Как изменился список самых влиятельных стран мира и на какой позиции Казахстан

Согласно данным последних опросов и исследований, проводимых зарубежными изданиями, Казахстан находится в топ-40 списка самых могущественных и влиятельных стран мира, сообщает Zakon.kz.

Американский медиа-ресурс "U.S. News and World Report" обновил данные своего ежегодного рейтинга самых влиятельных и могущественных стран мира, в результате чего Казахстан оказался на 34-й позиции из 100 вошедших в конечный список государств.

Немного о составителях и рейтинге

"U.S. News and World Report" – авторитетное не только в США, но и по всему миру издание, которое публикует новости, аналитику, составляет рейтинги, а также является автором популярного на международной арене исследования "Best Countries", оценивающего качество жизни в различных государствах мира.

Сбор и анализ данных специалисты этого издания проводят в условиях тесной кооперации с аналитиками крупной маркетинговой компании BAV Group и экспертами Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета США.

Важный момент проводимым ими исследованиям добавляет тот факт, что они основаны не только на сухих данных статистики международных организаций, но и на личном мнении рядовых граждан, представителей бизнес элит и экспертов из различных государств мира, участвующих в социальных опросах издания.

Специфика расчетов

Итоговый показатель влияния или, как его называют в самом исследовании, "индекс могущества" стран рассчитывается на основании оценки сразу нескольких критически важных для этого критериев. В их числе:

лидерство (уровень влияния государства на общемировую повестку) ;

; экономическое влияние (степень важности страны для мировой экономики и уровень зависимости от него других государств) ;

; политическое влияние (способность воздействовать на политические решения других стран) ;

; участие во влиятельных геополитических блоках (членство в НАТО, БРИКС, ШОС и т.д.) ;

; военная мощь (боеспособность, количественный показатель, технологичность и оснащенность Вооруженных сил) ;

; торгово-экономическое влияние (экспортные возможности и степень участия того или иного государства в мировой/региональной торговле).

Все критерии оцениваются по шкале от 0 до 100, где 100 – наивысший балл. После полученные результаты приводятся к единому среднему значению по тому же принципу.

Позиции Казахстана

Как уже отмечалось выше, Казахстан в рейтинге самых влиятельных и могущественных стран мира 2026 года остался в топ-40 лучших по этому показателю государств и занял 34-е место.

Этот факт позволил нашей стране обойти в данном аспекте Данию (36-е место), Объединенные Арабские Эмираты (37), Южно-Африканскую Республику (38), Норвегию (39), Саудовскую Аравию (40), Пакистан (42), Иран (46) и Финляндию (48).

Из постсоветских стран Казахстан уступил лишь России (11-е место), при этом занял позиции гораздо выше, чем Украина (51-е место), Литва (56), Беларусь (57), Узбекистан (71), Латвия (74), Эстония (75), Армения (80) и Грузия (91).

Также стоит отметить, что оценки показателей Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в обновленный рейтинг 2026 года включены не были.

Наиболее и наименее влиятельные страны

Самым могущественным и влиятельным государством в мире, по версии составителей этого рейтинга, в 2026 году стал Китай. Второе место в этом аспекте заняли Соединенные Штаты Америки, а третье – Индия.

В первую десятку лучших по этому показателю стран мира также вошли Германия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Мексика и Италия.

Замкнули данный рейтинг Сейшельские острова, Ирак, Панама, Бахрейн, Албания, Зимбабве, Монголия, Ливан и Кипр.