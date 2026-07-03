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Опасны ли кондиционеры в сезон простуд: мнение специалиста

Опасны ли кондиционеры в сезон простуд: мнение специалиста, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 09:11 Фото: magnific.com
Врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала о том, что кондиционеры и вентиляторы сами по себе не являются источником вирусов и бактерий, однако могут косвенно способствовать распространению респираторных инфекций за счет изменения движения воздуха в помещении, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она отметила, что вентиляторы создают направленный поток воздуха, который способен переносить аэрозоли и мелкие капли, выделяемые заболевшим человеком, на большее расстояние. Если воздушный поток направлен в сторону других людей, риск их контакта с инфекционными частицами возрастает.

Врач также отметила, что большинство бытовых кондиционеров работают в режиме рециркуляции и не обеспечивают достаточный приток свежего воздуха. В плохо проветриваемых помещениях с низким воздухообменом аэрозоли могут накапливаться, что повышает вероятность передачи инфекции.

Чтобы снизить риски, Бурнацкая рекомендовала регулярно проветривать помещения или использовать режим притока свежего воздуха, если он предусмотрен кондиционером, а также своевременно очищать и менять фильтры. Если в коллективе есть заболевший сотрудник, стоит перенаправить поток вентилятора, предложить ему надеть маску и, по возможности, изолироваться или перейти на удаленную работу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что во Франции на фоне аномальной жары возникли массовые беспорядки в супермаркетах из-за ажиотажного спроса на вентиляторы и кондиционеры.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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