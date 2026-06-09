По ритму сердца: танцовщица с нарушением слуха из Атырау покоряет своим талантом

Говорят, чтобы красиво танцевать, нужно двигаться в такт с музыкой. Однако Каракоз Мурат, имея ограничения по слуху, доказала, что мелодию необязательно слышать, главное – чувствовать ее ритм всем сердцем. Zakon.kz расскажет, как танцы для нее стали смыслом жизни и языком общения.

Каракоз Мурат родилась и живет в Атырау. У девушки есть семья и, несмотря на отсутствие слуха, она ведет активную жизнь.

"Я не слышу с рождения. Училась в школе для детей с нарушением слуха, затем окончила колледж. Всегда старалась жить полноценно, постоянно развиваться, никогда не считала себя ограниченной в возможностях. Конечно, бывали разные ситуации, но я не позволяю своей особенности мешать идти вперед. Я открытый человек, вокруг меня много хороших людей". Каракоз Мурат

Девушка с детства занимается танцами и восхищает окружающих своей пластикой, чувством ритма и сценической выразительностью. Она упорно шла к цели и сумела превратить танец в свой язык общения с миром.

"Танцевать я начала еще в школе, тогда стала участницей ансамбля "Шаттык". С тех пор танцы – важная часть моей жизни. Я чувствую музыку через вибрацию и обязательно через счет. Но самое главное – ощущаю ее сердцем и душой. Именно это помогает мне передавать эмоции зрителю. Я до сих пор учусь этому мастерству и открываю для себя новые направления. Всегда верила в свои силы и знала, что если много работать, то обязательно добьешься результата. В нашей семье танцоров нет, я единственная, кто выбрал этот путь". Каракоз Мурат

Больше всего героиня благодарна своему руководителю Исатаю Елеусинову, который преподает ей уже 17 лет. Он владеет жестовым языком и всегда доступно объясняет материал. Благодаря ему девушке удается развиваться, выступать на концертах и участвовать в конкурсах.

"Сейчас я исполняю народные танцы. Казахский танец – душа народа, его история, характер и красота. Мне очень близка наша культура, и я горжусь тем, что могу показывать общественности. Перед выходом на сцену всегда есть волнение, но как только начинается танец, оно исчезает. Я стараюсь проживать каждую постановку и вкладывать в нее свои чувства. Поддержку зрителей чувствую по их эмоциям, взглядам и аплодисментам. Думаю, результат есть благодаря постоянным занятиям, труду и любви к этому искусству". Каракоз Мурат

Каракоз Мурат является обладателем различных наград республиканских и международных конкурсов. Среди них фестиваль TURKSOY имени Махмуда Эсамбаева, а также имени Гульжан Талпаковой. Члены жюри не раз признавались, что их покорил ее талант, целеустремленность, красота и внутренняя сила.

По словам собеседницы, если человек особенный – это не значит, что на нем можно ставить крест. Люди с нарушением слуха могут заниматься любым творчеством.

"Для этого самое главное – желание, трудолюбие, терпение и вера в себя. Даже есть случаи, когда люди видели, как я танцую, и отдавали своих детей на танцы или сами записывались в кружки. И мне очень приятно быть чьим-то мотиватором и вдохновением". Каракоз Мурат

Материал по теме Вызов гравитации: артист балета из Астаны заставляет усомниться в законах физики

Девушка любит танцы за возможность выражать себя без слов. Через движения она делится своими чувствами, настроением и историей. Танцы научили ее никогда не сдаваться, быть сильной, уверенной в себе. Она намерена дальше развиваться, достойно представлять Казахстан на международной сцене, популяризировать казахский танец и вдохновлять своим примером других людей.