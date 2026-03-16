Советы

В какое время опасно заниматься спортом

девушка, спорт, вода, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 09:30 Фото: pixabay
Интенсивная тренировка поздним вечером негативно влияет на сон. Об этом рассказала российский врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Карема Магомедова, сообщает Zakon.kz.

Как отметила эксперт в беседе с РИА Новости 16 марта 2026 года, спорт в разной форме и нагрузке нужен всем, для сна в том числе.

"Но поздние вечерние нагрузки, особенно интенсивные, перевозбуждают нервную систему, повышают температуру тела и уровень адреналина, что негативно сказывается на засыпании – перед сном температура тела должна падать", – пояснила Карема Магомедова.

Оптимальное время для занятий спортом, как считает сомнолог, – утро или первая половина дня.

Тренировка через 1-2 часа после пробуждения, по словам Магомедовой, помогает "задать" правильный циркадный ритм и способствует хорошему сну ночью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач раскрыл смертельную для человека дозу алкоголя.

