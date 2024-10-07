Какие казахские блюда покорили иностранных гостей

Приезжавшие в Астану на Всемирные игры кочевников зарубежные гости оставили много восторженных отзывов. Помимо зрелищных мероприятий, их очень впечатлили традиционные казахские блюда, ставшие важной частью этого спортивного и культурного события, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 7 октября в Комитете индустрии туризма, на основании опросов отечественных туроператоров были выделены пять национальных блюд, которые запомнились гостям на Играх.

1. Мясо по-казахски

Неоспоримым фаворитом стал мясо по-казахски – традиционное блюдо из отварного мяса и лапши (жайма) в виде больших прямоугольников, подаваемое с наваристым бульоном. В состав мяса могут входить несколько видов: баранина, говядина, конина и верблюжатина. Праздничная подача обязательно включает конину. Мясо, отваренное с луком и зеленью, может быть дополнено национальными деликатесами, такими как казы, шұжық, жал, жая. Зарубежные гости особенно отмечают сочный и насыщенный вкус этого блюда.

2. Бауырсақ

Второе место по популярности занимает бауырсақ – неотъемлемая часть казахского дастархана, будь то обычный обед или праздничный стол. Золотистые жареные шарики из теста покорили гостей мягкой и воздушной текстурой. В разных регионах Казахстана бауырсаки готовятся по-разному, но особенно популярны ши бауырсақ – маленькие хрустящие шарики, которые туристы любят брать с собой в качестве сувенира.

3. Қымыз

На третьем месте – қымыз, освежающий напиток из ферментированного кобыльего молока. Его кисловатый вкус и полезные свойства вызывают особый интерес у туристов, которые воспринимают этот напиток не только как экзотический кулинарный опыт, но и как элемент древних традиций кочевников.

4. Құрт

Четвертое место занял құрт – популярная закуска из сушеного творога. Его солоноватый, необычный вкус вызывает восхищение у иностранных гостей, которые с удовольствием пробуют этот аутентичный продукт, являющийся частью казахской кухни.

5. Шұбат

Завершает пятерку шұбат – ферментированное верблюжье молоко с густой сливочной текстурой. Этот напиток особенно ценят в западных и южных регионах Казахстана, где верблюдоводство является важной частью культурного наследия.

5-е Всемирные игры кочевников прошли в Астане с 8 по 13 сентября 2024 года. И с 1 по 13 сентября 2024 года в Казахстане был рекордный поток иностранных туристов – нашу страну посетили 597 тыс. человек.