В какое время опасно заниматься спортом
Интенсивная тренировка поздним вечером негативно влияет на сон. Об этом рассказала российский врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Карема Магомедова, сообщает Zakon.kz.
Как отметила эксперт в беседе с РИА Новости 16 марта 2026 года, спорт в разной форме и нагрузке нужен всем, для сна в том числе.
"Но поздние вечерние нагрузки, особенно интенсивные, перевозбуждают нервную систему, повышают температуру тела и уровень адреналина, что негативно сказывается на засыпании – перед сном температура тела должна падать", – пояснила Карема Магомедова.
Оптимальное время для занятий спортом, как считает сомнолог, – утро или первая половина дня.
Тренировка через 1-2 часа после пробуждения, по словам Магомедовой, помогает "задать" правильный циркадный ритм и способствует хорошему сну ночью.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
