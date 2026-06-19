Названы страны с самыми высокими ценами на продукты: на каком месте Казахстан

Стоимость базовой продуктовой корзины в Казахстане на сегодняшний день является одной из самых низких на пространстве СНГ, сообщает Zakon.kz.

Обновившиеся во втором квартале 2026 года данные статистической онлайн-платформы Numbeo показали, что, несмотря на общемировую тенденцию роста цен на продовольствие, Казахстану удается сохранять показатель индекса стоимости продуктов питания на относительно низком уровне.

На этом фоне в глобальном рейтинге стран с самыми дорогими продуктами питания наша страна занимает 136-е место из 155-ти возможных с итоговым индексом в 30 баллов.

Методология расчета

Сводный индекс продуктов питания, или Grocery Index, является показателем того, во сколько обходится жителям той или иной страны базовая продуктовая корзина.

В ее состав входит стандартный набор жизненно важных для человека продуктов питания – молоко, хлеб, рис, яйца, сыр, мясо, фрукты, овощи и бутилированная вода.

Точкой отсчета определен средний показатель расходов на вышеуказанные продукты у жителей города Нью-Йорк, где он обозначен в качестве 100%. Далее от этого значения либо отнимается, либо прибавляется имеющаяся разница вычисленной суммы затрат в процентном соотношении, что и становится в последующем итоговым индексом.

То есть, если индекс продуктов вашей страны равен 30 баллам, то это значит, что покупка базового набора еды там обойдется примерно на 70% дешевле, чем в Нью-Йорке, а если 120, то продукты там на 20% дороже.

Где продукты обходятся дороже всего

Страной с самыми высокими ценами на продукты в мире сегодня являются Бермудские острова. Их итоговый индекс, согласно расчетам аналитиков статистической онлайн-платформы Numbeo, достиг отметки в 143,4 балла. Это говорит о том, что там базовый набор еды обходится на 43,4% дороже, чем для жителей Нью-Йорка.

Второе место по дороговизне продуктов питания в мире занимают Американские Виргинские острова (итоговый индекс – 127,4 балла), а третье – Каймановы острова (итоговый индекс – 124 балла).

В десятку стран с самой высокой стоимостью на продукты питания также вошли Швейцария (итоговый индекс – 109,7 балла), Исландия (итоговый индекс – 104,5 балла), Багамы (итоговый индекс – 100,9 балла), Норвегия (итоговый индекс – 85,4 балла), Джерси (итоговый индекс – 79 баллов), Гернси (итоговый индекс – 77,9 балла) и Люксембург (итоговый индекс – 77,7 балла).

Ситуация в СНГ

Дороже всего среди стран СНГ стандартная продуктовая корзина обходится гражданам Армении. Она в глобальном рейтинге стран с самыми высокими ценами на еду занимает 108-е место с итоговым индексом в 36,1 балла. Это, в свою очередь, говорит о том, что базовый набор еды в Армении стоит дешевле, чем в Нью-Йорке, на 63,9%.

Второе место по высокой стоимости продуктов питания на пространстве Содружества занимает Россия (110-е место в мире с итоговым индексом в 35,7 балла), а третье – Таджикистан (113-е место в мире с итоговым индексом в 35,2 балла).

Более низкими ценами на продукты среди стран СНГ сегодня отмечаются Беларусь (130-е место в мире с итоговым индексом в 30,8 балла), Узбекистан (134-е место в мире с итоговым индексом в 30,1 балла), Казахстан (136-е место в мире с итоговым индексом в 30 балла), Азербайджан (137-е место в мире с итоговым индексом в 29,2 балла) и Кыргызстан (143-е место в мире с итоговым индексом в 27,6 балла).

Где дешевле всего

Дешевле всего в мире стандартный продуктовый набор, согласно версии специалистов онлайн-платформы Numbeo, обойдется жителям Афганистана и Пакистана. Данные государства занимают последние две строчки этого рейтинга с итоговым индексом в 18,2 балла.

Также одними из самых низких цен на продукты в мире сегодня отмечаются Иран (итоговый индекс – 20,7 балла), Индия (итоговый индекс – 21,6 балла), Египет (итоговый индекс – 22,2 балла), Ливия (итоговый индекс – 22,8 балла), Непал (итоговый индекс – 23,2 балла) и Руанда (итоговый индекс – 23,5 балла).

