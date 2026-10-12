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Где самые высокие налоги в мире и как смотрится на их фоне Казахстан

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Согласно обновленной статистике, налогообложение в Казахстане остается одним из самых низких не только в СНГ, но и в целом по миру, сообщает Zakon.kz.

Канадская аналитическая онлайн-платформа Visual Capitalist провела исследование, целью которого было определить, в каких странах самые высокие и низкие налоги.

Расчеты осуществлялись по самому простому принципу – чей ВВП наибольшим образом в процентном соотношении сформирован из налоговых поступлений, там, соответственно, и самые высокие налоги. Всего в исследовании оценивались показатели 192 государств мира.

Данные, на основе которых проводилось это исследование и в последующем составлялся глобальный рейтинг, были взяты из ежегодных отчетов МВФ.

Страны с самым высоким налогообложением

Мировые лидеры по налогообложению своих граждан, как правило, экономически развитые государства. В этом ключе страной с самыми высокими в мире налогами, чей ВВП состоит из налоговых поступлений на 45,3%, сегодня является Дания.

Второе место в мире по этому показателю занимает Болгария – доля налогов составляет 38,8% от всего ВВП страны. На третьем месте с 38,7% от ВВП государства разместилась Швеция.

В первую десятку стран мира с самыми высокими налогами также вошли: Намибия (35,3% от ВВП), Исландия (33,4%), Новая Зеландия (32,6%), Норвегия (31,3%), Эсватини (30,7%), Люксембург (30,7%) и Финляндия (30,4%).

Немалую долю ВВП сегодня налоги занимают в Италии (29,6%), Канаде (29,5%), Австралии (29,4%), Франции (28,7%), Великобритании (28,5%), Украине (27,4%) и Грузии (24,9%).

Ситуация с налогами в СНГ

Среди стран Содружества самые высокие налоги сегодня фиксируются в Беларуси. Эта страна по степени зависимости от налоговых поступлений занимает 24-е место в мире с общей долей в 27,2% от всего ВВП.

Второй страной в СНГ и 56-й в мире по этому показателю стала Армения (22,4%). На третьем месте среди стран СНГ (63-й в мире) разместился Кыргызстан21,8% от ВВП.

Следом – Россия (83-е место в мире с 19,2% от ВВП), Азербайджан (93-е место и 17,8%), Таджикистан (99-е место и 17,1%), Казахстан (106-е место и 16%) и Узбекистан (125-е место и 13,6%).

Где самые низкие налоги

Самой наименее зависимой от налоговых поступлений в мире страной и, соответственно, государством с самым низким налогообложением является Ливия. Там доля ВВП от налогов составила всего 1,2%.

Чуть выше показатели в этом направлении сегодня имеют: Кувейт (1,4%), Ирак (1,7%), Судан (2%), Йемен (2%), Сомали (2,2%), Катар (3,8%), Бахрейн (4,4%), Оман (4,5%) и Южный Судан (4,8%).

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Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
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