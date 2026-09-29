Чехов, сказочный король и мудрый верблюд: театральные истории из Шымкента

Король из волшебной сказки, Антон Чехов или старый мудрый верблюд – на сцене этому актеру приходилось проживать совершенно разные судьбы. А началась его собственная история с радиоприемника. О выборе профессии и театре, ставшем второй семьей, Анатолий Землянов рассказал Zakon.kz.

"Любите ли вы театр так, как я люблю его…" – знаменитая цитата литературного и театрального критика XIX века Белинского для Анатолия Землянова, кажется, давно имеет ответ. Театр вошел в его жизнь еще в юности – и за десятилетия стал не только профессией, но и местом, где прошла большая часть его жизни.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Более 40 лет он посвятил любимому делу, каждый раз выходя на сцену, чтобы вновь стать кем-то другим и рассказать зрителю еще одну историю. Дело всей своей жизни он нашел благодаря радиоприемнику, а родители довольно быстро поддержали сына.

Первые шаги в профессии Анатолий Землянов сделал в родном Саратове. После окончания театрального училища он работал в Саратовском ТЮЗе.



"Мы ложились спать очень поздно, когда другие дети уже были в кроватях. Я крутил звук, настраивал волны своего любимого радиоприемника. Мама и папа уже ждали мою любимую передачу "Театр у микрофона". И вот, затаив дыхание, я боялся шелохнуться, чтобы что-то не прослушать и не пропустить. Московские театры передавали спектакли, а я слушал и представлял себя под софитами. Первые шаги в профессии я сделал в родном Саратове, когда в 1978 году окончил театральное училище и стал актером Саратовского ТЮЗа", – вспоминает актер.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

В начале 1980-х в его актерской биографии произошел неожиданный поворот: Землянов решил переехать в тогдашний Чимкент, ныне Шымкент. Так в 1983 году он вошел в труппу Чимкентского русского драматического театра, с которым и связал свою дальнейшую творческую жизнь.

Он "прожил" на его сцене более 250 ролей, обретя здесь вторую семью. Менялись постановки, партнеры и герои, но неизменной оставалась его преданность сцене.

"Мой главный критик – моя жена. Она сама много лет работала в музыкальной школе, была педагогом по казахской музыкальной литературе. Ее очень уважают и коллеги, и ученики, многие считают ее одним из лучших специалистов в своем направлении. Сейчас она уже на пенсии, но для меня по-прежнему остается самым главным критиком", – говорит актер.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

За многолетний труд Анатолий Землянов был удостоен медали "Ерен еңбегі үшін". При этом возраст, по его словам, не мешает ему продолжать работать в привычном темпе. Он участвует в спектаклях, учит новые роли, проводит часы в гримерной и отправляется с труппой на гастроли. Особое место в репертуаре актера занимают утренники. Как оказалось, их любят не только маленькие дети, но и пенсионеры.

"Пенсионеры с удовольствием ходят на наши сказки. И всегда отмечают: "Какие у вас яркие, красочные спектакли!". Мы очень дорожим этим отзывом. Вот, например, летом мы уходили в отпуск, и одна зрительница, встретив меня на улице, сказала, что будет скучать. Для артиста это дорогого стоит", – делится Анатолий.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Свой 75-летний юбилей Анатолий Землянов решил отметить там же, где прошла большая часть его жизни, – в стенах родного театра. Грядущий юбилей станет настоящим праздничным бенефисом.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"Театр тоже моя семья. Мы ведь столько лет вместе, и есть у нас постоянные зрители. А что касается коллектива, то мы и праздники дружно отмечаем, и на гастроли ездим, и работа нас связывает. Поэтому, конечно, отмечать буду тут. Признаться честно, сам волнуюсь, но уверен, что все пройдет хорошо. Бенефис у меня в октябре, и мы сейчас активно готовимся как к запланированным спектаклям, так и к празднику", – улыбается актер.

Снимался юбиляр и в кино, но не "подружился" с камерой. По его мнению, театр – это живой организм: здесь слышен каждый вздох зрителя, чувствуются его эмоции и рождается та особая связь, которую невозможно передать через экран.

Поэтому спустя десятилетия и сотни сыгранных ролей Анатолий Землянов по-прежнему выбирает сцену. Место, которое когда-то представлял, слушая у радиоприемника "Театр у микрофона".