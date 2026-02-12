Влюбленный в Казыгурт: местный гид доказал, что Шымкент – лучшее место для отдыха

Шымкент – удивительный земной уголок, который уместил в себе теплый климат, разнообразные ландшафты, богатую культуру и вкусную гастрономию. Однако мало бы кто об этом знал, если бы не местный патриот. Zakon.kz расскажет, как Тимур Байгулов показывает насыщенную жизнь в солнечном городе.

Вот уже 10 лет как Тимур Байгулов не представляет свою жизнь без гор. Туда он отправляется каждую неделю: пешком, на велосипеде или сноуборде, в кругу компании, с собакой или вовсе в одиночку. Вершины стали для него работой, хобби, отдыхом, музой и локацией для красивых фотографий.

"У нас семейный бизнес – турфирма, которая занимается внутренним и внешним туризмом. Я организовываю походы на нашу природу, а супруга отправляет казахстанцев за рубеж. Сам в горы начал ходить 10 лет назад. Сначала на велосипеде, а потом пешком. Так хобби три года назад переросло в профессиональную деятельность. Теперь постоянно веду активный образ жизни". Тимур Байгулов

Житель считает, что Шымкент не раскрыт и недооценен, у него огромный потенциал в туризме, и, если развивать это направление, оно придется по душе многим туристам.

"Шымкент – уникален: всегда тепло, комфортно, есть горы, реки, пустыни. Здесь Аксу-Джабаглинский заповедник, Сайрам-Угамский национальный парк, горы Каратау, Доломитовые горы близ мегаполиса, известные белыми скалами, окаменелостями древнего океана Тетис и легендой о "каменной невесте". Сайрам-Угамский хребет – шикарен, я до сих пор не обошел все эти красивые места". Тимур Байгулов

Его беспокоит, что в городе мало туристов, особая редкость – иностранные гости.

"Я каждую неделю хожу в горы. С туристами в основном ходим в Сайрам-Угамский национальный парк, любим гору Казыгурт. Где я только ни бывал, всегда говорю, что природа Шымкента тоже прекрасна. Например, в прошлом году был в Исландии, конечно, там классно, край света, но наши горы ничем не хуже. Они доступны, буквально в часе езды от города. Очень красивые, просто мало кто об этом знает. К сожалению, наши жители не такие активные, как алматинцы. Но с каждым годом все больше людей стали отправляться на вершины. Иностранцев слишком мало у нас. Видел статистику Министерства туризма и спорта РК, что если в Алматы приезжают 50 иностранных туристов, то в Шымкент только один, и то он бывает проездом. У нас туризм слабо развит, маркетинг и информирование хромают. Хотя пейзажи у нас уникальные и разнообразные. Те, кто приезжает, всегда остаются довольны. И я осознаю, что вкуснее, чем в Шымкенте, я еще нигде не ел". Тимур Байгулов

Мужчину можно назвать амбассадором горы Казыгурт. Сюда он не только водит туристов, но и снимает интересный контент, демонстрируя, как уникальна и сакральна эта локация.

"Казыгурт – самая доступная гора в Шымкенте. Она считается священной, туда даже паломники и старики поднимаются. Маршрут не сложный, всего за 1,5-2 часа можно оказаться на вершине. Казыгурт – самая западная точка Тянь-Шаньских гор, которые тянутся с Китая до Ташкента. Это одинокая гора среди степей, которая очень красиво возвышается и считается магическим местом". Тимур Байгулов

Большинство из нас не видят романтики в горах: они отдалены, суровые, и в них будто таится опасность. С этим гид согласен, подчеркивая, что горы ждут не всех.

"На сложные маршруты с туристами не хожу. Туда обычно отправляюсь с друзьями-альпинистами. Горы – испытание себя, преодоление трудностей, здесь больше речь не про физическую, а эмоционально-психологическую нагрузку. На серьезные вершины должны идти люди с закаленным характером, а в большинстве случаев современное население привыкло к комфорту". Тимур Байгулов

Тимур Байгулов поделился приключением, которое неожиданно настигло его на пике и заставило поволноваться.

"Хоть 10 лет хожу по горам, хищников никогда там не встречал. Вот друзья в прошлом году видели медвежонка. Скорей всего, у него умерла мама. Обычно же дикие животные остерегаются людей и избегают встреч. А он оказался любопытным, приближался к группе. Так вот, я услышал про это и не придал значения. Один отправился на вершину с ночевкой. Лежу в палатке, слышу грохот, будто рядом с палаткой кто-то ходит. Первая мысль – хищник. Выбежал, смотрю: верхушку хорошо трясет, вокруг камни прыгают, рядом никого нет. Понял, что было землетрясение. Тогда испытал сильный страх, думаю, этот поход мне запомнился на всю жизнь". Тимур Байгулов

К слову, у шымкентца получаются замечательные кадры. Ими он делится в соцсетях, пропагандируя активный образ жизни, а также показывая всему миру красоту любимого города.

"Фотографирую около пяти лет. Нет художника лучше, чем сама природа. В этом плане мне легко, я просто передаю то, что вижу. Главное – быть наблюдательным и вовремя снимать. Например, большой отклик получил кадр с подснежниками. С каждый годом зима становится теплее, и в этот раз подснежники распустились слишком рано. В прошлом году фото с ними я делал 20 февраля, в этом году они уже были 10 февраля. Хоть зима и снежная, но теплая, весна рано наступает". Тимур Байгулов

Плюсов быть гидом много, но самое главное – это движение, новые места, знакомства и приключения. Минусов практически в этой сфере нет, если вы действительно любите свое дело, считает собеседник.

По его словам, для правильного отдыха в горах важна безопасность. Перед выходом обязательно нужно смотреть прогноз погоды. Желательно идти с гидами. Иметь хороший настрой и настроение, ведь природа – прекрасный повод, чтобы перезагрузиться и отдохнуть от ежедневной суеты.