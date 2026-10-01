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Как волонтеры помогают одиноким пожилым людям в Шымкенте

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 09:34 Фото: Zakon.kz
Купить продукты и лекарства, убрать дома, а иногда просто побыть рядом. В Шымкенте волонтеры помогают 24 одиноким пожилым людям, которые остаются жить дома и самостоятельно справляются с трудностями старости. Вместе с активистами к ним отправился корреспондент Zakon.kz.

1 октября в Казахстане традиционно отмечается День пожилых людей. Эта дата – еще один повод сказать слова благодарности старшему поколению, окружить вниманием родителей, бабушек и дедушек. Но особенно важно в этот день вспомнить о тех, кто встречает старость в одиночестве и кому забота нужна не только по праздникам. В Шымкенте таким людям помогают волонтеры-добряки.

Купить лекарства, привезти продукты, помочь по дому, а главное – окружить заботой и не скупиться на добрые слова. Для "Добряков Шымкента" это простые, но очень важные правила помощи пожилым людям.

Шымкент, день пожилых, волонтеры, добряки Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 09:34

Фото: волонтеры Шымкента

Многие одинокие бабушки и дедушки отказываются переезжать в специализированные центры и хотят оставаться дома, в привычной обстановке. Тогда на помощь и приходят активисты. Они стараются не только решить бытовые вопросы, но и подарить пожилым людям самое ценное: внимание, тепло и ощущение, что они еще кому-то нужны.

"Не все согласны жить в домах престарелых, и этот выбор нужно уважать. У некоторых нет детей, но также есть истории, когда дети не могут взять под крыло своего родителя. Мы не осуждаем, а просто приходим и оказываем посильную помощь". Волонтер Гульнара Салменова
Шымкент, день пожилых, волонтеры, добряки Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 09:34

Фото: волонтеры Шымкента

Некоторые из одиноких бабушек и дедушек живут в своих квартирах, но есть и те, кто на старости лет остался без собственных квадратных метров.

Например, одна из жительниц Шымкента в возрасте 75 лет после смерти супруга вынуждена жить в сторожке и охранять автомобильные гаражи. О ней волонтерам рассказали местные автомобилисты, которые сами стараются помогать бабушке и приносят ей воду.

"Пенсия у меня маленькая, на лекарства не хватает, а вот с продуктами помогают волонтеры. Еще я стою на учете в поликлинике с сердцем и давлением. Одной тяжело, но благодарю девочек, которые ко мне приходят. У меня есть дети, но дочь – многодетная мама, сама без жилья, а ее муж периодически бывает без работы. Поэтому я не хочу быть обузой и стараюсь справляться сама. Здесь, в этой сторожке, живу уже четыре года, зимой топлю печку. Благодарна и за такие условия".Жительница Шымкента
Шымкент, день пожилых, волонтеры, добряки Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 09:34

Фото: волонтеры Шымкента

Таких историй у "Добряков Шымкента" немало. Помощь пожилым требуется самая разная – от уборки до приготовления еды. Всем стараются уделить внимание и никого не оставить без поддержки.

Волонтер Гульнара Салменова отмечает, что зачастую пожилые люди не хотят переезжать в специализированные центры социального обслуживания из-за личных представлений и стереотипов. Для многих из них собственный дом, каким бы сложным ни был их быт, остается местом, к которому они привыкли.

"Жить одному в пожилом возрасте на самом деле очень тяжело. Иногда люди забывают вовремя принять лекарства, а когда становится плохо, рядом просто некому вызвать скорую помощь. У нас бывали случаи, когда наши подопечные падали дома и не могли самостоятельно подняться. Иногда им приходилось часами ждать, пока кто-то придет и поможет".Гульнара Салменова
Шымкент, день пожилых, волонтеры, добряки Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 09:34

Фото: волонтеры Шымкента

"Когда мы предлагаем рассмотреть специализированные учреждения, многие отказываются. Люди привыкли к своему дому, к привычному быту и зачастую боятся перемен. Некоторые думают, что в таких учреждениях им будет хуже. Есть и другая причина – страх осуждения. Пожилые люди переживают, что их не поймут родственники и даже соседи".Гульнара Салменова

Волонтеры продолжат навещать своих подопечных и после 1 октября. Для одиноких пожилых людей такая помощь нужна не только по случаю традиционной даты, а каждый день. Особенно, когда рядом больше некому спросить, все ли у них в порядке.

Между тем, по данным госкорпорации "Правительство для граждан", в Казахстане насчитывается 44 человека, которые перешагнули 100-летний рубеж.

У каждого из них своя история и свои обстоятельства. Кто-то встречает старость рядом с детьми и внуками, кому-то, наверное, как героям нашего материала, в повседневных делах помогают волонтеры. Примечательно, что самая пожилая пенсионерка страны живет именно в Шымкенте – ей 106 лет. Она окружена заботой большой семьи.

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Лика Морозова
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