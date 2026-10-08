Семилетние итоги: наиболее значимые спортивные достижения Казахстана

В течение последних семи лет Казахстан заметно укрепил свои позиции на мировой спортивной арене. О том, какими достижениями отметились в этот период наши спортсмены, – в материале Zakon.kz.

За 2019-2026 годы казахстанские спортсмены добились серии исторических результатов в олимпийских, паралимпийских и национальных видах спорта. За этот период представители страны завоевывали первые для Казахстана титулы на крупнейших международных турнирах, устанавливали национальные и международные рекорды, поднимались на олимпийский и паралимпийский пьедестал и усиливали позиции Казахстана в командных видах спорта.

Важные результаты

Одним из наиболее заметных направлений стали зимние виды спорта. В 2019 году Элизабет Турсынбаева вошла в историю мирового фигурного катания, первой среди женщин исполнив четверной прыжок на чемпионате мира. В 2025 году Казахстан впервые завоевал золото зимних Азиатских игр во фристайле и шорт-треке.

Серьезные результаты были достигнуты и в летних видах спорта. В 2019 году сборная Казахстана по боксу завоевала шесть медалей чемпионата мира в Екатеринбурге и заняла третье место в командном зачете. Мужская сборная по стрельбе из лука впервые в истории получила командную олимпийскую квоту, а казахстанские пловцы установили три национальных рекорда на чемпионате мира в Кванджу (Корея).

В последующие годы Казахстан укрепил позиции сразу в нескольких дисциплинах. В 2021 году сборная по футзалу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира, а Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам в блице. В 2022 году Елена Рыбакина выиграла Уимблдон, принеся Казахстану первый титул турнира Большого шлема. В 2023 году Ризабек Айтмухан стал первым чемпионом мира Казахстана по вольной борьбе среди мужчин, а Руслан Курбанов завоевал первую в истории страны медаль чемпионата мира по фехтованию.

Запоминающиеся победы

Одним из ключевых событий 2024 года стала победа Елдоса Сметова, который стал первым олимпийским чемпионом Казахстана по дзюдо. В 2025 году успехи продолжились. Елена Рыбакина выиграла итоговый турнир WTA, Акмарал Ерекешева стала первой двукратной чемпионкой мира среди юниорок по художественной гимнастике, Абиба Абужакынова завоевала историческое серебро чемпионата мира по дзюдо среди женщин. Айдос Султангали вернул Казахстану золото чемпионата мира по греко-римской борьбе спустя 26 лет.

Особо примечательным для Казахстана на мировой спортивной арене стал 2026 год, когда Михаил Шайдоров стал первым олимпийским чемпионом Казахстана по фигурному катанию, а Елена Рыбакина, выиграв открытый международный турнир "US Open", стала "первой ракеткой мира" и возглавила мировой рейтинг WTA.

В этом же году Кристина Шумекова выиграла пять золотых медалей на одном юниорском чемпионате мира по конькобежному спорту, а мужская сборная Казахстана по шпаге показала исторический результат и впервые стала чемпионом мира в командных соревнованиях.

Кроме того, первое золото чемпионата Азии по фехтованию в индивидуальном выступлении принесла Казахстану Ирина Бакалдина. Артем Матусевич завоевал первую для страны медаль чемпионата мира по академической гребле среди всех возрастов, а мужская сборная по настольному теннису впервые вышла в 1/8 финала командного чемпионата мира.

Достижения в паралимпийском спорте

Отдельного внимания заслуживают достижения паралимпийского спорта. На летних Паралимпийских играх в Токио Казахстан завоевал пять медалей, включая золото Давида Дегтярева в пара пауэрлифтинге.

На Азиатских Пара играх 2023 года сборная страны выиграла 41 медаль и установила семь рекордов. На Паралимпиаде в Париже в 2024 году Казахстан завоевал девять наград, что стало лучшим результатом страны по количеству медалей на летних Паралимпийских играх. Тогда же Еркин Габбасов принес Казахстану первую паралимпийскую медаль в пара пулевой стрельбе.

В 2025 году мужская и женская сборные Казахстана стали чемпионами мира по пара дзюдо, а мужская национальная команда впервые выиграла чемпионат Азии по волейболу сидя. В 2026 году Ербол Хамитов завоевал первое для Казахстана паралимпийское золото в парабиатлоне, а сборная по волейболу сидя впервые стала бронзовым призером чемпионата мира.

Результаты в национальных видах спорта

Значительный вклад в спортивные достижения страны внесли и национальные виды спорта. В 2019 году Казахстан завоевал три золотые медали чемпионата мира по қазақ күресі. В 2024 году Астана приняла V Всемирные игры кочевников, собравшие около 2 700 участников из 89 стран. Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 43 золотые, 32 серебряные и 37 бронзовых медалей.

В 2025 году казахстанские спортсмены выиграли все три дисциплины первого чемпионата мира по теңге ілу. В 2026 году сборная Казахстана стала чемпионом мира по көкпар, завоевала четыре золотые медали в аударыспақ и четыре золота в бәйге на VI Всемирных играх кочевников. Кроме того, спортсмены страны добились крупных успехов в тоғызқұмалақ, жамбы ату, дәстүрлі садақ ату и қазақ күресі.

Таким образом, период 2019-2026 годов стал для казахстанского спорта временем системных и исторических достижений. От первых олимпийских и паралимпийских титулов до мировых рекордов, побед на чемпионатах мира и успехов в национальных видах спорта Казахстан последовательно расширял свое присутствие на крупнейших международных соревнованиях и укреплял позиции на мировой спортивной арене.