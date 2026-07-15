У пожилого казахстанца остановилось сердце прямо на рынке, но случилось чудо

В Актау медикам удалось вернуть к жизни 61-летнего мужчину, у которого произошла остановка сердца на территории торгового центра "Көк базар". Первым помощь начал оказывать фельдшер санитарной авиации, который в свой выходной день оказался на месте происшествия, передает Zakon.kz.

Как пишет 15 июля 2026 года издание Lada.kz, на место незамедлительно выехала бригада скорой медицинской помощи №206 в составе фельдшеров Бауыржана Канатбаева, Акерке Мухановой и водителя Айгазы Екибасова.

Еще до прибытия скорой помощь 61-летнему мужчине, потерявшему сознание и перенесшему остановку сердца, оказывал фельдшер санитарной авиации Жасулан Кемалов.

"В тот день он находился на выходном и приехал на рынок за покупками, однако, увидев человека без признаков жизни, сразу приступил к сердечно-легочной реанимации, выполняя непрямой массаж сердца", – отмечается в публикации.

Бригада скорой помощи прибыла на место уже через несколько минут – в 11:38 – и продолжила реанимационные мероприятия, проведя весь необходимый комплекс экстренной медицинской помощи.

Благодаря слаженным действиям специалистов, их профессионализму, опыту и настойчивости медикам удалось восстановить сердечную деятельность пациента и самостоятельное кровообращение.

Реанимация завершилась успешно. Жизнь мужчины была спасена. После стабилизации состояния пациента доставили в приемное отделение областной многопрофильной больницы для дальнейшего лечения.

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