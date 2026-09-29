Чувствуя сердцем: незрячая казахстанка покоряет каверами на жетыгене

Даже если мир невозможно увидеть, его всегда можно почувствовать сердцем. Мөлдір Базарбай называет музыку своей жизнью. Она не только тонко воспринимает ее, но и искусно передает слушателям. Zakon.kz расскажет, как физические особенности не стали для нее препятствием в поиске себя.

У 17-летней Мөлдір Базарбай полностью отсутствует зрение из-за диагноза "ретинопатия недоношенных, пятая стадия". Однако у девушки невероятно доброе сердце, жизнелюбие и большой талант. Она обладает не только красивым голосом, но и играет на трех музыкальных инструментах.

"Я родом из Уральска. В семье нас семеро. Музыка – моя жизнь. У меня не было определенного момента, в который я сказала бы себе: "Все, буду заниматься музыкой". Она всегда была со мной. С раннего возраста люблю петь. Мама рассказывала, что, если песня мне нравилась, то я сразу запоминала ее слова и пела. Уже шесть лет играю на жетыгене, восемь лет владею фортепиано, также мне нравится сазсырнай. Но это далеко не предел – ставлю себе цель освоить еще хотя бы четыре музыкальных инструмента". Мөлдір Базарбай

Сначала Мөлдір Базарбай участвовала на областных конкурсах, затем постепенно перешла на масштабные мероприятия и добилась внушительных успехов.

"Конечно, у каждого конкурса есть свои особенности и значимость. Но в 2023 году я участвовала в The voice of Kazakhstan – это был мой первый телевизионный проект. Благодаря нему меня начали узнавать. Даже сейчас спустя три года до сих пор слышу: "Мы очень болели за тебя". Там с прямого эфира было голосование, и я стала финалисткой. В 2025 году я стала финалисткой международного конкурса Baqytty Bala, который проходил в Актобе. Я очень мечтала попасть на эту сцену, и у меня это получилось. На участие в конкурсе подали заявки несколько тысяч участников, но были отобраны только 20". Мөлдір Базарбай

Собеседница поделилась доброй историей, как незнакомку настолько покорил ее талант, что та помогла ей организовать первый сольный концерт.

"В соцсетях увидела объявление: "Город Уральск! Ищу музыкантов, которые играют на национальных инструментах". Мне стало интересно, я откликнулась. Организатор пояснила, что хотела организовать небольшой концерт с участием талантов, которые бы исполнили на национальных инструментах популярные саундтреки из кино, сериалов и мультфильмов. Она сказала, что позже напишет мне. Спустя месяц эта девушка по имени Аксулу снова появилась, написала, что просмотрела мои соцсети, и предложила организовать сольный концерт в Уральске. Конечно, я согласилась. Это невероятно хороший человек, мы так подружились, что до сих пор с удовольствием общаемся". Мөлдір Базарбай

Девушка призналась, что сольный концерт – мечта каждого артиста. На сцене она поняла, насколько дорога ей любовь зрителей.

"Конечно, о сольном концерте я мечтала, но даже не думала, что это произойдет в таком юном возрасте. Я представляла, что буду давать свой концерт, когда у меня будут свои хиты и фанаты. Но это случилось так неожиданно. Не могу описать словами, что я чувствовала. Самое волнительное, когда в конце зрители поделились своими эмоциями со словами: "Все было прекрасно", "Круто", "Поздравляю, вы невероятный талант". У меня был вагон цветов. У нас дома есть длинный диван, и он был переполнен подарками". Мөлдір Базарбай

Часто Мөлдір Базарбай сравнивают с Дианой Гурцкой, отмечая сходство их внешности и вокальных данных. Казахстанка поделилась впечатлениями о встрече с российской певицей.

"То, что многие сравнивают меня с Дианой Гурцкой, – не могу сказать, нравится ли мне это или нет. Я не придаю этому большого значения, отношусь нейтрально. Я встретилась с ней в 2025 году. В Москве проходил ее фестиваль "Белая трость". Там участвовали музыканты из разных стран, в прошлом году от Казахстана выбрали меня, я участвовала в специальном концерте". Мөлдір Базарбай

Сейчас девушка вместе с мамой живет в Астане, потому что начала обучение в колледже Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой. Ей нравится вести соцсети, где она делится творчеством, снимает каверы, сама адаптирует их на жетыгене.

"Это несложно и очень интересно. Я чувствую, что такое преподношение людям нравится. Пока не зарабатываю. Мне всегда помогает семья. В первую очередь мама во всем меня поддерживает, она всегда "за" любые мои начинания. Если я говорю, что, допустим, мне понравился педагог и я хочу с ним позаниматься вокалом, мама сразу идет договариваться. Я очень ей благодарна. Все мои победы благодаря ей, она моя опора. То же самое могу сказать про моего папу и братьев, у меня еще есть невестка и маленький племянник – они все очень меня любят, и я их тоже". Мөлдір Базарбай

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