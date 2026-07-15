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События

У пожилого казахстанца остановилось сердце прямо на рынке, но случилось чудо

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 01:14 Фото: akorda.kz
В Актау медикам удалось вернуть к жизни 61-летнего мужчину, у которого произошла остановка сердца на территории торгового центра "Көк базар". Первым помощь начал оказывать фельдшер санитарной авиации, который в свой выходной день оказался на месте происшествия, передает Zakon.kz.

Как пишет 15 июля 2026 года издание Lada.kz, на место незамедлительно выехала бригада скорой медицинской помощи №206 в составе фельдшеров Бауыржана Канатбаева, Акерке Мухановой и водителя Айгазы Екибасова.

Еще до прибытия скорой помощь 61-летнему мужчине, потерявшему сознание и перенесшему остановку сердца, оказывал фельдшер санитарной авиации Жасулан Кемалов.

"В тот день он находился на выходном и приехал на рынок за покупками, однако, увидев человека без признаков жизни, сразу приступил к сердечно-легочной реанимации, выполняя непрямой массаж сердца", – отмечается в публикации.

Бригада скорой помощи прибыла на место уже через несколько минут – в 11:38 – и продолжила реанимационные мероприятия, проведя весь необходимый комплекс экстренной медицинской помощи.

Благодаря слаженным действиям специалистов, их профессионализму, опыту и настойчивости медикам удалось восстановить сердечную деятельность пациента и самостоятельное кровообращение.

Реанимация завершилась успешно. Жизнь мужчины была спасена. После стабилизации состояния пациента доставили в приемное отделение областной многопрофильной больницы для дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что казахстанские врачи сотворили чудо и спасли ребенка от страшной ампутации.

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Канат Болысбек
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