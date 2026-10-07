Не просто ковер: какую историю хранят узоры казахского текемета

Текемет веками защищал казахские юрты от холода и сырости, а сегодня традиционный войлочный ковер становится частью современных интерьеров. Zakon.kz узнал, как в Шымкенте сохраняют уникальную старинную технологию и какой смысл мастерицы вкладывают в его орнаменты.

Национальные украшения, одежда с этническими мотивами и традиционные ремесла, которые еще недавно считались забытыми, сегодня вновь обретают популярность в Казахстане и переживают настоящее возрождение. Причем интерес они вызывают как у старшего поколения, так и у молодых казахстанцев. Одно из таких направлений – работа с войлоком, из которого изготовливают теплые узорчатые ковры "текемет".

Фото: Гульшат Жаканкызы

"Это не просто ковер. В нем отражены история, культура и мировоззрение нашего народа. Особенность текемета заключается в том, что он изготавливается из натуральных материалов и основан на ручном труде. Для казахского народа овечья шерсть была одним из широко используемых видов природного сырья в повседневном быту", – подчеркивает руководитель отдела КГУ "Центр обычаев и обрядов, традиций и ремесел" города Шымкента Гульшат Жаканкызы.

В центре уделяют особое внимание сохранению традиционных ремесел и их популяризации среди горожан.

Инструменты для создания текемета, фото: Гульшат Жаканкызы

Казахский войлочный ковер привлекает не только красотой и яркими орнаментами. За каждым узором – долгие часы кропотливой ручной работы, а создание одного текемета требует от мастериц времени, терпения и большого опыта.

Особенность текемета заключается в уникальной традиционной технологии. Сначала на основу из светлого войлока выкладывают узоры из цветной шерсти, после чего все полотно смачивают горячей водой и тщательно "укатывают". В результате разноцветные волокна прочно соединяются с основой, а рисунок становится частью самого войлочного полотна. Но прежде чем шерсть превратится в готовый текемет, мастерам предстоит проделать еще немало работы.

Фото: Гульшат Жаканкызы

"Процесс изготовления войлока включает множество этапов: стрижку овец, подготовку шерсти, ее обработку, отбивание, вычесывание, окрашивание, раскладку, сочетание и размещение цветов, и множество других работ. Поэтому это искусство требует от мастера большой аккуратности, терпения и опыта. Кроме того, в каждом орнаменте текемета можно увидеть элементы национального мировоззрения". Гульшат Жаканкызы

Традиционный текемет создают вручную, и двух совершенно одинаковых ковров не бывает. Шерсть обрабатывают, окрашивают, выкладывают из нее орнамент, а затем полотно валяют. Даже если мастерицы используют одни и те же узоры и цвета, каждый текемет получается со своим характером.

Фото: Гульшат Жаканкызы

"Главное отличие текемета – в технологии изготовления и культурном значении. Если большинство современных войлочных изделий производится промышленным способом, то традиционный текемет создается исключительно вручную. В нем сочетаются национальный орнамент, натуральные материалы и многовековые приемы валяния. Поэтому его ценность не только во внешнем виде, но и в истории и смыслах, которые хранит это ремесло". Гульшат Жаканкызы

Фото: Гульшат Жаканкызы

Издавна такой ковер служит в качестве напольного покрытия. Им застилали земляной пол юрты, защищая жилище от холода и сырости. Однако изделия мастериц отлично приживаются и в современных домах.

"Сохраняя традиционные техники, современные мастера все чаще адаптируют войлочные изделия к интерьеру наших дней. Так национальное искусство становится ближе современному человеку, не теряя при этом своей самобытности. Особенно важно сохранить эту культуру и передать ее следующим поколениям. Ведь национальные ремесла – часть исторической памяти народа. Через искусство молодежь узнает о быте своих предков, их мировоззрении, ценностях и культуре труда. И пока эти знания продолжают передаваться из поколения в поколение, живет и сама традиция". Гульшат Жаканкызы

Фото: Гульшат Жаканкызы

У каждого текемета есть свой язык – язык орнаментов. Один из самых узнаваемых мотивов – қошқармүйіз ("бараньи рога"). В традиционной культуре этот мотив связывают с достатком, богатством и благополучием. Другой распространенный элемент – сыңармүйіз ("одиночный рог"). Его используют как самостоятельный мотив и как часть орнаментальных композиций, в том числе для создания плавных узоров по краям изделия.

Фото: Гульшат Жаканкызы

Рисунок на текемете создается особым способом. Мастерица не вырезает готовый орнамент. Цветную шерсть выкладывают на полотно, а во время валяния ее волокна соединяются с основой. В результате рисунок становится частью самого войлока.

Поэтому узоры получаются мягкими, плавными, с едва уловимыми переходами цвета. В этом и заключается одна из главных особенностей этого искусства – каждый рисунок словно рождается вместе с самим ковром.

"Если молодежь будет понимать значение национального искусства и проявлять к нему интерес, у этой традиции будет будущее. Поэтому для нас популяризация национальных ремесел – одно из важных направлений сохранения культурного наследия. Буквально накануне в Шымкенте, на территории "Этноауыла", мы провели этнопознавательный фестиваль "Текемет фест", посвященный популяризации национального прикладного искусства". Гульшат Жаканкызы

Фото: Гульшат Жаканкызы

На фестивале мастерицы создавали войлочные ковры прямо под открытым небом. Показывали все, начиная с обработки шерсти и заканчивая финальным этапом изготовления. На "Текемет фест" приехали мастера из других городов и даже стран.

"Одной из главных особенностей мероприятия стала возможность продемонстрировать публике все этапы традиционного войлоковаляния. В рамках фестиваля прошли мастер-классы по стрижке овец, отбиванию, вычесыванию и расчесыванию шерсти, прядению, подготовке шерсти, ее окрашиванию, раскладке, созданию орнамента и непосредственно изготовлению текемета". Гульшат Жаканкызы

Фото: Гульшат Жаканкызы

Сегодня текемет постепенно выходит за рамки музейных экспозиций и этнографических фестивалей. Традиционные узоры и техника валяния находят место в современных интерьерах, а само ремесло осваивают новые поколения мастеров. Именно так многовековая традиция получает шанс сохраниться не только как часть истории, но и как живое ремесло.