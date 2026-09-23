Как изменился список самых влиятельных стран мира и на какой позиции Казахстан
Американский медиа-ресурс "U.S. News and World Report" обновил данные своего ежегодного рейтинга самых влиятельных и могущественных стран мира, в результате чего Казахстан оказался на 34-й позиции из 100 вошедших в конечный список государств.
Немного о составителях и рейтинге
"U.S. News and World Report" – авторитетное не только в США, но и по всему миру издание, которое публикует новости, аналитику, составляет рейтинги, а также является автором популярного на международной арене исследования "Best Countries", оценивающего качество жизни в различных государствах мира.
Сбор и анализ данных специалисты этого издания проводят в условиях тесной кооперации с аналитиками крупной маркетинговой компании BAV Group и экспертами Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета США.
Важный момент проводимым ими исследованиям добавляет тот факт, что они основаны не только на сухих данных статистики международных организаций, но и на личном мнении рядовых граждан, представителей бизнес элит и экспертов из различных государств мира, участвующих в социальных опросах издания.
Специфика расчетов
Итоговый показатель влияния или, как его называют в самом исследовании, "индекс могущества" стран рассчитывается на основании оценки сразу нескольких критически важных для этого критериев. В их числе:
- лидерство (уровень влияния государства на общемировую повестку);
- экономическое влияние (степень важности страны для мировой экономики и уровень зависимости от него других государств);
- политическое влияние (способность воздействовать на политические решения других стран);
- участие во влиятельных геополитических блоках (членство в НАТО, БРИКС, ШОС и т.д.);
- военная мощь (боеспособность, количественный показатель, технологичность и оснащенность Вооруженных сил);
- торгово-экономическое влияние (экспортные возможности и степень участия того или иного государства в мировой/региональной торговле).
Все критерии оцениваются по шкале от 0 до 100, где 100 – наивысший балл. После полученные результаты приводятся к единому среднему значению по тому же принципу.
Позиции Казахстана
Как уже отмечалось выше, Казахстан в рейтинге самых влиятельных и могущественных стран мира 2026 года остался в топ-40 лучших по этому показателю государств и занял 34-е место.
Этот факт позволил нашей стране обойти в данном аспекте Данию (36-е место), Объединенные Арабские Эмираты (37), Южно-Африканскую Республику (38), Норвегию (39), Саудовскую Аравию (40), Пакистан (42), Иран (46) и Финляндию (48).
Из постсоветских стран Казахстан уступил лишь России (11-е место), при этом занял позиции гораздо выше, чем Украина (51-е место), Литва (56), Беларусь (57), Узбекистан (71), Латвия (74), Эстония (75), Армения (80) и Грузия (91).
Также стоит отметить, что оценки показателей Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в обновленный рейтинг 2026 года включены не были.
Наиболее и наименее влиятельные страны
Самым могущественным и влиятельным государством в мире, по версии составителей этого рейтинга, в 2026 году стал Китай. Второе место в этом аспекте заняли Соединенные Штаты Америки, а третье – Индия.
В первую десятку лучших по этому показателю стран мира также вошли Германия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Мексика и Италия.
Замкнули данный рейтинг Сейшельские острова, Ирак, Панама, Бахрейн, Албания, Зимбабве, Монголия, Ливан и Кипр.