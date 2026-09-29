#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
441.77
502.38
5.23
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
441.77
502.38
5.23
Статьи

Чехов, сказочный король и мудрый верблюд: театральные истории из Шымкента

Шымкент, Анатолий Землянов, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 16:51 Фото: Zakon.kz/Лика Морозова
Король из волшебной сказки, Антон Чехов или старый мудрый верблюд – на сцене этому актеру приходилось проживать совершенно разные судьбы. А началась его собственная история с радиоприемника. О выборе профессии и театре, ставшем второй семьей, Анатолий Землянов рассказал Zakon.kz.

"Любите ли вы театр так, как я люблю его…" – знаменитая цитата литературного и театрального критика XIX века Белинского для Анатолия Землянова, кажется, давно имеет ответ. Театр вошел в его жизнь еще в юности – и за десятилетия стал не только профессией, но и местом, где прошла большая часть его жизни.

Шымкент, Анатолий Землянов, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 16:51

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Более 40 лет он посвятил любимому делу, каждый раз выходя на сцену, чтобы вновь стать кем-то другим и рассказать зрителю еще одну историю. Дело всей своей жизни он нашел благодаря радиоприемнику, а родители довольно быстро поддержали сына.

Первые шаги в профессии Анатолий Землянов сделал в родном Саратове. После окончания театрального училища он работал в Саратовском ТЮЗе.

"Мы ложились спать очень поздно, когда другие дети уже были в кроватях. Я крутил звук, настраивал волны своего любимого радиоприемника. Мама и папа уже ждали мою любимую передачу "Театр у микрофона". И вот, затаив дыхание, я боялся шелохнуться, чтобы что-то не прослушать и не пропустить. Московские театры передавали спектакли, а я слушал и представлял себя под софитами. Первые шаги в профессии я сделал в родном Саратове, когда в 1978 году окончил театральное училище и стал актером Саратовского ТЮЗа", – вспоминает актер.
Шымкент, актер Анатолий Землянов, театр, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 16:51

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

В начале 1980-х в его актерской биографии произошел неожиданный поворот: Землянов решил переехать в тогдашний Чимкент, ныне Шымкент. Так в 1983 году он вошел в труппу Чимкентского русского драматического театра, с которым и связал свою дальнейшую творческую жизнь.

Он "прожил" на его сцене более 250 ролей, обретя здесь вторую семью. Менялись постановки, партнеры и герои, но неизменной оставалась его преданность сцене.

"Мой главный критик – моя жена. Она сама много лет работала в музыкальной школе, была педагогом по казахской музыкальной литературе. Ее очень уважают и коллеги, и ученики, многие считают ее одним из лучших специалистов в своем направлении. Сейчас она уже на пенсии, но для меня по-прежнему остается самым главным критиком", – говорит актер.
Шымкент, актер Анатолий Землянов, театр, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 16:51

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

За многолетний труд Анатолий Землянов был удостоен медали "Ерен еңбегі үшін". При этом возраст, по его словам, не мешает ему продолжать работать в привычном темпе. Он участвует в спектаклях, учит новые роли, проводит часы в гримерной и отправляется с труппой на гастроли. Особое место в репертуаре актера занимают утренники. Как оказалось, их любят не только маленькие дети, но и пенсионеры.

"Пенсионеры с удовольствием ходят на наши сказки. И всегда отмечают: "Какие у вас яркие, красочные спектакли!". Мы очень дорожим этим отзывом. Вот, например, летом мы уходили в отпуск, и одна зрительница, встретив меня на улице, сказала, что будет скучать. Для артиста это дорогого стоит", – делится Анатолий.
Шымкент, актер Анатолий Землянов, театр, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 16:51

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Свой 75-летний юбилей Анатолий Землянов решил отметить там же, где прошла большая часть его жизни, – в стенах родного театра. Грядущий юбилей станет настоящим праздничным бенефисом.

Шымкент, актер Анатолий Землянов, театр, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 16:51

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"Театр тоже моя семья. Мы ведь столько лет вместе, и есть у нас постоянные зрители. А что касается коллектива, то мы и праздники дружно отмечаем, и на гастроли ездим, и работа нас связывает. Поэтому, конечно, отмечать буду тут. Признаться честно, сам волнуюсь, но уверен, что все пройдет хорошо. Бенефис у меня в октябре, и мы сейчас активно готовимся как к запланированным спектаклям, так и к празднику", – улыбается актер.

Снимался юбиляр и в кино, но не "подружился" с камерой. По его мнению, театр – это живой организм: здесь слышен каждый вздох зрителя, чувствуются его эмоции и рождается та особая связь, которую невозможно передать через экран.

Поэтому спустя десятилетия и сотни сыгранных ролей Анатолий Землянов по-прежнему выбирает сцену. Место, которое когда-то представлял, слушая у радиоприемника "Театр у микрофона".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Лика Морозова
Читайте также
Балхаш, тигр, выборы, Курултай
14:57, 23 августа 2026
Тигр на выборах и три поколения металлургов: чем запомнился день голосования в Балхаше
Мөлдір Базарбай, певица, музыкант
16:54, Сегодня
Чувствуя сердцем: незрячая казахстанка покоряет каверами на жетыгене
Шымкент, Анатолий Землянов
16:51, Сегодня
Чехов, сказочный король и мудрый верблюд: театральные истории из Шымкента
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Шевченко
18:15, Сегодня
Казахстанцы Шевченко и Скатов обыграли узбекский дуэт во втором круге Азиады-2026
Новак Джокович на турнире в Пекине
17:48, Сегодня
Новак Джокович дал пять Елене Рыбакиной перед стартом WTA-1000 в Пекине
Сборная Казахстана WU-19 начала подготовку к отбору ЕВРО-2027
17:29, Сегодня
Сборная Казахстана WU-19 начала подготовку к отбору ЕВРО-2027
Аделина Земс
17:15, Сегодня
Лёгкая атлетика на Азиаде: казахстанки заняли шестое место в командной эстафете
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: