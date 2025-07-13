Российская пещера Шульган-Таш стала объектом ЮНЕСКО из-за наскальных рисунков

12 июля наскальную живопись пещеры Шульган-Таш в Башкирии признали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Zakon.kz.

Решение принято по результатам голосования на 47-сессии комитета в Париже, а сведения о пещере уже внесли на сайт ЮНЕСКО. Также событием поделился глава республики Радий Хабиров.

Пещера Шульган-Таш или Капова пещера, расположенная в одноименном заповеднике на территории Бурзянского района, известна наскальными рисунками первобытного человека эпохи палеолита. Длина исследованных ходов составляет более трех км, в которых учеными было найдено и зафиксировано около 200 рисунков, изображающих животных и человеческие фигуры.

Фото: shulgan-tash

Пещера официально стала 34-м объектом всемирного наследия, находящимся на территории России.

Пока в Башкирии стараются сохранить исторические наскальные рисунки, бывший пилот самолета британских авиалиний бросил работу для сохранения климата.