История на коврах: жительница Шымкента превратила свой двор в музей казахской культуры

Серый двор и темный подвал жилого дома Шымкента заиграл яркими красками, став по-настоящему культурно богатым. Здесь много старинных предметов быта казахского народа: ковры, сундуки, посуда и т.д. Zakon.kz расскажет, кто сотворил такую красоту.

47-летняя Дана Бектаева поистине удивительная женщина. По образованию – медик, но по профессии никогда не работала. Зато нашла себя в истории. Это не просто тяга к знаниям, а коллекционирование предметов быта казахского народа.

"С пяти лет моим любимым занятием было чтение книг, в доме были разные исторические романы, детективы, сказки. Мой отец по первому образованию – историк, поэтому книги и папа меня избаловали. К тому же мы часто ездили в аул к нашей әже, которая всегда сидела, сучив нить (ұршықпен жіп иіріп). Я с большим интересом наблюдала за процессом вытягивания, окрашивания нитей и как ткали ковры. Даже помню, как в 5-6 лет мне удалось продеть нить по краю ковра. Еще я не могла пройти мимо предметов ручной работы, всегда останавливалась и замирала, глядя на них, казалось, неведомая сила обращает мое внимание на них. Думаю, это определило мою судьбу и увлечения. Прочитав все книги Робина Шармы, я стала писать сказки, в одной из которых были слова о следовании за своим сердцем. В тот момент я послушала свое сердце, и мне пришла мысль: "Ковер!" Я подумала: "Да, я люблю ковры!" Дана Бектаева

Долгое время казахстанка жила в разных странах, видела богатство разных культур – это бесценный опыт, который мотивировал ее представить миру и напомнить местным, насколько наша страна уникальна, а народ счастливый.

"Решившись заняться бизнесом, как и всякий обычный человек, я стала искать ковры всеми возможными путями. После того, как собралось около 400 ковров, я провела их первую классификацию. Тогда почувствовала по-настоящему, что это самое настоящее богатство народа. Энергия, которую излучали эти ковры, била и оглушала. С того момента пришло понимание, что все это должно принадлежать народу, необходимо, чтобы он видел, знал, понимал их". Дана Бектаева

Жительница Шымкента стала изучать ковры и сундуки, научилась отчасти "читать" эти предметы. Их стало так много, что в подвале было тесно, и пришлось расширяться до двора.

"Третье лето оформляю двор. Коллекция у меня внушительная: 1000 ковров, 200 сундуков. И это не все, есть старинные деревянные двери, кровать, ведра, которым по несколько веков. Наши предметы содержат знания уровня шумерской или древне-египетской цивилизаций". Дана Бектаева

Люди сразу обратили внимание на красочный двор. Хоть он был закрыт, они стали проситься на экскурсии, расспрашивать Дану Бектаеву об истории предметов.

"Посмотреть на красоту много желающих. Большинство восхищаются. Иностранцы, особенно те, которые с высшим образованием, вообще поражены. Многим из них я рассказываю просто о тех вещах, которые им были непонятны. Как-то пришел археолог и девушка из музея Ливерпуля, они сидели потрясенные. Люди видят не просто красоту, им все интересно с точки зрения глубокого изучения. Конечно, хочется, чтобы моя коллекция была представлена в музее, а еще лучше открыть такую площадку. Некоторые старинные предметы, которые утратили рисунки, загрязнились, я вычищаю, реставрирую, улучшая состояние". Дана Бектаева

В конце беседы женщина признается, что эта красота создана не только ее руками, а историей, которая прошла очень долгий путь и сумела затронуть сердца современных людей. Каждый экспонат – память о наших предках и народе, которые пережили трудные времена и сумели сохранить богатую культуру.