оказаться над облаками, не нужно подниматься очень высоко в горы", – рассказывает Тимур.

Фото: Тимур Байгулов

Завораживающие виды на горные вершины, впечатляющие фотографии и особая атмосфера – все это осень дарит тем, кто готов отправиться в "облачный поход" в национальный парк. Здесь даже переменчивая погода становится частью путешествия и только добавляет ярких эмоций. Профессиональный гид поясняет, что дорогу осилит даже новичок, а в помощь туристам дают трекинговые палочки.

"Обычно после дождей, после похолодания, когда на следующий день выходит солнце, выезжаем в Сайрам-Угамский национальный парк. Поднимаемся на небольшой холм – он не очень высокий, это не вершина, а безопасный маршрут с хорошо обозначенной тропой. Не спеша поднимаемся, примерно два-три часа, – и оказываемся уже над облаками. Виды, конечно, шикарные: отсюда открывается панорама на горы и степи. Но саму степь в этот момент практически не видно, потому что все вокруг покрыто облаками",– отмечает гид.

Поход к облакам занимает практически весь день, а восхождение на холм – не более трех часов. Но уйти от завораживающих картин просто невозможно.

Фото: Тимур Байгулов

"Национальный парк с приходом осени становится невероятно красивым. А особый шик – это, конечно, виды на горы и открывающаяся панорама. Многие даже не знают, что у нас есть очень высокие горы – высотой более четырех тысяч метров. Это те же Тянь-Шаньские горы, которые тянутся от Китая через Алматы, далее до Тараза, от Тараза до Шымкента и затем до Ташкента", - говорит Тимур.

Но, как оказалось, сделать запоминающиеся кадры во время такой прогулки могут не все. Несмотря на то что маршрут считается безопасным и не требует покорения высоких вершин, перед подъемом важно учитывать состояние здоровья и физические возможности.

Фото: Тимур Байгулов

"Протяженность маршрута – 5 км. Не допускаются туристы с гипертонией, сердечными заболеваниями и другими серьезными диагнозами", – делится Тимур.

Так что авиабилет до точки приобретать совсем необязательно – достаточно удобной обуви, подходящей погоды и желания увидеть горы с совершенно другой высоты.