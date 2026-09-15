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Статьи

Кошачья деменция: как определить недуг и что делать хозяевам

Кошки, домашние животные, здоровье, ветеринар, советы , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 16:42 Фото: pixabay
Возраст не жалеет никого – ни людей, ни зверей. Конечно, не каждая "странность" пожилого питомца должна восприниматься как диагноз, однако заметить "тревожные звоночки" в поведении некогда активного и здорового мурлыки все-таки можно. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Да, в грациозном и хищном кошачьем мире существует синдром когнитивной дисфункции – возрастные изменения, при которых может страдать память, ориентация, режим сна и бодрствования, меняется привычное поведение животного. Однако ветеринар Галина Леонова призывает владельцев усатых-полосатых не спешить навешивать ярлыки. Намного чаще за "странностями" взрослого четвероногого стоят другие проблемы со здоровьем, никак не связанные с упомянутым синдромом.

"У пожилых кошек очень часто бывают хронические боли, артриты, артрозы, артериальная гипертензия, гипертиреоз, хроническая болезнь почек. И все эти состояния могут очень сильно менять поведение животного. Поэтому когнитивная дисфункция – это, скорее, диагноз исключения. Сначала нужно убедиться, что кошке не больно и у нее нет другого заболевания, и только потом говорить о деменции. Владельцам иногда проще сказать: "Ну, она уже старая, у нее, наверное, деменция". Но старость сама по себе не диагноз, и очень многие возрастные заболевания можно контролировать и лечить", – считает ветеринарный врач.

Симптомы – чего?

Среди признаков когнитивной дисфункции специалисты выделяют следующие:

1. Дезориентация в пространстве. Кошка может останавливаться перед стеной, заходить в угол и будто не понимать, как выйти, бесцельно бродить по помещениям.

2. Смена режима сна и привычных ритуалов, ночная вокализация (громкое мяуканье).

3. Изменение контакта с хозяином – любимец становится более отстраненным, либо, напротив, слишком навязчивым.

4. Проявление нечистоплотности. В частности, внезапное игнорирование лотка.

5. Снижение интереса к играм.

Естественно, есть "но". Аналогичные симптомы проявляются и при других хворях.

"К примеру, кошка начинает мочиться рядом с лотком. Владельцу кажется, что она забыла, где туалет. А у кошки артроз – ей просто больно перелезать через высокий бортик. То же самое с ночной вокализацией. При артериальной гипертензии животное может испытывать выраженный дискомфорт, становиться беспокойным, шипеть, прятаться или, наоборот, постоянно искать контакта с человеком. Очень часто у возрастных кошек встречается гипертиреоз. Такие кошки могут постоянно просить еду, очень много есть и при этом худеть, кричать по ночам, становиться беспокойными. Шерсть часто выглядит неухоженной, взъерошенной. И владельцы опять же воспринимают это как "старческие странности". При хронической болезни почек меняется жажда, объем мочеиспускания, аппетит, активность, общее поведение", – предупреждает Галина Леонова.
Кошки, домашние животные, здоровье, ветеринар, советы , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 16:42

Фото: pexels

Увы, "братья меньшие", в отличие от больших, не могут взять да пожаловаться на свою беду. Оттого любые "необычности", особенно проявленные немолодым зверьком, должны быть поводом для обследования:

"Возрастной кошке желательно регулярно сдавать общий и биохимический анализы крови, анализ мочи, контролировать функцию почек, измерять артериальное давление, проверять гормоны щитовидной железы. И обязательно оценивать наличие хронической боли и состояние суставов".

Если после полноценного обследования когнитивная дисфункция подтвердится, специалисты индивидуально подберут поддерживающую терапию и скорректируют рацион питания.

Адаптация быта

Здесь все зависит от потребностей конкретно вашего питомца.

Базовые рекомендации таковы:

○ Приобретите лоток с низким бортиком, а лучше – несколько, если позволяет жилплощадь.

○ Миски с водой и кормом размещайте так, чтобы маленькому едоку не приходилось идти до них далеко и куда-то запрыгивать по пути.

○ Укройте скользкие поверхности ковриками.

○ Мурлыка любит лежать на диване или подоконнике, но уже не может туда запрыгнуть без риска падения? Подставьте ступеньку или пандус.

"Вообще в случае с пожилыми кошками лучше не устраивать постоянные перестановки. Не переносить резко миски, туалет, лежанку, не менять привычный распорядок без необходимости. Чем старше животное, тем важнее для него стабильная и понятная среда", – советует ветеринар.

Как продлить кошачью "молодость"

Разумеется, от старости не сбежишь. Здесь все как у людей. Но значительно дольше сохранять нормальное качество жизни четвероногого друга все же реально, если вовремя заметить и начать лечить болезни, стремительно ухудшающие его состояние: хроническую боль, гипертиреоз, артериальную гипертензию, заболевания почек.

Нелишней окажется и активность, только умеренная. Обратите внимание на простые игры и кормушки-головоломки.

Кошки, домашние животные, здоровье, ветеринар, советы , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 16:42

Фото: pexels

"Возрастным кошкам я бы рекомендовала проходить полноценный чекап каждые шесть месяцев, особенно после 11-12 лет", – подытожила Галина Леонова.

И еще раз подчеркнула: если пожилая кошка начала вести себя необычно, сначала нужно искать боль или заболевание. Не все, что появляется с возрастом, является деменцией.

За восемь месяцев в Алматы зарегистрировали более 5 тысяч случаев укусов людей животными и грызунами. Что делать после нападения агрессивного питомца, куда обращаться и почему нельзя ждать симптомов бешенства, Zakon.kz рассказали специалисты.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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