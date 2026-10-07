В каких районах Алматы могут подорожать квартиры из-за LRT, SkyTrain и новых станций метро

Квартира сегодня может стоить одних денег, а после появления рядом станции скоростного транспорта – совсем других. В Алматы запускаются крупные инфраструктурные проекты, которые способны повлиять на спрос и стоимость жилья, подробнее – в материале Zakon.kz.

В Алматы формируется новый транспортный каркас. Уже началось строительство первой линии LRT протяженностью 18,3 км. Она соединит индустриальную зону Алатауского района с железнодорожным вокзалом Алматы-2 и будет включать 34 остановки. Первая очередь пройдет по улицам Бауыржана Момышулы и Толе би, далее – по проспекту Абылай хана. Запуск планируется на конец 2027 года.

Параллельно город планирует расширять метро. В транспортном плане Алматы до 2030 года предусмотрены новые линии скоростного транспорта, а также развитие метрополитена. Отдельный проект – SkyTrain протяженностью около 42 км с 20 станциями.

Для рынка недвижимости это может означать появление нового фактора стоимости: время, которое житель тратит на дорогу до центра или другого района города, постепенно становится частью цены квартиры.

Но насколько сильно изменятся цены? И будет ли квартира возле станции автоматически хорошей инвестицией? На эти вопросы помогла ответить директор Департамента продаж Саида Кудусова.

Транспорт как новый фактор цены

Опыт разных городов показывает: появление метро или другого скоростного транспорта способно повышать привлекательность районов, которые раньше проигрывали центральным локациям по транспортной доступности. Однако одного факта строительства станции недостаточно, на стоимость влияют также состояние самого района, качество жилья, инфраструктура, экология и будущая транспортная нагрузка.

"LRT уже начали строить, а SkyTrain – более масштабный проект, который пока только планируется. В первую очередь я бы смотрела на запад Алматы: Ауэзовский и Наурызбайский районы. Там сходится сразу несколько транспортных проектов: метро, LRT и в перспективе – SkyTrain. Цены на квадратный метр, скорее всего, будут расти именно там, где появится новый транспорт, особенно если учитывать, что в этих районах есть куда расти. При этом остаются интересными Алмалинский и Бостандыкский районы, но там жилье уже достаточно дорогое, поэтому потенциал дальнейшего роста цен более ограничен", – говорит Саида Кудусова.

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Кто окажется в выигрыше?

Особое внимание сейчас стоит обратить на районы, которые получают сразу несколько преимуществ: новый общественный транспорт, пересадочные узлы и развитие инфраструктуры.

"Думаю, цены могут вырасти в локациях вдоль улиц Толе би, Бауыржана Момышулы, Райымбека, Саина и Алатау. Но я бы не рассматривала квартиры непосредственно на первой линии, больший интерес представляют ближайшие к ней локации. Прямо у станции квартиру покупать не стоит. Оптимальный вариант, когда до транспорта можно дойти за 5-10 минут. В таком жилье комфортнее жить: меньше шума и большого потока людей. Кроме того, такую квартиру в дальнейшем будет проще продать". Саида Кудусова

Из конкретных локаций эксперт выделила: Момышулы – Толе би;

Толе би – проспект Алатау;

Саина – Райымбека;

Саина – аль-Фараби.

У квартиры рядом с метро есть очевидный плюс – экономия времени. Но жить непосредственно у транспортного узла может быть не всегда комфортно: это высокий пассажиропоток, шум, интенсивное движение и большая плотность застройки.

Поэтому потенциальному покупателю важно найти баланс между доступностью станции и качеством среды.

От чего сегодня зависит цена квартиры в Алматы?

Стоимость жилья в Алматы определяется сразу несколькими параметрами: локацией, классом и качеством жилого комплекса, площадью, состоянием квартиры, инфраструктурой и транспортной доступностью.

"Соответственно, я бы искала квартиру там, где район уже сейчас достаточно развит, но цены еще не такие высокие, как в Медеуском и Бостандыкском районах. Поэтому западная часть города мне сейчас гораздо интереснее. Покупатель сегодня очень требователен и чувствителен к цене. Просто хорошей квартиры уже недостаточно, большое значение имеют локация, стоимость и ликвидность объекта. Больше всего спроса по-прежнему приходится на Медеуский, Бостандыкский и Алмалинский районы, но цены там уже достаточно высокие", – говорит эксперт.

В итоге новая транспортная сеть может изменить не только привычный маршрут алматинцев на работу, но и представление о том, какая локация считается дорогой. Однако покупать квартиру только из расчета на будущую станцию эксперты советуют после оценки всего района, от инфраструктуры до реального спроса на жилье.