У пожилого казахстанца остановилось сердце прямо на рынке, но случилось чудо
Как пишет 15 июля 2026 года издание Lada.kz, на место незамедлительно выехала бригада скорой медицинской помощи №206 в составе фельдшеров Бауыржана Канатбаева, Акерке Мухановой и водителя Айгазы Екибасова.
Еще до прибытия скорой помощь 61-летнему мужчине, потерявшему сознание и перенесшему остановку сердца, оказывал фельдшер санитарной авиации Жасулан Кемалов.
"В тот день он находился на выходном и приехал на рынок за покупками, однако, увидев человека без признаков жизни, сразу приступил к сердечно-легочной реанимации, выполняя непрямой массаж сердца", – отмечается в публикации.
Бригада скорой помощи прибыла на место уже через несколько минут – в 11:38 – и продолжила реанимационные мероприятия, проведя весь необходимый комплекс экстренной медицинской помощи.
Благодаря слаженным действиям специалистов, их профессионализму, опыту и настойчивости медикам удалось восстановить сердечную деятельность пациента и самостоятельное кровообращение.
Реанимация завершилась успешно. Жизнь мужчины была спасена. После стабилизации состояния пациента доставили в приемное отделение областной многопрофильной больницы для дальнейшего лечения.
Ранее сообщалось, что казахстанские врачи сотворили чудо и спасли ребенка от страшной ампутации.